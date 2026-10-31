Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập

Thầy Võ Anh Dũng - cựu học sinh Petrus Ký, nguyên giáo viên và nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NHƯ HÙNG

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Petrus Ký - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (1927- 2027) có chủ đề "Trăm năm trồng người".

4 chặng hành trình

Theo thầy Hồ Tấn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, các sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Petrus Ký - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được thiết kế như một dòng chảy hoạt động xuyên suốt, gồm bốn chặng hành trình.

Anh Vũ Minh Hải, cựu học sinh, trưởng Ban liên lạc cựu giáo viên và cựu học sinh, nhiệm kỳ 2026-2031 gặp lại cô Lệ Hà, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Tại buổi lễ, anh Hải công bố ra mắt dự án Studio LHP trị giá 500 triệu đồng do 3 cựu học sinh Đặng Quốc Chương, Đào Anh Dũng, Trần Đoàn Mạnh Tuyên khóa 2002-2005 tài trợ - Ảnh: NHƯ HÙNG

Chặng thứ nhất là thắp lửa - rước đuốc: sẽ diễn ra ngày 9-1-2027 (ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam). Từ lễ thắp lửa tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, nhà trường sẽ tổ chức lễ rước đuốc về trường và tổ chức giải "Bước chạy di sản".

Qua tấm gương liệt sĩ Trần Văn Ơn - cựu học sinh Trường Petrus Ký, sự kiện gửi gắm tinh thần tiếp nối lý tưởng, lòng tự hào và trách nhiệm của các thế hệ.

Ông Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở du lịch TP.HCM, cựu học sinh của trường cũng có mặt tại buổi lễ - Ảnh: NHƯ HÙNG

Chặng thứ hai là khơi nguồn tri thức: dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 11-4-2027. Sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho chủ trương, Trường chuyên Lê Hồng Phong sẽ tổ chức Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 lần thứ 31 với chủ đề đề xuất là "Olympic 100 - Tìm kiếm 100 tài năng cho đất nước".

Chương trình gồm các hoạt động: thi học thuật, hội trại, giao lưu văn hóa, tham quan Thành phố và tư vấn hướng nghiệp; dự kiến mời một số đoàn học sinh quốc tế tham dự giao lưu.

Chặng thứ ba mang tên "Hội ngộ trăm năm". Theo ban giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đây là chặng của hội ngộ, của những bước chân trở về mái trường xưa và những ký ức được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nhà trường sẽ tổ chức đêm nhạc "Tình thân ái", dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 15-8-2027 tại Nhà hát Hòa Bình, quy tụ các nghệ sĩ là cựu học sinh, giáo viên và học sinh nhà trường, với mỗi đêm diễn gắn với một giai đoạn lịch sử;

Ngày hội cựu học sinh "Chung một mái trường" diễn ra ngày 4-9-2027 để các thế hệ trở về thăm trường, gặp gỡ và tri ân thầy cô tham quan triển lãm ảnh 100 năm; Xem phim tài liệu và khánh thành giai đoạn 1 nhà truyền thống.

Đạo diễn - MC Nguyễn Thanh Tùng (Tùng Leo), cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - tổng đạo diễn chương trình kỷ niệm 100 năm thành lập trường - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NHƯ HÙNG

Ngoài ra, lễ khai giảng lần thứ 100 của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, năm học 2027-2028 cũng sẽ được tổ chức để ghi dấu ấn đặc biệt, kết nối quá khứ với hiện tại và hướng đến tương lai.

Chặng thứ tư có tên là tri ân - trao đuốc. Trong đó, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường sẽ là hoạt động khép lại hành trình, dự kiến tổ chức vào thứ Bảy, ngày 20-11-2027, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bên cạnh diễn văn ôn lại truyền thống và tri ân các thế hệ thầy cô giáo, chương trình dự kiến có nghi thức trao đuốc giữa các thế hệ; Công bố chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; Trao học bổng thuộc chương trình học bổng trăm năm và phát hành kỷ yếu 100 năm.



Ngôi trường di sản

Thầy Hồ Tấn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NHƯ HÙNG

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết xuyên suốt bốn chặng hành trình là bốn trụ cột hoạt động: Học thuật; Di sản và văn hóa; Nghệ thuật; Cộng đồng.

Hành trình gồm sáu sự kiện chính và tám công trình, sản phẩm kỷ niệm: Nhà truyền thống và Kho tư liệu số 100 năm; Sách nghiên cứu lịch sử 100 năm; Kỷ yếu và sách ảnh 100 năm; Phim tài liệu 4 tập; Ngọn đuốc 100 năm và Bộ kỷ vật lưu niệm; Chương trình học bổng trăm năm với 100 suất học bổng; thư viện tiên tiến, hiện đại; Không gian số trăm năm với 100 máy vi tính phục vụ học tập số cho học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Võ Anh Dũng - cựu học sinh Petrus Ký, nguyên giáo viên và nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - nhấn mạnh:

"Điều quý giá nhất mà một ngôi trường có thể để lại sau một trăm năm không chỉ là thành tích và những tên tuổi thành danh, mà còn là những giá trị đã âm thầm ươm mầm vào nhân cách bao thế hệ.

Đó là tinh thần hiếu học, lòng tôn sư trọng đạo, là ý thức sống trách nhiệm với cộng đồng và đất nước. Mỗi thế hệ có thể đi qua một thời đại khác nhau, nhưng những giá trị ấy vẫn luôn có sức mạnh kết nối chúng ta lại.

Vì vậy, kỷ niệm 100 năm không chỉ là hành trình trở về để hoài niệm. Đó còn là dịp để chúng ta trao lại cho thế hệ sau những câu chuyện, bài học và niềm tin mà mình đã nhận được; để các em hiểu rằng mình đang tiếp nối một hành trình lớn hơn bản thân mình" - thầy Dũng chia sẻ.

Các cựu học sinh Trường chuyên Lê Hồng Phong trò chuyện tại buổi lễ. Trong đó, chị Trần Võ Anh Tú (bìa phải) công bố sẽ tài trợ toàn bộ huy chương, kỷ niệm chương và cup cho các giải thể thao của đợt kỷ niệm; Chị Nguyễn Ngô Bình An (bìa trái) tài trợ tài khoản AI Hay Pro và API cho giáo viên & học sinh của trường - Ảnh: NHƯ HÙNG

