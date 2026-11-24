Nhân viên hướng dẫn người cao tuổi tập vẽ tại trung tâm dưỡng lão Hiếu Tư, TP Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên - Ảnh: VCG

Tại Hội nghị toàn quốc về công tác người cao tuổi diễn ra ngày 18 và 19-11 ở Bắc Kinh, Chính phủ Trung Quốc đã đề ra nhiệm vụ xây dựng xã hội thân thiện với người cao tuổi, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, bảo đảm an sinh xã hội cho người cao tuổi.

Ưu tiên vùng đông dân, nhu cầu lớn

Ngày 23-11, bốn cơ quan gồm Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia, Bộ Dân chính, Ủy ban Y tế quốc gia và Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành phương án xây dựng hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Phương án này đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tỉ lệ bao phủ cơ sở dịch vụ dưỡng lão tại cộng đồng lên 70%, thông qua việc phát triển điểm chăm sóc ngay trong khu dân cư, cải tạo không gian công cộng và giao thông thân thiện với người cao tuổi.

Theo tờ Chứng Khoán Thời Báo ngày 24-11, dù tính đến cuối năm 2025, nước này đã có 395.000 cơ sở dưỡng lão với gần 7,68 triệu giường, sự biến động về cơ cấu và phân bố dân cư vẫn đặt ra không ít thách thức cho việc bảo đảm dịch vụ tại chỗ với chi phí hợp lý.

Phương án mới sẽ ưu tiên phát triển dịch vụ tại các huyện, xã và làng đông dân, có nhu cầu chăm sóc cao. Ngoài ra công tác đào tạo nhân lực và hoàn thiện chế độ đãi ngộ cho nhân viên chăm sóc cũng được chú trọng.

Người dân cao tuổi thư giãn tại một công viên ở TP Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Dịch vụ dưỡng lão trong khu dân cư

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 23-11, nhiều địa phương đã triển khai các mô hình cụ thể nhằm xây dựng vòng sinh hoạt 15 phút cho người cao tuổi - tức bố trí các dịch vụ ăn uống, y tế, chăm sóc và giải trí trong phạm vi khoảng 15 phút di chuyển từ nhà.

Ở huyện Khánh Nguyên, tỉnh Chiết Giang, khu dân cư Đồng Tâm bổ sung đường dốc, lắp đặt tay vịn và xây dựng trung tâm chăm sóc người cao tuổi rộng 1.400m², cung cấp dịch vụ giao cơm, sửa chữa đồ gia dụng tận nhà, lập hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi bệnh mãn tính.

Tại thành phố Đồng Hương, tỉnh Chiết Giang, mô hình "tiệm hàng xóm" cung cấp hơn 10 dịch vụ như sửa đồ điện, khám bệnh miễn phí và may vá.

Mô hình này giúp người cao tuổi còn sức khỏe và kỹ năng hỗ trợ các cụ lớn tuổi hơn, bên cạnh hoạt động giúp nhau việc nhà, mua sắm và tổ chức lớp học sở thích miễn phí tại khu dân cư.

Tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, khu dân cư Hưng Dung - nơi người cao tuổi chiếm hơn 23% dân số, đang thí điểm mô hình kết hợp quản lý khu dân cư với chăm sóc người cao tuổi tại nhà.

Dựa trên lực lượng nhân viên quản lý khu dân cư trực 24/24, công ty quản lý đã tổ chức tập huấn thêm kỹ năng chăm sóc, triển khai các dịch vụ kiểm tra an toàn điện, gas, đo huyết áp và thăm hỏi người cao tuổi tại nhà.

Ngoài các dịch vụ thu phí thấp như mua đồ hộ, dọn dẹp nhà cửa, mô hình còn cung cấp các gói dịch vụ dành cho người có nhu cầu chăm sóc cao hơn như suất ăn dinh dưỡng và hỗ trợ khẩn cấp.