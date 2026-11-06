Xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên trở thành Di sản thiên nhiên thế giới

Bí thư Thành ủy TP Đồng Nai Vũ Hồng Văn cùng các lãnh đạo chủ chốt của TP Đồng Nai xem không gian trưng bày bảo tàng động vật - Ảnh: H.MI

Sáng 6-11, tại Vườn quốc gia Cát Tiên, UBND TP Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP Đồng Nai quản lý.

Phát biểu nhận bàn giao, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, nói: "Đồng Nai xác định việc tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên không chỉ là tiếp nhận, quản lý một phần diện tích rừng mà quan trọng hơn là tiếp nhận trách nhiệm gìn giữ một tài sản thiên nhiên vô giá của quốc gia, cho hôm nay và các thế hệ mai sau".

Vì vậy, theo ông Út, UBND TP Đồng Nai sau khi tiếp nhận bàn giao vườn sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngay đề án trình UNESCO công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới.

Các loài động vật quý hiếm tại Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh: Vườn QGCT

Thành phố sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông để bảo đảm hoạt động của Vườn quốc gia Cát Tiên ổn định, liên tục, không gián đoạn…

Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án bảo tồn, quản lý rừng bền vững, thực hiện đầy đủ các cam kết và tiêu chí của Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, Danh lục Xanh và khu Bàu Sấu.

Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững; đưa Vườn quốc gia Cát Tiên trở thành điểm đến tiêu biểu về bảo tồn thiên nhiên, gắn với định hướng phát triển xanh của thành phố.

"Thành phố xác định bảo vệ rừng phải gắn với bảo đảm sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Phải để người dân thực sự được hưởng lợi từ việc bảo vệ rừng, trở thành lực lượng quan trọng cùng Nhà nước gìn giữ và phát huy giá trị Vườn quốc gia Cát Tiên", ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, cho biết sau khi tiếp nhận TP sẽ xây dựng ngay đề án trình UNESCO công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới - Ảnh: H.MI

Tại lễ tiếp nhận bàn giao, UBND TP Đồng Nai đã tổ chức tái thả nhiều cá thể nai trở về môi trường tự nhiên.

UBND TP Đồng Nai cho biết sẽ có 330 cá thể nai lần lượt được thả về với rừng không chỉ góp phần phục hồi hệ sinh thái, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của mỗi công dân đối với thiên nhiên và các thế hệ tương lai.

Vườn quốc gia Cát Tiên đang bảo tồn nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm Vườn quốc gia Cát Tiên có giá trị đa dạng sinh học cao của Việt Nam, có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ rừng, bảo tồn các loài động vật, thực vật quý hiếm, điều tiết nguồn nước, bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai và duy trì cân bằng sinh thái của cả khu vực. Vườn quốc gia Cát Tiên là vùng lõi quan trọng nhất của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, với hơn 1.600 loài thực vật và hơn 1.700 loài động vật hoang dã. Đặc biệt, năm 2001, Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Năm 2005, khu đất ngập nước Bàu Sấu được công nhận là khu Ram-sa có tầm quan trọng quốc tế. Năm 2012 được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và năm 2024 trở thành vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được công nhận vào Danh lục Xanh do Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế thiết lập.