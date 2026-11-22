Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (giữa) thăm gian hàng bán sản phẩm gia dụng cho công nhân - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 22-11, tại thành phố Bắc Ninh diễn ra Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng liên đoàn năm 2026, thu hút khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân, người lao động.

Công nhân hào hứng vui hội, mua sắm bằng voucher phúc lợi

Đến với ngày hội, đoàn viên, người lao động được hòa mình vào những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh đằm thắm, trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ, hò dô chơi kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu, nhảy sạp...

Đặc biệt, chương trình còn trao 3.000 voucher phúc lợi trị giá 500.000 đồng/voucher cho đoàn viên để mua sắm tại các gian hàng phúc lợi, bán các sản phẩm ưu đãi.

Dẫn theo các con đến ngày hội, chị Ngô Thị Hoài Thu - công nhân Công ty Luxshare-ICT Vân Trung - chia sẻ bản thân phấn khởi, vui mừng vì được nhận voucher mua hàng 500.000 đồng. Hôm nay, chị dự định mua thêm sữa, bánh, kẹo cho các con và mua thêm một số đồ sinh hoạt gia đình.

Chung niềm vui, gia đình anh Nguyễn Xuân Cường - công nhân Công ty Acrox - chia sẻ công việc làm linh kiện điện tử thường tăng ca nên ít có thời gian mua sắm cho gia đình. Nhân dịp được nhận voucher 500.000 đồng mua hàng, anh mua ngay cặp nồi inox để tối nay trổ tài nấu bếp, khao cả nhà ăn lẩu đón gió mùa về.

Chị Ngô Thị Hoài Thu - công nhân Công ty Luxshare-ICT Vân Trung (giữa) vui mừng nhận quà của Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh - Ảnh: HÀ QUÂN

Công đoàn viên lựa các sản phẩm gia dụng tại gian hàng dành cho công nhân, lao động - Ảnh: HÀ QUÂN

Gian hàng quà tặng thu hút đông người lao động mua hàng - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày hội Văn hóa công nhân còn có chương trình nghệ thuật "Khúc ca tự hào - Khát vọng vươn xa", nơi những giai điệu tôn vinh truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam và khát vọng vươn lên của người lao động trong thời kỳ mới.

Sau lễ khai mạc, khoảng 1.000 đoàn viên, công nhân lao động sẽ tham gia hiến máu tình nguyện, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Đưa hoạt động văn hóa đến với công nhân sau giờ làm

Tại chương trình, bà Thái Thu Xương - Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết Công đoàn Việt Nam là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.

"Sau mỗi ngày làm việc trong nhà máy, công trường, khu công nghiệp, khu kinh tế, bên cạnh nhu cầu về thu nhập, việc làm ổn định, những lo toan của cuộc sống thường ngày, người công nhân còn có những nhu cầu rất đời thường.



Đó là một sân chơi để rèn luyện sức khỏe, một không gian để đọc sách, giao lưu, một chương trình văn nghệ để thư giãn, hay đơn giản là những phút giây được gặp gỡ, sẻ chia với đồng nghiệp.

Vì vậy, phát triển văn hóa trong công nhân không chỉ là tạo thêm những sân chơi văn hóa, hoạt động văn nghệ, thể thao, mà quan trọng hơn là tạo dựng môi trường để mỗi công nhân được phát triển toàn diện, được sáng tạo, được tham gia và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp" - bà Xương cho hay.

Dịp này, Tổng liên đoàn yêu cầu mỗi công đoàn ngành, địa phương tổ chức ít nhất 1 hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp ngành, địa phương. Mỗi công đoàn cơ sở tổ chức 1 hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp. Thời gian từ 18 đến 24-11. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Ngày hội văn hóa công nhân năm 2026 - Ảnh: HÀ QUÂN

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu tại gian giới thiệu tranh Đông Hồ - Ảnh: HÀ QUÂN

Thời gian qua, các cấp công đoàn đã quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động. Nhiều chương trình, mô hình hoạt động văn hóa sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của công đoàn viên. Ví dụ, Tháng Công nhân, Tết sum vầy, Giờ thứ 9, Giờ tan ca, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh…

Đáng chú ý, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Báo Tuổi trẻ tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam thường niên từ năm 2023 đến nay.

Bà Thái Thu Xương đề nghị thêm các cấp công đoàn và người lao động gắn văn hóa với năng suất, chất lượng và an toàn lao động. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và ý thức giữ gìn an toàn vệ sinh lao động, tích cực thực hiện phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" do Tổng liên đoàn phát động.

Qua đó, mỗi người lao động cùng góp phần nâng cao năng suất lao động, thu nhập và sự phát triển bền vững của đơn vị, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt là tăng trưởng 2 con số.

Niềm vui của anh chị em công nhân tại Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026 - Ảnh: THU HƯƠNG