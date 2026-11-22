Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khai trương không gian văn hóa công nhân tại Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam - Ảnh: HÀ QUÂN



Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm 2026, tại Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam, ban tổ chức khai trương "Không gian Văn hóa công nhân" và tổ chức thi thiết kế thời trang trang phục dân tộc bằng vật liệu tái chế.

Không gian văn hóa giữa lòng nhà máy

Trong ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Bắc Ninh đã tham dự lễ khai trương không gian văn hóa tại Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam.

Không gian văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu thư giãn, học tập, trải nghiệm và phát triển của người lao động gồm một ngôi nhà cổ Bắc Bộ, những bức tranh tái hiện nét đẹp văn hóa các dân tộc Việt Nam, phòng sinh hoạt đa năng, khu vực đọc sách và tra cứu pháp luật...

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Oanh - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam (gần 2.000 đoàn viên) - cho biết chương trình là dịp ý nghĩa để đoàn viên, người lao động khám phá vẻ đẹp văn hóa truyền thống đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Theo bà Oanh, thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, chương trình góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm 2026 được tổ chức nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, công nhân, người lao động, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, trải nghiệm di sản và nâng cao sức khỏe.

Giám đốc nước ngoài diện áo the, khăn xếp

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn các bộ trang phục truyền thống, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa của các vùng miền trên cả nước. Mở đầu là áo tứ thân Quan họ Bắc Ninh, gợi hình ảnh liền anh, liền chị trong những làn điệu dân ca bên dòng sông Cầu.

Đáng chú ý, ông Satish Chandra - Giám đốc bộ phận chất lượng Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam (người Ấn Độ) - đã diện áo the, khăn xếp truyền thống của người Kinh Bắc và tự tin catwalk cùng một nữ công đoàn viên.

Ông Satish - Giám đốc bộ phận chất lượng Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam (bìa trái) - diện áo the, khăn xếp truyền thống của người Việt - Ảnh: HÀ QUÂN

Ông Satish cho biết đây là lần đầu tiên tham dự một ngày hội văn hóa truyền thống của Việt Nam. Ông rất vui và bất ngờ trước sự phong phú, đặc sắc trong văn hóa của người Việt.

"Khi khoác lên mình trang phục áo the, khăn xếp truyền thống của vùng Kinh Bắc, tôi rất vui vì được mọi người đón nhận và chúc mừng" - ông chia sẻ.

Trong khuôn khổ ngày hội, 500 đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc ở Bắc Ninh còn tham quan Chùa Vĩnh Nghiêm, tìm hiểu Mộc bản kinh Phật và những giá trị văn hóa, Phật giáo gắn với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Đây là cơ hội để người lao động tiếp cận một di sản có giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh của vùng đất Kinh Bắc, đồng thời tìm hiểu thêm về truyền thống và những giá trị mà các thế hệ cha ông đã gìn giữ.

Công nhân diện trang phục truyền thống cũng lãnh đạo nhà máy - Ảnh: HÀ QUÂN

Người lao động trải nghiệm làm mộc bản ở chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh: THU HƯƠNG

Ông Kulbhushan Aggarwal - Giám đốc tài chính Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam - chia sẻ thu nhập bình quân ở doanh nghiệp khoảng 12 triệu đồng/người/tháng. Những năm qua, doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn bảo đảm việc làm, thu nhập, chăm lo thiết thực cho công nhân. Công ty còn trao học bổng cho con cán bộ, công nhân viên. Đơn cử, năm 2026, có 220 cháu được nhận học bổng, tổng trị giá 250 triệu đồng.