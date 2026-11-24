TS Nguyễn Phước Thiện - Trưởng ngành Kinh doanh thương mại kiêm hướng dẫn viên du lịch - Ảnh: NVCC

Đó là cách TS Nguyễn Phước Thiện, hiện đang là Trưởng ngành Kinh doanh thương mại, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), đưa văn hóa đến với sinh viên.



"Ông" tiến sĩ có thẻ hướng dẫn viên

"Ông tiến sĩ" Thiện sinh năm 1991, bắt đầu học thạc sĩ quản trị kinh doanh năm 2015, tốt nghiệp năm 2017, sau đó học tiến sĩ tại Trường đại học Nam Hoa (Đài Loan). Hoàn thành chương trình năm 2021, về nước năm 2022.

Hiện, TS Thiện vừa giảng dạy vừa phụ trách ngành Kinh doanh thương mại tại UEF.

Ít ai biết, ngoài công việc ở trường, TS Thiện còn là hướng dẫn viên du lịch có thẻ quốc tế, tổ chức và dẫn các chuyến đi tại Việt Nam từ năm 2023.

Sở thích đi đây đó có từ trước thời gian du học TS Thiện từng tự đi xuyên Việt, lúc ấy chủ yếu để khám phá. Nhận thấy nhiều du khách thích nghe chuyện về điểm đến, chàng du học sinh học nghiệp vụ hướng dẫn, đi phụ đoàn rồi mới nhận dẫn chính.

Về nước, TS Thiện thu xếp thời gian giữa lịch dạy và những chuyến đi, xen kẽ vai trò giảng viên - tổ chức tour.

Còn với những đoàn quan trọng, những đoàn sinh viên hay các bạn bè thân thiết, TS Thiện sẽ trực tiếp sắp xếp thời gian hướng dẫn.

Thầy trò chụp ảnh tại sân bay Đào Viên trong chuyến tham quan và trải nghiệm của sinh viên UEF tại Đài Loan hè năm 2025 - Ảnh:

Ông Quách Thiên Bảo, chuyên viên Phòng Hợp tác phát triển, Trường đại học Kinh tế - Luật, cho biết từ năm 2023, đơn vị đã kết nối với TS Thiện Thiện tổ chức các chuyến đi cho sinh viên quốc tế đang học tại trường, chủ yếu từ Pháp.

Tại Phan Thiết, TS Thiện giới thiệu nghề làm nước mắm, kể chuyện văn hóa gắn với sinh kế của người dân, đồng thời giải thích những khác biệt trong lời nói, sinh hoạt của dân địa phương so với TP.HCM.

Về Vĩnh Long và một số địa phương miền Tây, "ông tiến sĩ" trẻ lại lựa chọn món ăn địa phương, giới thiệu đời sống vùng sông nước qua bữa ăn.

Sự chăm chút cho từng món ăn và phần giải thích đi kèm giúp các sinh viên Pháp hiểu hơn rất nhiều về văn hoá, con người Việt Nam.

"Lúc đầu chúng tôi không biết TS Thiện là giảng viên đại học, càng không biết đó là tiến sĩ quản trị kinh doanh, chúng tôi chỉ biết là hướng dẫn viên du lịch quốc tế", ông Bảo nói.

Chuyến Science Tour 2025 của Đoàn - Hội khoa Quản trị kinh doanh về thăm quan, học hỏi tại Tiền Giang (cũ), đặc biệt tìm hiểu về mô hình nuôi đông trùng hạ thảo - Ảnh:

Bạn Vũ Ân - sinh viên năm tư chuyên ngành quản trị doanh nghiệp, chi hội trưởng của lớp tại UEF - nhớ những lần thầy hỗ trợ kết nối địa phương cho các chương trình về nguồn của Đoàn - Hội khoa, rồi cùng sinh viên đi tìm hiểu thực tế.

