Trường THPT Hoàng Hoa Thám tròn 50 tuổi, Hiệu trưởng đầu tiên sau này làm Giám đốc Sở GD-ĐT

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM (bìa trái), trao cờ truyền thống 50 năm của UBND TP.HCM cho ban giám hiệu Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sáng 14-11, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập.

Tiền thân của Trường THPT Hoàng Hoa Thám là Trường Nguyễn Bá Tòng (Gia Định), do linh mục Đinh Ngọc Lễ làm Hiệu trưởng. Năm 1976, Trường trung học Hồ Ngọc Cẩn nhập vào Trường Nguyễn Bá Tòng và được đổi tên là Trường THPT Hoàng Hoa Thám.

Đây là ngôi trường nổi tiếng với hành trình vượt khó cùng đội ngũ các thầy cô giáo nhiệt huyết, hết lòng vì học sinh.

Các cựu học sinh khóa 1975 -1978 Trường THPT Hoàng Hoa Thám (trong đó có ông Trần Thế Lưu, nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM - thứ 5 từ trái qua, hàng dưới) trao tặng nhà trường công trình trang bị tivi và bảng trượt cho các phòng học trị giá hơn 400 triệu đồng - Ảnh: NHƯ HÙNG

Từ ba dãy phòng học cấp bốn đơn sơ của những ngày đầu, đến nay Trường THPT Hoàng Hoa Thám đã có một cơ ngơi bề thế với trang thiết bị dạy học hiện đại cùng thư viện và các phòng chức năng. Từ mục tiêu giữ cho việc dạy và học ổn định của những ngày đầu thành lập trường, đến nay Trường THPT Hoàng Hoa Thám đã có nhiều học sinh giỏi cấp thành phố và cấp quốc gia.

Đặc biệt, vị Hiệu trưởng đầu tiên của Trường THPT Hoàng Hoa Thám là tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng. Sau này, thầy Hùng được điều động giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nhấn mạnh: "Từ những năm đầu còn nhiều khó khăn, bằng sự đoàn kết, tận tụy và tinh thần vượt khó, các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo và học sinh đã từng bước xây dựng Hoàng Hoa Thám trở thành ngôi trường có nền nếp, có chất lượng, giàu truyền thống nhân văn và khát vọng vươn lên. Đó là thành quả của một quá trình bền bỉ, được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Kết quả cả hành trình ấy được ghi dấu bằng những con số ấn tượng: Tỉ lệ tốt nghiệp THPT luôn đạt 100% từ năm học 2015-2016 đến nay; Năm học 2024-2025, học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám đoạt giải 3 môn địa lý cấp quốc gia; Năm học 2025-2026, trường có 36 học sinh giỏi cấp thành phố, gồm 3 giải nhất, 12 giải nhì, 21 giải ba; cùng 40 giải thưởng khác tại các cuộc thi học sinh giỏi Olympic;…".

Học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám hôm nay - Ảnh: NHƯ HÙNG

Trong bài diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, cô Lê Thị Xuân Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám, chia sẻ: "Trước những đổi thay mạnh mẽ của thời đại, Trường THPT Hoàng Hoa Thám sẽ tiếp tục gìn giữ những giá trị đã làm nên truyền thống, đồng thời không ngừng đổi mới, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, hiện đại; nơi mỗi học sinh được tôn trọng, được phát triển năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và trưởng thành trong trách nhiệm.

Chúng tôi tin rằng với nền tảng được trao truyền từ các thế hệ đi trước, cùng sự đồng lòng của tập thể sư phạm, phụ huynh và học sinh, Trường THPT Hoàng Hoa Thám sẽ tiếp tục viết nên những trang mới xứng đáng với hành trình nửa thế kỷ đã đi qua" - cô Dung khẳng định.



Cựu học sinh và cựu giáo viên Trường Hoàng Hoa Thám về dự lễ kỷ niệm - Ảnh: NHƯ HÙNG

Chương trình giao lưu với lãnh đạo, giáo viên và học sinh để ôn lại truyền thống tốt đẹp của nhà trường - Ảnh: NHƯ HÙNG

Cựu học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám bồi hồi với không gian lớp học - Ảnh: NHƯ HÙNG

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