Học sinh dùng AI, Minecraft kể chuyện lịch sử TP.HCM

Đông đảo giáo viên và hơn 5.000 học sinh đến từ các trường THPT thuộc Cụm chuyên môn 5 tham dự Lễ báo cáo dự án liên môn “50:01 – Khắc Dấu Rạng Đông” tại Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) sáng 14-11 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Ngày 14-11, tại Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), Lễ báo cáo dự án liên môn "50:01 - Khắc Dấu Rạng Đông (Echoes Into Tomorrow)" diễn ra với sự tham gia của đông đảo giáo viên và học sinh các trường THPT thuộc Cụm chuyên môn 5.

Dự án có sự tham gia của 6 trường: THPT Lê Quý Đôn, THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Lê Thị Hồng Gấm, THPT Nguyễn Thị Diệu, THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Marie Curie.

Khi lịch sử "bắt tay" khoa học tự nhiên

Với tên gọi "50:01 - Khắc Dấu Rạng Đông", con số "50" đánh dấu cột mốc nửa thế kỷ hình thành và phát triển của TP.HCM (1976-2026), còn "01" gợi mở một khởi đầu mới, bước chuyển mình của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Nói về khó khăn khi tích hợp các môn học có đặc thù kiến thức khác nhau, thầy Nguyễn Viết Đăng Du - Tổ trưởng tổ bộ môn Lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn - cho biết ban tổ chức đã xác định vai trò của từng nhóm môn ngay từ khâu thiết kế.

Học sinh 6 trường THPT (Lê Quý Đôn, Trần Đại Nghĩa, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Marie Curie) diễu hành, diễn văn nghệ tái hiện bản sắc văn hóa của các phường Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn, Xuân Hòa, Bình Dương và Vũng Tàu - Ảnh: QUỲNH TRÂM

"Một trong những khó khăn lớn nhất là kết hợp nhuần nhuyễn giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Chúng tôi xác định lịch sử là 'cái sườn' nội dung, còn vật lý, sinh học, tin học, công nghệ là những môn công cụ để học sinh hiện thực hóa sản phẩm như sa bàn hay ấn phẩm kỹ thuật số", thầy Du chia sẻ.

Theo thầy Du, lấy lịch sử TP.HCM làm mạch nội dung chính, giáo viên ở từng khối 10, 11 và 12 sẽ phân loại kiến thức, đưa ra yêu cầu sản phẩm phù hợp với năng lực học sinh.

Thầy Nguyễn Viết Đăng Du - Tổ trưởng tổ bộ môn Lịch sử, Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ về cách tích hợp kiến thức liên môn và quy định dẫn nguồn minh bạch khi học sinh ứng dụng AI - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Các tiết mục sân khấu hóa được dàn dựng công phu trong chương “Dấu ấn Sài Gòn và khát vọng độc lập”, tái hiện chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển của TP.HCM - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Từ bảo tàng số đến di tích trong thế giới Minecraft

Tại khu vực triển lãm quanh sân trường, hàng trăm sản phẩm học tập số hóa thu hút sự chú ý của thầy cô và học sinh.

Nổi bật trong số đó là chatbot AI Chiến tranh biên giới Tây Nam 1979, không gian triển lãm trực tuyến về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Sài Gòn nửa đầu năm 1911, sa bàn ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) cùng nhiều website bảo tàng số.

Người dùng chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập đường link trực tiếp mà không cần đăng nhập là có thể xem thông tin, hình ảnh và video tư liệu về Nhà hát Thành phố, Chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập cùng nhiều công trình giàu dấu ấn lịch sử khác.

Em Nguyễn Quang Thiên Kim - học sinh lớp 10A8, Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa cùng nhóm bạn mang đến dự án trang web tích hợp bản đồ di sản số và bảo tàng số giới thiệu các địa danh tại khu vực phường Sài Gòn - Ảnh: QUỲNH TRÂM

“Trước đây nhiều bạn nghĩ lịch sử khô khan, nhưng khi số hóa tư liệu, em thấy lịch sử không còn gói gọn trên trang giấy mà có thể kết hợp với Tin học, Nghệ thuật để tiếp cận nhanh hơn và ứng dụng vào du lịch đời sống", Nguyễn Quang Thiên Kim - học sinh lớp 10A8, Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa bày tỏ.

Thiên Kim cho biết quá trình tìm hiểu giúp em khám phá nhiều điều thú vị. "Chẳng hạn như Dinh Độc Lập vốn được xây dựng từ thời Pháp chứ không phải thời Mỹ như em từng lầm tưởng. Vì thông tin đăng tải cho mọi người cùng đọc nên nhóm em phải đối chiếu sách vở và nhờ thầy cô kiểm duyệt rất kỹ để đảm bảo độ chính xác gần như tuyệt đối", Kim chia sẻ.

Khu vực trưng bày quanh sân trường thu hút đông đảo học sinh tham quan các sản phẩm kết hợp giữa lịch sử với vật lý, sinh học, tin học, công nghệ và giáo dục quốc phòng - an ninh - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Cô Phan Thúy Hiền, giáo viên tin học Trường THPT Lê Quý Đôn, đánh giá cao cách học sinh biến công cụ giải trí thành phương tiện học tập.

"Tôi rất ấn tượng với những mô hình 3D tái hiện di tích lịch sử trong thế giới game Minecraft. Các bạn không chỉ xem game là công cụ giải trí mà còn tận dụng để xây dựng tư liệu học tập. Điều đó cho thấy học sinh có kỹ năng công nghệ thông tin tốt, đồng thời thể hiện tình yêu quê hương, đất nước", cô Hiền nhận xét.

Học sinh giới thiệu mô hình 3D tái hiện các di tích lịch sử được xây dựng ngay trong thế giới game Minecraft, biến trò chơi giải trí thành tư liệu học tập trực quan - Ảnh: Trường THPT Lê Quý Đôn

Tuy nhiên, để tránh tình trạng học sinh lạm dụng công nghệ hoặc sai lệch dữ liệu lịch sử, nhà trường cũng đặt ra hàng rào kỹ thuật chặt chẽ.

“Chúng tôi khuyến khích học sinh ứng dụng AI nhưng phải nằm trong giới hạn cho phép. Các em bắt buộc phải nêu rõ và dẫn nguồn minh bạch xem mình đã sử dụng AI ở công đoạn nào của sản phẩm", thầy Nguyễn Viết Đăng Du nhấn mạnh.