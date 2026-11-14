Tiến sĩ Trần Thanh Sơn làm Hiệu trưởng Trường đại học Quang Trung

Tiến sĩ Trần Thanh Sơn (phải) nhận quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 14-11, Hội đồng Trường Đại học Quang Trung (Gia Lai) công bố quyết định bổ nhiệm tiến sĩ Trần Thanh Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung nhiệm kỳ 2023-2028.

Trước đó, tiến sĩ Trần Thanh Sơn là thành viên Ban Quản trị chiến lược, phụ trách điều hành Trường Đại học Quang Trung. Đồng thời ông hiện giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tiến sĩ Trần Thanh Sơn cho rằng mục tiêu hàng đầu của nhà trường là đào tạo ra những con người có năng lực, bản lĩnh và đóng góp phụng sự đất nước.

Mỗi sinh viên trưởng thành có nghề nghiệp vững vàng, biết tự lập và quan tâm tới cộng đồng.

Tân hiệu trưởng chia sẻ định hướng phát triển Trường đại học Quang Trung theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo, định hướng ứng dụng, gắn đào tạo với thực tiễn và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong đó, tập trung vào nâng cao chất lượng dạy và học là ưu tiên hàng đầu. Rà soát chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng thực hành, thực tế và cải thiện điều kiện học tập, nâng cao trách nhiệm với người học.

Bên cạnh đó, lựa chọn định hướng phát triển có trọng tâm, chiến lược, đột phá, phù hợp với năng lực nhà trường, nhu cầu địa phương và lợi thế của các đối tác.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nói chất lượng nguồn nhân lực, năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, mỗi địa phương.

Với tỉnh Gia Lai, phát triển giáo dục đại học không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập mà còn giải bài toán thực tiễn là tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh dựa trên tri thức.

Ông Giang mong nhà trường tiếp tục kiên trì triết lý phụng sự, lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng thực chất làm thước đo.

Tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường thực hành, nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng số. Gắn đào tạo với ứng dụng khoa học và doanh nghiệp, nhu cầu xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc tặng quà chúc mừng cho 14 học viên đầu tiên tham gia chương trình phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung - Ảnh: TẤN LỰC

Tại sự kiện, nhà trường chào đón 14 học viên đầu tiên tham gia chương trình phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung. Đây là các sinh viên, cử nhân có năng lực xuất sắc, từng theo học tại các trường đại học trong và ngoài nước.

Nhà trường cho hay việc xây dựng Trung tâm tính toán lượng tử AI tại đây nhằm mục tiêu đầu tư vào con người, phát triển chương trình nhân tài lượng tử.

Mỗi khóa đào tạo nhân tài lượng tử kéo dài 9 tháng, gồm 6 tháng đào tạo tại nhà trường và 3 tháng thực hành tại các doanh nghiệp công nghệ.

Những nhân lực xuất sắc tham gia chương trình được xây dựng để trở thành nhà đổi mới sáng tạo, có khả năng giải quyết các vấn đề xã hội qua kiến thức chuyên ngành về công nghệ lượng tử.