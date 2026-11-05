Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật đưa sách lên Amazon

7 cuốn sách đầu tiên của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lên Amazon - Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Đây là kết quả phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật và Omega Plus nhằm mở rộng thị trường, nâng cao khả năng tiếp cận các xuất bản phẩm và tăng cường kết nối với bạn đọc quốc tế.

Các ấn phẩm được đưa lên Amazon lần này phản ánh những chủ đề tiêu biểu về lịch sử, chính trị, văn hóa và quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Đó là cuốn sách về cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về chiến thắng Điện Biên Phủ, về những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng và phát triển nền văn hóa Việt Nam…

Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Thái Bình cho biết, việc hiện diện trên Amazon cũng mở ra cơ hội để sách lý luận, chính trị Việt Nam đến với đông đảo bạn đọc ở nước ngoài.

Đồng thời nó đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, biên dịch, biên tập, hình thức xuất bản và phương thức giới thiệu sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường toàn cầu.

Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài, mở rộng hợp tác và đa dạng hóa kênh phát hành quốc tế; chú trọng lựa chọn những công trình có giá trị lý luận, thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của bạn đọc nước ngoài.