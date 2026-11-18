Các tác phẩm đoạt giải cuộc thi Văn hóa đọc, do học sinh tham gia được người xem quan tâm, chụp hình lưu lại - Ảnh: PHẠM DIỄM



Đó là cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tại Cần Thơ năm 2026 và cuộc thi video ngắn tuyên truyền, giới thiệu sách và di sản văn hóa gắn với du lịch năm 2026.



Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Thành Đoàn Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Năm học 2025 - 2026, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tại Cần Thơ đã nhận được 10.236 bài dự thi từ các trường học các cấp trên địa bàn.

Tiêu biểu là Trường THCS Thới Long với 100% học sinh tham gia; Trường THCS Châu Văn Liêm với 98% học sinh tham gia.

Thư viện TP Cần Thơ cũng đã in ấn và phát hành 200 bảng mã QR giới thiệu nguồn tài liệu số trên cổng thông tin điện tử, giúp giáo viên và học sinh dễ dàng khai thác phục vụ dạy và học trong công nghệ chuyển đổi số.

Ngoài ra, hơn 176.000 lượt giáo viên, học sinh tham gia mô hình xe thư viện lưu động đa phương tiện, do Thư viện TP Cần Thơ phục vụ. Trong đó, có nhiều hoạt động đọc sách tại lớp, sân trường, vẽ tranh và trò chơi vận động được triển khai.

Ban tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 TP Cần Thơ đã trao 3 giải tập thể và 33 giải cá nhân cho ba cấp học (gồm 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 15 giải khuyến khích).

Đồng thời, ba gương mặt xuất sắc nhất được tuyển chọn để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương gồm: em Hồ Thị Phương Vy (lớp 4A7, Trường tiểu học Cái Tắc, xã Đông Phước), em Dương Hoàng Trọng Nghĩa (lớp 8A1, Trường THCS Thới Long, phường Thới Long) và em Nguyễn Lê Phúc Nguyên (lớp 11A8, Trường THPT Thới Long, phường Thới Long).

Ba học sinh (giữa) xuất sắc nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 của Cần Thơ, được thành phố chọn đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương - Ảnh: PHẠM DIỄM

Phát biểu tại buổi tổng kết, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đề xuất "đưa văn hóa đọc vào dạy học: tổ chức tiết đọc thư viện thực chất theo Thông tư 16/2022; Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp; Sở Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung này vào kiểm tra đánh giá đơn vị".

Được biết từ kết quả đạt được, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ có kế hoạch tiếp tục phối hợp duy trì và nâng cao hiệu quả văn hóa đọc học đường trong năm học 2026 - 2027.

Cùng ngày, cuộc thi video ngắn tuyên truyền giới thiệu sách và di sản văn hóa gắn với du lịch năm 2026, chủ đề "Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số", cũng được tổng kết. Nhiều tác phẩm có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, đề xuất sáng kiến thiết thực và thể hiện sáng tạo qua các video clip.

Từ 52 tác phẩm của 52 cơ sở đoàn gửi về, ban tổ chức đã trao 30 giải chính (2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba, 16 giải khuyến khích) và 6 giải phụ cho các đơn vị có kịch bản, cách dàn dựng và quảng bá du lịch địa phương ấn tượng.