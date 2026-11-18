Các trường đại học, cao đẳng cho sinh viên nghỉ học ra sao trong dịp lễ Ngày Văn hoá Việt Nam lần đầu tiên - Ảnh: THU HƯƠNG

Ghi nhận ngày 18-11, theo thông báo từ các trường đại học, cao đẳng, lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 có sự khác nhau giữa các cơ sở đào tạo, từ nghỉ một ngày đến nghỉ liên tục 5 ngày, kết hợp dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.



Trong đó, Đại học Kinh tế TP.HCM thông báo viên chức, người lao động, giảng viên và sinh viên được nghỉ 5 ngày, từ thứ sáu 20-11 đến hết thứ ba 24-11.

Sinh viên trở lại học tập bình thường từ ngày 25-11 và học theo thời khóa biểu vào ngày 28-11. Với các buổi học trùng ngày 21 và 22-11, giảng viên đăng ký lịch dạy bù trên hệ thống của trường, được lựa chọn hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Trường đại học Nguyễn Tất Thành cũng cho toàn thể sinh viên, giảng viên và nhân viên nghỉ 5 ngày liên tục, từ 20 đến hết 24-11. Hoạt động học tập và làm việc trở lại từ ngày 25-11. Các khoa, viện chịu trách nhiệm sắp xếp lịch học bù, đồng thời yêu cầu sinh viên theo dõi những điều chỉnh về lịch học, lịch thi.

Tương tự, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai cho học viên, sinh viên nghỉ từ ngày 20 đến hết 24-11, trở lại học tập ngày 25-11. Riêng sinh viên đang thực tập tại doanh nghiệp, bệnh viện hoặc cơ quan khác tiếp tục thực hiện theo kế hoạch của đơn vị tiếp nhận và nhà trường.

Trường đại học Thương mại (Hà Nội) lựa chọn chuyển các lớp học trực tiếp ngày 23-11 sang trực tuyến. Toàn bộ lớp có lịch học trực tiếp trong ngày này thuộc các hệ chính quy, vừa làm vừa học và đào tạo quốc tế được chuyển sang học trên Microsoft Teams. Thời gian và ca học được giữ nguyên theo thời khóa biểu.

Trường cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn bố trí nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam trong hai ngày 23 và 24-11, theo kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2026-2027. Trường cũng nghỉ riêng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.



Một số trường khác chỉ cho sinh viên nghỉ đúng ngày 24-11.

Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo không xếp lịch học và lịch thi trong ngày này. Các buổi học bù đã được bố trí trong thời khóa biểu công bố từ đầu học kỳ.

Trường đại học Quốc tế và Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng thông báo sinh viên nghỉ ngày 24-11. Trường đại học Quốc tế yêu cầu sinh viên theo dõi thông tin từ Phòng Đào tạo hoặc giảng viên về lịch học bù nếu có.

Đại học Kinh tế Quốc dân cho các lớp nghỉ ngày 24-11. Những lớp có lịch học trùng ngày nghỉ được giảng viên chủ động bố trí giảng bù và thông báo đến sinh viên.

Trường đại học Thủy lợi cũng đưa ngày 24-11 vào kế hoạch nghỉ học của học kỳ I. Các lịch học bù, nếu có, được sắp xếp theo thời khóa biểu.

Trường cao đẳng Công nghệ TP.HCM thông báo học sinh, sinh viên nghỉ một ngày 24-11, trở lại học tập bình thường từ ngày 25-11.

Theo Nghị quyết 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam, ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Năm 2026, ngày này rơi vào thứ ba. Chính phủ đã thống nhất phương án nghỉ một ngày 24-11. Việc nghỉ thêm, chuyển sang học trực tuyến hoặc bố trí học bù tại các trường được thực hiện theo kế hoạch đào tạo riêng của từng cơ sở.