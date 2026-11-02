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Kinh doanh nỗi sợ, hiệu sách kinh dị mọc lên như nấm

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Không còn là dòng sách kén người đọc, văn học kinh dị đang chứng kiến mức tăng trưởng đáng chú ý, kéo theo sự hình thành của những cộng đồng độc giả riêng.

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Little Ghosts Books tại Toronto dành riêng không gian cho những tác phẩm kinh dị - Ảnh: The New York Times

Nhìn bên ngoài, Little Ghosts Books ở Toronto (Canada) giống một hiệu sách bình thường. Nhưng bên trong, độc giả có thể tìm thấy đủ loại tiểu thuyết kinh dị, truyện về quái vật, ma quỷ và cả băng phim kinh dị. 

Đây là một trong số ngày càng nhiều hiệu sách chuyên biệt xuất hiện tại Mỹ và Canada, khi dòng văn học từng được xem là kén độc giả đang ngày càng hút khách.

Sách kinh dị trở thành một thị trường lớn ngoài dịp Halloween

Theo dữ liệu từ Circana BookScan, doanh số sách kinh dị tại Mỹ tăng 39% trong năm 2026 so với năm trước. Năm 2025, thị trường tiêu thụ 5,1 triệu cuốn, tăng từ mức 3,2 triệu cuốn vào năm 2021.

Đáng chú ý, sức hút của thể loại này không chỉ tập trung vào mùa Halloween mà duy trì trong suốt năm. Nhiều hiệu sách chuyên kinh dị lần lượt mở cửa tại các thành phố của Mỹ, bên cạnh những địa chỉ đã hoạt động lâu năm.

Little Ghosts Books là một ví dụ. Được Chris Krawczyk và chồng mở từ năm 2022, cửa hàng không chỉ bán sách mà còn tổ chức câu lạc bộ đọc, giao lưu với tác giả và các sự kiện văn học, điện ảnh. Hai người thậm chí vận hành một nhà xuất bản nhỏ, phát hành những tuyển tập truyện kinh dị với chủ đề riêng.

Mô hình này cho thấy hiệu sách kinh dị không đơn thuần là nơi bán những câu chuyện rùng rợn. Các cửa hàng đang phát triển thành điểm hẹn, nơi độc giả có thể gặp gỡ, trao đổi về tác phẩm và kết nối với những người cùng sở thích.

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Những tác phẩm kinh dị kinh điển như Dracula, Frankenstein tiếp tục có sức hút với độc giả - Ảnh: The New York Times

Văn học kinh dị ngày càng thu hút nhiều nhóm độc giả, trong đó có phụ nữ và những người mới tiếp cận thể loại. Michaela Granger, chủ hiệu sách Midslumber Media tại Portland (Mỹ), cho biết cửa hàng nhận được sự quan tâm từ nhiều nhóm độc giả khác nhau.

Một trong những câu lạc bộ được yêu thích tại đây là Weird Girl Book Club, tập trung vào các tác phẩm khai thác bạo lực, cơn giận dữ và hình tượng phụ nữ phá vỡ những khuôn mẫu thông thường. Điều này cho thấy truyện kinh dị không chỉ xoay quanh ma quỷ hay những màn hù dọa, mà còn khai thác nhiều vấn đề xã hội và trải nghiệm con người.

Đọc truyện kinh dị để đối diện với nỗi sợ của thế giới thực?

Theo The New York Times, sự phát triển của hiệu sách kinh dị cũng diễn ra trong giai đoạn thể loại này có sức sống mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực văn hóa đại chúng, từ phim ảnh đến truyền hình và văn học.

Lauren Komer, đồng điều hành hiệu sách The Twisted Spine tại Brooklyn (New York), cho rằng truyện kinh dị giúp độc giả tiếp cận những nỗi sợ trong đời sống thực thông qua một không gian có kiểm soát: "Thế giới mỗi ngày đều đáng sợ. Mọi người thích có một cách để đối diện với cuộc sống thực theo cách mà họ có thể kiểm soát".

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Không chỉ tạo cảm giác hồi hộp, văn học kinh dị còn khai thác những nỗi bất an và góc tối trong đời sống con người - Ảnh: The Twisted Spine

Với những người chưa quen thể loại, tiểu thuyết cũng có thể là điểm khởi đầu dễ tiếp cận hơn phim kinh dị. Độc giả được tự điều chỉnh tốc độ đọc, tưởng tượng diễn biến và dừng lại bất cứ lúc nào, thay vì đối mặt với những cú hù dọa bất ngờ bằng âm thanh, hình ảnh trên màn ảnh.

Từ một dòng sách từng được xem là kén độc giả, kinh dị đang mở rộng sức hút nhờ sự đa dạng trong nội dung và những cộng đồng được hình thành xung quanh nó. Những hiệu sách mới xuất hiện không chỉ phản ánh tiềm năng kinh doanh của thể loại mà còn cho thấy nhu cầu tìm kiếm không gian chia sẻ sở thích ngày càng rõ nét trong đời sống đọc sách.

- Ảnh 4.Tác giả My Hero Academia đổi hướng, làm manga kinh dị giống Jujutsu Kaisen

Sau hơn hai năm My Hero Academia kết thúc, Kohei Horikoshi trở lại với manga one-shot Quit Laughing, Shijima, mang phong cách quen thuộc nhưng chuyển sang kinh dị và siêu nhiên.


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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: sách halloween sách kinh dị

    Dòng sự kiện: Sách và văn hóa đọc

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