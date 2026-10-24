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Trường đại học Đà Lạt hướng đến đào tạo chất lượng cao

tác giả
MAI VINH
MAI VINH
MAI VINH

Trường đại học Đà Lạt được định hướng đầu tư thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của Tây Nguyên và phát triển mô hình đại học với nhiều trường, có thành viên là trường trung học phổ thông.

Trường đại học Đà Lạt, trung tâm đào tạo chất lượng cao - Ảnh 1.

Trường đại học Đà Lạt nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: M.V

Thông tin được nêu tại lễ kỷ niệm 50 năm đổi mới và phát triển của nhà trường, tổ chức ngày 24-10. Theo định hướng phát triển, trường sẽ nằm trong nhóm 14 cơ sở đại học chủ chốt đào tạo giáo viên và là một trong 11 cơ sở đào tạo nhân lực cho điện hạt nhân, kỹ thuật hạt nhân của cả nước.

Trường Đại học Đà Lạt thành lập ngày 27-10-1976 trên cơ sở kế thừa Viện Đại học Đà Lạt. Hiện trường có khoảng 15.000 sinh viên, học viên, theo học 41 ngành đại học chính quy, 14 ngành thạc sĩ và 7 ngành tiến sĩ. Đội ngũ gồm một giáo sư, 22 phó giáo sư và hơn 110 tiến sĩ.

Tiến sĩ Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, cho biết nhà trường tiếp tục lấy người học làm trung tâm, gắn nghiên cứu với thực tiễn, mở rộng hợp tác quốc tế. Trước mắt trường sẽ phát triển mô hình đại học với nhiều trường thành viên, trong đó có trường THPT trực thuộc.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên đề nghị trường xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2035, định hướng đến năm 2045, với mục tiêu cụ thể và lộ trình khả thi. Trường cần tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh như khoa học cơ bản, công nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh, dược liệu, môi trường, du lịch, văn hóa. Riêng vật lý và kỹ thuật hạt nhân, nhà trường cần chuẩn bị sớm đội ngũ, chương trình và cơ sở nghiên cứu để tham gia đào tạo nhân lực cho điện hạt nhân.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị trường gắn chương trình học với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Theo ông Mười, tỉnh sẽ tiếp tục kết nối trường với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Tính đến tháng 10-2026, trường có 21 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng, trong đó tám chương trình theo chuẩn trong nước và 13 chương trình theo chuẩn AUN-QA. Từ năm 2014, trường đổi mới chương trình theo chuẩn đầu ra CDIO, tăng cường bảo đảm chất lượng và chuyển đổi số.

Trường đại học Đà Lạt, trung tâm đào tạo chất lượng cao - Ảnh 3.Vì sao điểm chuẩn ngành kỹ thuật hạt nhân Trường đại học Đà Lạt tăng vọt?

Trường đại học Đà Lạt lý giải nguyên nhân điểm chuẩn ngành kỹ thuật hạt nhân thuộc nhóm cao nhất trường.

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MAI VINH
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    Chủ đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường đại học Đà Lạt Lâm Đồng Đà Lạt 50 năm thành lập

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