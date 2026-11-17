Phó thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sáng 17-11, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ III và kỷ niệm 75 năm thành lập Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Biểu dương những nỗ lực bền bỉ, âm thầm nhưng rất tận tụy

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học Sư phạm Hà Nội luôn tự hào là "cánh chim đầu đàn", là biểu tượng chuẩn mực của ngành sư phạm cả nước với đội ngũ 12 giáo sư, 135 phó giáo sư và 601 giảng viên, trong đó 412 giảng viên có trình độ tiến sĩ và thuộc nhóm cao nhất của cả nước.

Theo Phó thủ tướng, về thăm trường ngày 21-10-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Làm thế nào để nhà trường này chẳng những là trường sư phạm, mà còn là trường mô phạm của cả nước. Khắc ghi lời dặn của Bác, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã luôn nỗ lực, bền bỉ vun đắp truyền thống hiếu học, tinh thần khoa học và lòng yêu nghề.

Từ mái trường này, nhiều thế hệ nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý giáo dục đã trưởng thành, đã cống hiến trên mọi miền Tổ quốc, từ vùng cao, biên giới, hải đảo, đến các cơ sở nghiên cứu và cơ quan hoạch định chính sách của quốc gia.

Đến nay, nhà trường đã đào tạo 157.000 cử nhân, hơn 28.000 thạc sĩ và hơn 2.000 tiến sĩ. Bên cạnh đó nhà trường có nhiều đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa và chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.

Ngoài ra, hệ thống trường trường phổ thông thực hành, trường chuyên đã bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh tài năng. Đặc biệt học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm đã giành nhiều huy chương vàng tại các kỳ thi quốc tế trong ba năm liên tiếp, từ 2024 đến 2026.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực bền bỉ, âm thầm nhưng rất tận tụy, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường đại học Sư phạm Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ III tại buổi lễ - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chủ động dự báo năng lực người thầy cần có trong tương lai

Theo Phó thủ tướng Lê Tiến Châu, trong kỷ nguyên phát triển mới, Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đột phá về giáo dục và đào tạo, gắn chất lượng giáo dục với chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Muốn có một nền giáo dục chất lượng cao, trước hết phải có những người thầy giỏi. Muốn có những người thầy giỏi phải bắt đầu từ chất lượng đào tạo sư phạm. Vì vậy đầu tư cho trường sư phạm chính là đầu tư cho tương lai của nhiều thế hệ học sinh và nguồn nhân lực của đất nước.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị thời gian tới nhà trường tập trung vào ba định hướng.

Một là, tiên phong đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và phát huy bản sắc sư phạm. Nhà giáo cần có nền tảng chuyên môn khoa học hiện đại, sâu sắc và nhuần nhuyễn về khoa học giáo dục, chủ động ứng dụng và làm chủ công nghệ. Lấy bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề giáo và năng lực thích ứng linh hoạt làm nền tảng. Sinh viên, học viên tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Hà Nội phấn đấu trở thành những nhà giáo có tư duy toàn cầu, vững chuyên môn và làm chủ công nghệ.

Để đạt được những mục tiêu trên, nhà trường không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các tiêu chuẩn hiện tại, nhà trường phải chủ động dự báo năng lực người thầy cần có trong tương lai.

Hai là, khẳng định vị thế trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục hàng đầu của quốc gia. Quán triệt tinh thần và chủ trương Nghị Quyết số 71 và Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhà trường phải tiên phong nghiên cứu những vấn đề chiến lược và xu hướng phát triển của giáo dục trong tương lai.

Bên cạnh đó, chủ động đề xuất những cách tiếp cận mới về mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục; chuyển từ trang bị tri thức sang phát triển năng lực tự chủ, sáng tạo và khả năng thích ứng và chủ động định hình tương lai cho người học.

Phát huy thế mạnh về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và hệ thống trường thực hành để nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm chứng những mô hình giáo dục trước khi nhân rộng. Đồng thời phát huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách.

"Một trường sư phạm hàng đầu không chỉ có trách nhiệm đào tạo những người thầy giỏi, mà còn phải góp phần tìm ra những lời giải mới cho tương lai của nền giáo dục nước nhà", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Ban Lãnh đạo Trường đại học Sư phạm Hà Nội nhận hoa chúc mừng từ Phó thủ tướng Lê Tiến Châu - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ba là, đổi mới đột phá về quản trị đại học, đẩy mạnh tự chủ gắn với hội nhập quốc tế. Xây dựng môi trường học thuật liêm chính, trọng dụng nhân tài.

Tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực đào tạo giáo viên và nghiên cứu giáo dục có thế mạnh. Việc hợp tác quốc tế phải giúp nhà trường tiếp thu có chọn lọc phương pháp tiên tiến, đào tạo giáo viên có thể giảng dạy những mô hình phổ thông đa dạng, kể cả chương trình quốc tế tại Việt Nam.

Đồng thời, vận dụng phù hợp các chương trình giáo dục quốc gia, điều kiện của nhà trường và năng lực của học sinh Việt Nam. Hội nhập để nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam, không phải để sao chép các mô hình nước ngoài.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ GD-ĐT cùng các bộ ngành, địa phương, tạo điều kiện để nhà trường phát hiện thế mạnh; khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Đáp từ chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu, PGS. TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội, cam kết biến những chỉ đạo của Phó Thủ tướng thành hành động cụ thể để đạt được kết quả tốt nhất trong tương lai.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Phó Thủ tướng dành lời tri ân đặc biệt đến các thế hệ nhà giáo của Trường đại học Sư phạm Hà Nội, những người thầy, người cô đang ngày đêm miệt mài cống hiến cho sự nghiệp giáo dục trên cả nước. "Nghề của các thầy cô là một nghề đặc biệt, nghề gieo những hạt giống đặc biệt. Mỗi hạt giống gieo trên giảng đường hôm nay sẽ nảy mầm tại hàng nghìn lớp học ngày mai trên khắp mọi miền Tổ quốc, và sẽ đơm hoa kết trái tạo thành tri thức, phẩm chất và khát vọng dành cho hàng triệu em học sinh của các thế hệ mai sau", Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nói.