PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM - phát biểu tại hội thảo - Ảnh: UEL



Phát biểu khai mạc, PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM - nhận định tập trung kinh tế thông qua các hình thức như sáp nhập, hợp nhất, mua lại và liên doanh là hoạt động phổ biến trong quá trình mở rộng quy mô, tái cấu trúc và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát phù hợp, các giao dịch này có thể làm gia tăng mức độ tập trung thị trường, củng cố vị thế thống lĩnh và gây hạn chế cạnh tranh.

Do đó, doanh nghiệp cần xem việc tuân thủ pháp luật cạnh tranh là một phần trong hoạt động quản trị rủi ro và chiến lược đầu tư, thay vì chỉ thực hiện khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về yêu cầu tuân thủ pháp luật về tập trung kinh tế đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư trong bối cảnh mới; xây dựng văn hóa tuân thủ trong doanh nghiệp; nhận diện và quản trị rủi ro pháp lý về tập trung kinh tế trong các giao dịch M&A, đầu tư và tái cơ cấu doanh nghiệp…

Theo TS Trương Trọng Hiểu, ngưỡng thông báo tăng nhưng không đồng nghĩa giảm trách nhiệm tuân thủ - Ảnh: UEL

Ngưỡng thông báo tăng nhưng không đồng nghĩa giảm trách nhiệm tuân thủ

Tại hội thảo, TS Trương Trọng Hiểu - Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM - phân tích những thay đổi trong kiểm soát tập trung kinh tế năm 2026.

Theo ông, chính sách đang vận động theo hai chiều, nới lỏng ở đầu vào thông qua việc nâng ngưỡng thông báo nhằm giảm thủ tục hành chính và đồng thời siết chặt ở đầu ra thông qua việc cụ thể hóa chế tài và mở rộng phạm vi nhận diện các giao dịch tập trung kinh tế.

TS Hiểu lưu ý doanh nghiệp không nên chỉ căn cứ vào tỉ lệ cổ phần để xác định một giao dịch có phải là tập trung kinh tế hay không.

Quyền kiểm soát còn có thể hình thành từ quyền bổ nhiệm nhân sự quản lý, quyền sửa đổi điều lệ, quyền quyết định các vấn đề kinh doanh trọng yếu hoặc quyền phủ quyết theo thỏa thuận.

Từ thực tiễn này, TS Hiểu cũng chỉ ra một số bất cập cần tiếp tục hoàn thiện như mốc phân tầng mức phạt chưa đồng bộ với ngưỡng thông báo mới, quy định về tập trung kinh tế còn phân tán, việc kiểm soát các giao dịch trong lĩnh vực kinh tế số còn nhiều thách thức.

Ông kiến nghị doanh nghiệp rà soát nghĩa vụ cạnh tranh ngay từ khi xem xét giao dịch, lưu giữ căn cứ dữ liệu, chủ động chuẩn bị phương án khắc phục và giám sát việc thực hiện các điều kiện sau khi có quyết định.

Giao dịch ở nước ngoài vẫn có thể phát sinh nghĩa vụ tại Việt Nam

Báo cáo tham luận tại hội thảo, luật sư Ngô Chí Hoàng Yến - luật sư cấp cao tại Baker McKenzie Việt Nam - nhấn mạnh việc kiểm soát tập trung kinh tế cần được tính đến ngay từ giai đoạn thiết kế cấu trúc giao dịch.

Theo luật sư, giao dịch xảy ra hoàn toàn ở nước ngoài giữa các pháp nhân nước ngoài vẫn có thể được điều chỉnh bởi Luật Cạnh tranh.

Luật sư Ngô Chí Hoàng Yến - luật sư cấp cao tại Baker McKenzie Việt Nam - trình bày tham luận tại hội thảo - Ảnh: UEL

Doanh nghiệp cần xác định đúng hình thức giao dịch, phạm vi nhóm doanh nghiệp liên kết, các ngưỡng thông báo và tác động cạnh tranh.

Tuy nhiên, việc đạt ngưỡng thông báo không đồng nghĩa giao dịch bị cấm hoặc mặc nhiên gây hạn chế cạnh tranh. Cơ quan có thẩm quyền còn xem xét các yếu tố như thị phần, mức độ tập trung thị trường, rào cản gia nhập và nguy cơ loại trừ đối thủ.

Thông qua hội thảo, Trường đại học Kinh tế - Luật và Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hướng đến thúc đẩy nhận thức, nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật về tập trung kinh tế trong cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch và công bằng.