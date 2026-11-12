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TP.HCM chuyển cơ sở rộng hơn 4,6ha của một trường cao đẳng cho Trường đại học Sài Gòn

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

UBND TP.HCM quyết định điều chuyển cơ sở 2 của Trường cao đẳng Trần Đại Nghĩa, gồm hơn 4,6ha đất và hơn 1,6ha nhà, sang Trường đại học Sài Gòn quản lý, sử dụng.

TP.HCM chuyển khu đất 4,6ha cho Trường đại học Sài Gòn - Ảnh 1.

Cơ sở Trường đại học Sài Gòn tại phường Chợ Quán - Ảnh: N.T.

Ngày 12-11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh ký quyết định số 7550/QĐ-UBND về việc điều chuyển tài sản công tại cơ sở 2 của Trường cao đẳng Trần Đại Nghĩa sang Trường đại học Sài Gòn quản lý, sử dụng.

Cơ sở này nằm tại số 7/10 Khu hành chính nối dài, xã Nhà Bè, có diện tích đất hơn 4,6ha (46.633,7m²) và diện tích nhà hơn 1,6ha (16.147m²).

Theo quyết định, tài sản được điều chuyển bao gồm quyền sử dụng khu đất và nhà, công trình xây dựng cùng các tài sản khác gắn liền với đất đã hình thành thuộc giai đoạn 1.

Trong đó nguyên giá đất khoảng 1.204 tỉ đồng, giá trị còn lại tương đương nguyên giá. Nguyên giá nhà khoảng 182 tỉ đồng, giá trị còn lại khoảng 174,6 tỉ đồng.

UBND TP.HCM nêu việc điều chuyển tài sản từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền quy định, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 42 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Trường cao đẳng Trần Đại Nghĩa tại công văn ngày 30-10-2026, ý kiến của Trường đại học Sài Gòn tại công văn ngày 26-10-2026 và báo cáo, đề xuất của Sở Tài chính ngày 6-11-2026.

Theo UBND TP.HCM, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định điều chuyển tài sản, Trường cao đẳng Trần Đại Nghĩa, Trường đại học Sài Gòn và các cơ quan, đơn vị liên quan phải tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản, bao gồm cả hồ sơ pháp lý liên quan.

Các đơn vị có trách nhiệm hạch toán tài sản và cập nhật biến động tài sản theo quy định.

UBND TP.HCM đề nghị Trường đại học Sài Gòn quản lý và bố trí sử dụng tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức; thực hiện các thủ tục đăng ký, cập nhật quyền quản lý, sử dụng tài sản theo quy định.

Việc quản lý, sử dụng phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc sử dụng tài sản sai mục đích. Các chi phí phát sinh trực tiếp liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản do Trường đại học Sài Gòn chi trả theo quy định pháp luật.

Sau khi tiếp nhận cơ sở nhà, đất, Trường đại học Sài Gòn được đề nghị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự án, chuyển giao chủ đầu tư, thời gian thực hiện và các nội dung có liên quan đối với giai đoạn 2 của dự án.

Việc này được thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, 12-11-2026.

TP.HCM chuyển khu đất 4,6ha cho Trường đại học Sài Gòn - Ảnh 3.TS Võ Văn Thật làm Hiệu trưởng Trường đại học Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký quyết định bổ nhiệm TS Võ Văn Thật, Phó hiệu trưởng Trường đại học Sài Gòn, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường này.

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    Chủ đề: Trường cao đẳng Trần Đại Nghĩa Nhà Bè Trường đại học Sài Gòn

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