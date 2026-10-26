Tiểu thuyết 'Bệnh nhân người Anh' tái xuất với bản dịch mới

Bìa tiểu thuyết Bệnh nhân người Anh - Ảnh: Tác giả cung cấp

Đối với người hâm mộ điện ảnh, chắc chắn phiên bản chuyển thể cùng tên năm 1996 của đạo diễn Anthony Minghella là một trong những ví dụ mẫu mực chứng minh bản chuyển thể có vị trí độc lập và không kém cạnh nguyên tác.

Với diễn xuất tuyệt vời của bộ đôi Kristin Scott Thomas và Ralph Fiennes trên nền cát vàng miên man của sa mạc Sahara, bộ phim đã xuất sắc đoạt 9 giải (trên tổng số 12 đề cử) Oscar trong lễ trao giải Oscar lần thứ 69 (năm 1997) bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ phụ xuất sắc nhất dành cho minh tinh Juliette Binoche.

Bản dịch Bệnh nhân người Anh của dịch giả Hồ Như đã được xuất bản ở Việt Nam gần 20 năm trước và từng tái bản. Năm 2026, bản dịch mới của Đoàn Trọng Toàn do San Hô Books liên kết Nhà xuất bản Văn học vừa phát hành, hứa hẹn thu hút thêm một lượng bạn đọc mới ở Việt Nam.

Việc có một bản dịch mới khi đã có bản dịch trước đó, thiết nghĩ là một chuyện bình thường, nhất là với một danh tác đương đại như Bệnh nhân người Anh.

Xuất bản lần đầu năm 1992, tiểu thuyết đã xuất sắc giành giải Booker và gần 40 năm sau tiếp tục được bình chọn là Golden Man Booker vào năm 2018, lần đầu tiên vượt qua vị trí tưởng chừng bất bại của tiểu thuyết Những đứa con của nửa đêm của Salman Rushdie.

Những đứa con của nửa đêm đoạt giải Booker năm 1981, sau đó tiếp tục được giải Booker của các giải Booker (The Booker of Bookers) năm 1993 và lần nữa được bình chọn là Best of the Booker vào năm 2008.

Michael Ondaatje sinh năm 1943 ở Sri Lanka. Ông chuyển đến Anh học tập và sau định cư ở Canada. Di chuyển qua ba châu lục Á, Âu, Mỹ, lấy bối cảnh châu Phi cho cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của mình, chính cuộc đời Michael Ondaatje đã là một cuộc xê dịch qua các vùng đất và các miền địa lý tồn tại nhiều dị biệt.

Tiểu thuyết Bệnh nhân người Anh đặt mình trong giai đoạn ác liệt của cuộc Đệ nhị Thế chiến, nhân vật chính mang theo cuốn sách sử cổ đại Historiai của Herodotus, trung tâm câu chuyện là tình yêu giữa hai con người không chỉ bị hoàn cảnh lịch sử thử thách, mà còn những rào cản đạo đức cần phải vượt qua.

Tình yêu, chiến tranh, lịch sử hòa ca trong những con người bé nhỏ bị sự bí ẩn và phức tạp của con tim chi phối. Sau rốt vẫn còn câu hỏi, điều gì giữ con người tiếp tục sống mãnh liệt đến thế giữa một thời đại bão lửa bạo tàn.

Nhân dịp ra mắt bản dịch mới của Bệnh nhân người Anh, một buổi tọa đàm mang tên "Biên giới của gió" sẽ diễn ra ở Hà Nội vào sáng 1-11.