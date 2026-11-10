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VTV tham gia bán sách, phát triển văn hóa đọc

tác giả
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu sách và phát triển chương trình bán sách theo chủ đề, góp phần phát triển thị trường xuất bản lành mạnh.

VTV tham gia bán sách, phát triển văn hóa đọc - Ảnh 1.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm (bìa phải) và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy (thứ ba từ trái qua) - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Đây là một trong những nội dung mà VTV sẽ triển khai trong thời gian tới, theo thỏa thuận được ký kết giữa Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số - Đài Truyền hình Việt Nam chiều 10-11 tại Hà Nội.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên phối hợp triển khai hai nhóm hoạt động trọng tâm:

Xây dựng, phát triển chuyên trang “Mở sách cùng VTV” trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo: tổ chức các chương trình giới thiệu sách, giao lưu tác giả, tọa đàm và các hoạt động truyền thông nhằm khơi gợi hứng thú đọc, hình thành thói quen đọc và thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.

Kết nối, phát triển hoạt động giới thiệu và phân phối sách trên VTVgo, phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu sách và phát triển chương trình bán sách theo chủ đề, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận sách và phát triển thị trường xuất bản lành mạnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc cho biết cục xác định thành công của chương trình không chỉ được đo bằng số lượng sách được giới thiệu, số đơn hàng hay lượt tiếp cận trên nền tảng số.

Mà quan trọng hơn là số người được truyền cảm hứng đọc sách, những thói quen đọc được hình thành và những giá trị tri thức được lan tỏa trong cộng đồng.

VTV tham gia bán sách, phát triển văn hóa đọc - Ảnh 3.

Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Cục Xuất bản và Thư viện sẽ phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả chương trình hợp tác.

Đồng thời mở rộng kết nối, huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đổi mới và phát triển toàn diện các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành, văn học và thư viện...

Tại lễ ký kết, các đơn vị làm sách đều bày tỏ vui mừng và đặt nhiều kỳ vọng vào chương trình hợp tác này.

VTV tham gia bán sách, phát triển văn hóa đọc - Ảnh 3.Ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng 9-10 đã tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ. Trong đó, ông Lưu Đình Phúc được điều động, bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện; ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí thay ông Phúc.

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THIÊN ĐIỂU
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    Chủ đề: Đài truyền hình Việt Nam bán sách Lưu Đình Phúc cục xuất bản vtv

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