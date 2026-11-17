Tiết học môn vật lý của học sinh lớp 11A2 trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) được thầy và trò sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh - Ảnh: K.ANH

Không còn bó hẹp trong những giờ học ngoại ngữ, tiếng Anh đang từng bước trở thành phương tiện truyền tải kiến thức ở nhiều môn học tại Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Từ những công thức toán học đến các thí nghiệm vật lý, thầy và trò cùng vượt qua rào cản ngôn ngữ để tiếp cận tri thức theo một cách mới.

Khi công thức toán học được giảng bằng tiếng Anh

Thầy Lư Tư Hùng, giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh hướng dẫn học sinh lớp 10 học toán bằng tiếng Anh - Ảnh: K.ANH

Sáng 17-11, trong tiết thao giảng chuyên đề cấp cụm chuyên môn, tiết toán lớp 10 của thầy Lư Tư Hùng, giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh, trở nên đặc biệt khi toàn bộ nội dung bài giảng về "Tích vô hướng của hai vectơ" được truyền tải bằng tiếng Anh.

Trên bảng, những ký hiệu toán học quen thuộc xuất hiện cùng các thuật ngữ như "vector", "angle", "dot product", "cosine". Thay vì chỉ nghe giảng và ghi chép, học sinh được thầy Hùng liên tục đặt câu hỏi, yêu cầu thực hiện bài tập, giải thích cách tìm góc giữa hai vectơ và trình bày kết quả bằng tiếng Anh.

Có lúc thầy yêu cầu học sinh lên bảng thực hành sao chép, dịch chuyển các vectơ để xác định góc. Có lúc cả lớp cùng trả lời những câu hỏi về góc 90 độ, 180 độ hay góc giữa hai vectơ trong một tam giác đều.

Không chỉ học thuật ngữ, học sinh còn phải diễn đạt cách suy luận, giải thích vì sao chọn đáp án và trao đổi với giáo viên bằng ngoại ngữ. Những câu nói đôi lúc còn ngập ngừng, chưa thật trôi chảy nhưng cho thấy các em đang chủ động bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Đáng chú ý, giáo viên không đặt nặng việc học sinh phải nói tiếng Anh thật hoàn hảo. Trước tiết học, thầy đã chuẩn bị tài liệu từ vựng cơ bản, giúp các em làm quen với những thuật ngữ toán học cần thiết. Thầy còn xây dựng một chương trình tự động gửi bốn từ vựng toán học tiếng Anh mỗi tối trong tuần và bài kiểm tra nhỏ vào cuối tuần để học sinh ôn tập.

Chia sẻ sau tiết dạy, thầy Lư Tư Hùng cho biết việc giảng dạy toán bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ là thử thách lớn. Tuy nhiên, thầy muốn chứng minh rằng không chỉ những lớp có học sinh giỏi tiếng Anh mới có thể tiếp cận phương pháp này. Ngay cả học sinh ở mức học lực khá, nếu được chuẩn bị và lựa chọn phương pháp phù hợp, vẫn có thể tham gia.

"Điều quan trọng nhất là học sinh hiểu bài. Mục tiêu của tôi là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ để truyền tải kiến thức, chứ không phải biến tiết học thành một màn trình diễn tiếng Anh", thầy Hùng chia sẻ.

Tiết học toán bằng tiếng Anh khiến các em học sinh tự tin giao tiếp cùng thầy hoàn toàn bằng tiếng Anh - Ảnh:K.ANH

Từ phòng học vật lý đến hành trình trải nghiệm bằng tiếng Anh

Thầy Lê Duy Hoàn giảng bài môn vật lý lớp 11 hoàn toàn bằng tiếng Anh - Ảnh: K.ANH

Cũng diễn ra trong sáng 17-11, tiết vật lý lớp 11 của thầy Lê Duy Hoàn cũng được thầy và trò sử dụng tiếng Anh hoàn toàn, không khí sôi nổi bằng các hoạt động tương tác, trò chơi và thí nghiệm.

Với chủ đề sóng dừng, giáo viên tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi giải mã từ khóa. Các đội lần lượt lựa chọn câu hỏi, trả lời những kiến thức liên quan đến sóng, pha, dao động, giao thoa và sóng kết hợp. Mỗi câu trả lời đúng được cộng điểm, tạo không khí thi đua giữa các nhóm.

