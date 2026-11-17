Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM (thứ hai từ trái qua) và ông Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức (bìa trái) - trao Cờ truyền thống 50 năm của UBND TP.HCM cho ban giám hiệu Trường THPT Thủ Đức - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sáng 17-11, Trường THPT Thủ Đức tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cũng là cựu học sinh của trường, dự lễ.

Tham dự buổi lễ còn có ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM; ông Trần Quang Lâm - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Thành ủy viên, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị HĐND TP.HCM, lãnh đạo phòng, ban của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và đại diện các sở, ngành, địa phương.

Trường THPT Thủ Đức tiền thân là Trường trung học Đệ Nhất cấp Đức Minh, thành lập năm 1959. Sau ngày đất nước thống nhất, trường được quốc lập hóa. Năm 1976, khối phổ thông trung học chính thức tiếp nối sứ mệnh với tên gọi Trường phổ thông trung học Thủ Đức, mở đầu chặng đường 50 năm phát triển dưới tên gọi hôm nay: Trường THPT Thủ Đức.

Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (bìa trái), tặng hoa chúc mừng các cựu học sinh thành đạt của trường - Ảnh: NHƯ HÙNG

THPT Thủ Đức: Từ ngôi trường nhỏ đến địa chỉ giáo dục uy tín

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh đánh giá từ một trường THPT có quy mô nhỏ, trải qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, Trường THPT Thủ Đức đã không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng dạy và học.

Theo ông Minh, trường hiện là một trong những địa chỉ giáo dục uy tín của ngành giáo dục TP.HCM, được nhiều học sinh lớp 9 lựa chọn trong mỗi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Bộ máy tổ chức và cơ sở vật chất của trường cũng ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, việc khởi công xây dựng cơ sở 2 ngay trong ngày kỷ niệm được kỳ vọng tạo bước đột phá trong nâng cao chất lượng dạy và học.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường được khẳng định qua thành tích nhiều năm liền của học sinh tại các kỳ thi học sinh giỏi thành phố, Olympic tháng 4, hội thi khoa học kỹ thuật và ngoại ngữ.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thầy Võ Thanh Toàn, Phó hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức - Ảnh: NHƯ HÙNG

Nhà trường cũng là đơn vị tiên phong trong dạy học trực tuyến, số hóa tài liệu phục vụ công tác quản lý và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua câu lạc bộ học sinh.

Với những thành tích đạt được, Trường THPT Thủ Đức là một trong những lá cờ đầu của hệ thống trường THPT TP.HCM. Trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều hình thức khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND TP.HCM. Nhiều nhà giáo của trường đoạt giải thưởng Võ Trường Toản, nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM".

Học sinh Trường THPT Thủ Đức hôm nay - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trong diễn văn tại buổi lễ, cô Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức, cho biết nhà trường quyết tâm thực hiện Kế hoạch chiến lược 2025-2030, tập trung nâng cao chất lượng dạy học, bồi dưỡng ngoại ngữ, năng lực công nghệ, nhân cách và tinh thần hội nhập cho học sinh.

Mục tiêu là giúp học sinh không chỉ có kiến thức mà còn biết tự học, hợp tác, sống có trách nhiệm và vững vàng trước những lựa chọn của cuộc sống.

"Nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, kỷ cương; lắng nghe học sinh và phối hợp chặt chẽ với gia đình để mỗi em đến trường là mỗi ngày vui, đồng thời có cơ hội phát triển phù hợp", cô Trúc khẳng định.

Chương trình văn nghệ hoành tráng tại lễ kỷ niệm thành lập trường do cựu học sinh và học sinh Trường THPT Thủ Đức xây dựng, biên đạo và biểu diễn - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Thêm cơ sở hơn 143 tỉ đồng

Cũng trong sáng 17-11, ông Võ Văn Minh cùng lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng tham dự lễ khởi công dự án xây dựng cơ sở 2 Trường THPT Thủ Đức tại số 118 Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức, cách cơ sở chính khoảng 500m.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư, Trường THPT Thủ Đức là đơn vị thụ hưởng.

Cơ sở 2 được xây dựng trên khu đất rộng hơn 4.600m², gồm tầng hầm, 4 tầng nổi và tầng kỹ thuật. Công trình có 20 phòng học, các phòng chức năng, công trình phụ, hạ tầng kỹ thuật, khu thể dục thể thao và sân chơi.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 143 tỉ đồng từ ngân sách. Theo chủ đầu tư, công trình dự kiến thi công trong 270 ngày, thuộc giai đoạn 2026-2028, nhằm đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Quang Lâm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, nhấn mạnh việc xây dựng cơ sở 2 không chỉ là món quà thiết thực dành cho nhiều thế hệ giáo viên, học sinh nhân dịp kỷ niệm thành lập trường mà còn góp phần mở rộng cơ sở vật chất cho giáo dục.

Các đại biểu khánh thành nhà truyền thống Trường THPT Thủ Đức - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tiết mục văn nghệ của giáo viên Trường Thủ Đức - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Từ phải sang: Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trương Hải Thanh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM; ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức; ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, tại buổi lễ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (thứ ba từ trái qua), và 4 giáo viên của trường nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh tiêu biểu của trường thực hiện nghi thức rước đuốc - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Học sinh Trường Thủ Đức rạng rỡ tại lễ kỷ niệm - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh và giáo viên Trường Thủ Đức tại lễ kỷ niệm - Ảnh: NHƯ HÙNG