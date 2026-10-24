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Học trò trường chuyên chọn cách giới thiệu sách ít ai ngờ

tác giả
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

Người dự khán đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi xem và nghe học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) diễn hoạt cảnh, hát, tổ chức trò chơi, chiếu phim, thuyết trình…để giới thiệu sách, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Ái Vân, Tổ trưởng tổ văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cùng chơi trò chơi với học sinh tại buổi giới thiệu sách - Ảnh: NHƯ HÙNG

Hơn 600 học sinh khối lớp 10 của trường đã có một buổi chiều cuối tuần tràn đầy tiếng cười và sự thú vị khi tham gia chương trình ngoại khóa "Nơi trang sách cất lời" do trường tổ chức.

Khả năng sáng tạo không ngờ

"Trước khi bắt đầu, mình muốn mời mọi người tham gia một trò chơi nhỏ: hãy giơ bàn tay năm ngón lên và lần lượt gập xuống, mỗi lần một ngón nếu bạn từng trải qua những điều sau đây:

- Gắn bó sâu sắc với một thú cưng như thành viên trong gia đình.

- Hy sinh thời gian, công sức vì người mình yêu thương.

- Cảm thấy lạc lõng, bị cô lập khỏi một môi trường nào đó và phải thay đổi bản thân để hòa nhập.

- Học được điều quý giá từ một người hoàn toàn trái ngược với mình.

- Nghĩ rằng AI không có cảm xúc, thiếu tự chủ và chỉ có thể tạo ra những sản phẩm vô hồn, sáo rỗng, lặp lại". 

Trần Nguyễn Phương Anh (lớp 10 chuyên văn 2) đã mở đầu bài thuyết trình về cuốn sách của mình như thế.

- Ảnh 2.

Trần Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 10 chuyên văn 2, giới thiệu tác phẩm Robot Hoang dã - Ảnh: NHƯ HÙNG

Cả hội trường đều vui vẻ đưa tay hưởng ứng trò chơi. Phương Anh mời mọi người cùng nhìn lại bàn tay. Bạn nói nhận thấy có rất nhiều bàn tay đã gập xuống 3, 4 hoặc cả 5 ngón và tin rằng đó là một tín hiệu tích cực cho thấy mỗi chúng ta ngồi ở đây đều đang mang một đặc quyền nguyên bản của con người.

"Các bạn có bao giờ nghĩ đến một ngày một cỗ máy làm bằng giáp sắt, vận hành bằng những thuật toán nhị phân "đúng - sai" khô khan, cũng sẽ phải trải qua những trải nghiệm, cảm xúc như vậy không?", Phương Anh đặt câu hỏi.

Chính câu hỏi đầy trăn trở, chính góc nhìn thú vị ấy đã khơi nguồn cảm hứng sáng tác chấp bút nên tác phẩm Robot Hoang dã (The Wild Robot) của Peter Brown.

Cô học trò lớp 10 nói cuốn sách từng được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh vào cuối năm 2024, vượt qua nhiều đối thủ lớn để chiến thắng hạng mục "Phim truyện xuất sắc nhất" cùng 8 giải thưởng danh giá khác.

Trong khi Trần Minh Gia Bảo (lớp 10 chuyên Anh 1) khéo léo kết hợp nhiều hình thức kéo người xem vào phần giới thiệu tác phẩm Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam.

Bên cạnh giọng đọc truyền cảm, Gia Bảo sử dụng hình ảnh minh họa sinh động trên màn hình và phần diễn hoạt cảnh của các bạn cùng lớp. Bỗng chốc tác phẩm văn học từ sách giáo khoa trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn nhiều.

- Ảnh 3.

Giáo viên Trường chuyên Lê Hồng Phong làm ban giám khảo chấm điểm cho các tiết mục giới thiệu sách - Ảnh: NHƯ HÙNG

Khơi dậy niềm yêu thích đọc sách

Hội trường được phen cười nghiêng ngả khi hai nam sinh Hồ Ngọc Thuận và Nguyễn Nhật Minh (lớp 10 chuyên văn 2) biểu diễn minh họa cho tác phẩm Sống mòn của Nam Cao.

Chỉ vài câu trao đổi ngắn giữa nhân vật Thứ của hiện tại và nhân vật Thứ của quá khứ nhưng Thuận và Minh đã thể hiện khá xuất sắc nội tâm nhân vật khiến người dự khán phấn khích "ồ" lên liên tục.

Ngồi phía dưới, Gia Bình (lớp 10 chuyên hóa 1) nhận xét: "Các bạn đã giới thiệu tác phẩm Sống mòn quá hấp dẫn khiến mình cảm thấy tò mò. Sau chương trình này, nhất định mình sẽ tìm đọc".

- Ảnh 4.

Hồ Ngọc Thuận (phải) và Nguyễn Nhật Minh (lớp 10 chuyên văn 2) biểu diễn minh họa tác phẩm Sống mòn - Ảnh: NHƯ HÙNG

- Ảnh 5.

Trần Minh Gia Bảo, học sinh lớp 10 chuyên Anh 1, cùng các bạn giới thiệu tác phẩm Hai đứa trẻ - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo cô Nguyễn Thị Ái Vân, Tổ trưởng tổ văn của trường, hiện nay công nghệ và mạng xã hội chiếm phần lớn thời gian của giới trẻ, thói quen đọc sách của học sinh đang ngày càng bị ảnh hưởng.

Nhiều bạn bị cuốn vào những hình thức giải trí nhanh và tiện lợi nhưng thiếu sự tập trung và chiều sâu trong việc tiếp cận tri thức.

"Chúng tôi thấy việc lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy niềm yêu thích sách là cách giúp học sinh hình thành kỹ năng tự học - một năng lực vô cùng quan trọng trong xã hội hiện đại", cô Vân nói.

Chương trình "Nơi trang sách cất lời" là hoạt động ý nghĩa, nơi học sinh có thể khám phá vẻ đẹp của sách, chia sẻ cảm nhận và lan tỏa giá trị văn hóa đọc.

Một số hình ảnh tại chương trình:

- Ảnh 6.

Các học sinh ngồi phía dưới hưởng ứng rất nhiệt tình - Ảnh: NHƯ HÙNG

- Ảnh 7.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi đố vui - Ảnh: NHƯ HÙNG

- Ảnh 8.

Các học sinh giới thiệu về tác phẩm Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh: NHƯ HÙNG

- Ảnh 9.Tranh biện về thi bắt buộc môn tiếng Anh, ba nữ sinh chuyên Lê Hồng Phong vô địch Trường Teen 2026

Với lập luận sắc bén và góc nhìn thấu cảm về công bằng giáo dục, ba nữ sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đã chinh phục ngôi vị cao nhất tại Trường Teen 2026.

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    Chủ đề: chuyên Lê Hồng Phong giới thiệu sách văn hóa đọc THPT chuyên Lê Hồng Phong

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