Những thuật ngữ vật lý như "interference" (giao thoa), "coherent wave" (sóng kết hợp), "standing wave" (sóng dừng) được đưa vào các câu hỏi và phần trao đổi. Học sinh không chỉ ghi nhớ từ mới mà còn phải sử dụng chúng để giải thích hiện tượng khoa học.

Từ hình ảnh dây đàn guitar, thầy Hoàn gợi mở về sự xuất hiện của nút và bụng sóng trên dây. Sau khi xem video minh họa, học sinh được yêu cầu giải thích hiện tượng bằng tiếng Anh. Các em lần lượt trình bày mối liên hệ giữa sóng tới, sóng phản xạ và hiện tượng giao thoa tăng cường, giao thoa triệt tiêu.

Điểm nhấn của tiết học là hoạt động thực hành thí nghiệm. Thầy giới thiệu các thiết bị như bộ tạo tín hiệu, bộ rung, dây và lực kế, hướng dẫn học sinh nhận diện chức năng từng bộ phận. Sau đó, các nhóm cùng lắp đặt thiết bị, tiến hành thí nghiệm và trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh.

Việc học kiến thức vật lý thông qua trò chơi, hình ảnh trực quan và trải nghiệm thực hành giúp ngoại ngữ không còn là một môn học riêng biệt mà trở thành công cụ để học sinh khám phá thế giới xung quanh.

Hai tiết học với hai cách tổ chức khác nhau nhưng cùng cho thấy nỗ lực của đội ngũ giáo viên trong việc đổi mới phương pháp, đưa tiếng Anh vào quá trình dạy và học một cách tự nhiên.

Bạn Mã Ngọc Chi lớp 11A 2 hào hứng nói: "Vừa học bằng thí nghiệm và giao tiếp bằng tiếng Anh các bạn trong lớp em đều rất thích và nhờ vậy chúng em tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh hơn. Dù có thể còn thiếu vốn từ nhưng khi nói buộc em phải cố gắng kiếm từ thay thế để diễn đạt".

Theo thầy Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, nhà trường xác định việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học không thể chỉ dừng lại ở những tiết học ngoại ngữ mà cần được hình thành từ nhiều hoạt động giáo dục khác nhau. Nhà trường tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên, đặc biệt là những thầy cô trẻ, mạnh dạn thử nghiệm phương pháp giảng dạy có sử dụng tiếng Anh. Tùy năng lực giáo viên, đặc điểm môn học và trình độ học sinh, thầy cô có thể lựa chọn hình thức giảng dạy kết hợp 50% tiếng Việt, 50% tiếng Anh hoặc tổ chức tiết học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Không chỉ trong các môn khoa học tự nhiên như toán, lý, nhà trường còn hướng đến mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh ở các môn khoa học xã hội và hoạt động trải nghiệm. Chẳng hạn, học sinh có thể tự tìm hiểu, thiết kế một tour du lịch, xây dựng nội dung giới thiệu các điểm đến và tổ chức hành trình trải nghiệm hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cách làm này giúp học sinh có thêm cơ hội sử dụng ngoại ngữ trong những tình huống thực tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình và giải quyết vấn đề.

Đằng sau những tiết học tưởng chừng đơn giản là sự chuẩn bị của giáo viên, sự đồng hành của nhà trường và tinh thần dám thử sức của học sinh. Bởi để tiếng Anh thực sự trở thành ngôn ngữ thứ hai, điều cần thiết không chỉ là tăng thời lượng học ngoại ngữ mà còn tạo ra một môi trường để các em được nghe, nói, thực hành và sử dụng mỗi ngày.

Từ một công thức toán học, một thí nghiệm vật lý đến một tour du lịch do chính học sinh thiết kế, Trường THPT Lương Thế Vinh đang từng bước mở rộng không gian học tập, giúp ngoại ngữ trở thành cầu nối để các em tiếp cận tri thức và tự tin hội nhập.

Sáng 17-11, tiết học môn vật lý của thầy và trò lớp 11 A2 trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) được thầy và trò sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh - Ảnh: K.ANH