Bạn Ân từng tham gia Science Tour 2026 (Chuyến đi khoa học) khoảng giữa tháng 6 năm nay, đoàn có 12 thành viên, trong đó có thầy Thiện. Tại Nhà trưng bày Di tích khảo cổ Cát Tiên, nhóm dành thời gian quan sát hiện vật, tìm hiểu các dấu tích kiến trúc.

Bạn kể trước chuyến đi, mình chưa hình dung vùng đất ấy lưu giữ những di tích văn hóa hơn một nghìn năm tuổi. Được tận mắt nhìn thấy tư liệu, hiện vật và phần thuyết minh của thầy khiến bạn muốn tìm hiểu thêm về lịch sử địa phương.

TS Thiện nói: "Mỗi điểm đến, tôi đều muốn khách nghe được câu chuyện đằng sau nó". Chẳng hạn, dẫn khách đến Huế là kết hợp tham quan lăng tẩm, cung điện với tìm hiểu nếp sống, nghe ca Huế, thưởng thức cơm Huế.

Với khách nước ngoài, vị hướng dẫn viên đặc biệt này thường tìm những liên hệ gần với văn hóa của họ để giải thích, rồi tổ chức cho khách đi chợ, học nấu món Việt, thăm làng nghề, tự tay làm sản phẩm.

Chuyến năm du lịch Hà Nội năm 2023 của TS Thiện và nhóm sinh viên năm 4, chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai - Ảnh: NVCC

Đưa câu tục ngữ vào bài giảng kinh doanh

Ngoài những chuyến đi, TS Thiện còn đưa văn hóa vào từng tiết học, dùng chuyện quen thuộc để gợi sinh viên suy nghĩ về cách làm kinh doanh.

Bạn Đặng Minh Trí, sinh năm 2005, sinh viên chuyên ngành quản trị doanh nghiệp, học môn Quản trị bán hàng với TS Thiện từ đầu tháng 10.

Bạn nhớ buổi học về quản lý kênh phân phối và đội ngũ bán hàng, thầy nhắc câu "Buôn có bạn, bán có phường", rồi hỏi "bạn" và "phường" của một doanh nghiệp ngày nay là ai.

Câu hỏi dẫn lớp đến phần thảo luận về vai trò của đại lý, nhà phân phối, đối tác và đồng nghiệp trong đội bán hàng. Sau phần trao đổi, các nhóm phải thiết kế chính sách hỗ trợ đại lý sao cho hai bên cùng có lợi.

Trí cho biết bài tập giúp mình hiểu rõ hơn tinh thần hợp tác trong câu tục ngữ.

TS Nguyễn Phước Thiện trong một hoạt động tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM - Ảnh: NVCC

Bạn Võ Kỳ Duyên - sinh viên năm ba chuyên ngành chuyển đổi số, từng học môn Quản trị bán hàng với thầy Thiện - lại nhớ những lần thầy kể chuyện du học Đài Loan và so sánh các nét văn hoá so với Việt Nam.

Chẳng hạn, qua chuyện quà biếu ngày Tết, xây dựng lòng tin với đối tác hay thói quen dùng trà sữa, cà phê, bạn Duyên chú ý hơn đến yếu tố văn hóa trong việc bán hàng.



TS Thiện nói: "Mình bán hàng là bán cho con người, mà con người thì ai cũng mang trong mình một nền văn hóa".

Cùng sinh viên lo từng hoạt động TS Lý Đan Thanh, Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh UEF cho biết trong các chương trình Xuân tình nguyện, TS Thiện chủ động kết nối đối tác, các đơn vị tại địa phương để hỗ trợ sinh viên tổ chức hoạt động. Sau khâu chuẩn bị, thầy Thiện tiếp tục theo sát, động viên các bạn thực hiện. "Thầy có cách đưa những kiến thức đó vào các hoạt động trải nghiệm giúp sinh viên hiểu thêm về đời sống, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam", bà Thanh nói.

Theo bà, những hiểu biết này giúp sinh viên có thêm góc nhìn về khách hàng và cộng đồng để vận dụng vào công việc.