Trẻ em Nhật Bản rộ mốt sưu tầm đá quý và kim cương

Các em nhỏ Nhật Bản tiếp cận đá quý qua nhiều nguồn - Ảnh: AI

Theo TBS NEWS DIG, ngày càng nhiều học sinh tiểu học Nhật Bản mê sưu tầm đá quý. Thị trường cũng xuất hiện hàng loạt sản phẩm có giá thấp, giúp trẻ dễ dàng tiếp cận thú chơi này.

Từ sách, phim đến dịch vụ sưu tầm đá quý theo tháng sinh

Sự chú ý dành cho đá quý càng tăng sau khi tuyển thủ 11 tuổi Kurihara Yuki giành huy chương vàng eSports ở nội dung Puyo Puyo tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026). Sau chiến thắng, em nói trong cuộc phỏng vấn rằng phần thưởng mình mong muốn nhận được là đá quý. Câu trả lời này trở thành chủ đề được chú ý, trong bối cảnh thú sưu tầm đá quý đang lan rộng trong trẻ em Nhật Bản.

Tại Mineral Marche, một hội chợ triển lãm và bán đá quý, khoáng vật quy tụ khoảng 200.000 sản phẩm từ khoảng 120 cửa hàng trên toàn Nhật Bản.

Ngoài người lớn chăm chú lựa chọn đá, nhiều trẻ em cũng tìm mua những viên đá có mức giá phù hợp với tiền tiêu vặt.

Một nam sinh lớp 5 cho biết em dành tiền kiếm được từ việc giúp đỡ gia đình để mua đá. Có những việc em nhận được 10 yen (khoảng 1.600 đồng), chẳng hạn gấp dọn chăn đệm.

Cậu bé nói thời điểm vui nhất là khi mua được viên đá bằng số tiền mình tự dành dụm và xem đá quý như một bùa hộ mệnh.

Một nữ sinh lớp 4 cho biết em thích đá vì lấp lánh và ngầu, đồng thời sưu tầm đá theo tháng sinh, trong đó có turquoise (đá ngọc lam), loại đá gắn với tháng 12.

Một nam sinh lớp 6 khác còn cùng bạn bè chơi trao đổi đá quý thay cho trao đổi sticker, từng đổi đá rose quartz (thạch anh hồng) và đá obsidian để bổ sung vào bộ sưu tập của mình.

Trào lưu "xé túi mù" săn kim cương

Công ty Takarajimasha phát hành "Kagayaku! Houseki Collection BOOK", bộ sưu tập cho phép người mua nhận một viên đá quý thật với giá 990 yen (khoảng 160.000 đồng).

Sản phẩm gồm ngẫu nhiên một trong 15 loại đá, trong đó có khả năng 1/33 nhận được kim cương.

Theo ông Shimizu Koichi, phụ trách phát triển sản phẩm, phiên bản đầu tiên nhanh chóng bán hết và tổng lượng phát hành của cả series đã vượt 550.000 bản.

Ngoài ra còn có máy gắp đá quý với giá 100 yen/lần (khoảng 16.000 đồng) và đồ chơi capsule từ 300 yen (khoảng 48.000 đồng). Một đại diện Công ty Toyo cho biết sản phẩm đã bán hết.

Đại diện ngành đá quý cho biết việc đưa trẻ em làm quen với đá quý còn hướng tới tương lai, với kỳ vọng những trải nghiệm từ thời thơ ấu có thể trở thành cơ hội để các em lựa chọn trang sức đặc biệt khi trưởng thành.

Nhiều nguồn giúp trẻ em Nhật Bản tiếp cận đá quý Trẻ nhỏ tiếp cận đá quý qua nhiều nguồn khác nhau. Một nam sinh lớp 6 cho biết mình bắt đầu mê đá sau khi chơi game và đặc biệt tìm kiếm fluorite phát sáng dưới đèn cực tím. Loại khoáng vật này từng xuất hiện trong bộ phim truyền hình "VIVANT", là một yếu tố quan trọng của câu chuyện. Đại diện Mineral Marche, ông Koide Satoshi, cho biết sau khi phim phát sóng, nhiều khách hàng tìm mua fluorite, đặc biệt là loại có nguồn gốc từ khu vực được xem là hình mẫu trong câu chuyện. Sách và các bộ bách khoa toàn thư về khoáng vật cũng là một điểm khởi đầu. Một học sinh lớp 6 nói em muốn sưu tầm sau khi nhìn thấy những viên đá đẹp trong sách, trong khi một học sinh lớp 3 cho biết mỗi ngày đều đọc vài trang sách về đá quý. Nắm bắt nhu cầu này, Nhà xuất bản Gakken trong năm nay cũng phát hành sách bách khoa về khoáng vật dành cho trẻ em. Bà Shoji Hiyori, biên tập viên Gakken, cho biết khoáng vật vốn được yêu thích trong các tài liệu giáo dục của công ty ở nhiều độ tuổi và giới tính. Theo bà, việc tìm hiểu khoáng vật có thể khơi dậy sự tò mò muốn biết thêm của trẻ. Một hình thức khác là dịch vụ đăng ký định kỳ. Một bé gái tiểu học cho biết em đã có khoảng 130 viên đá nhờ dịch vụ mỗi tháng gửi ngẫu nhiên 3 loại đá quý, với mức phí 1.100 yen/tháng (khoảng 177.000 đồng). Dịch vụ này sử dụng những viên đá vốn có thể bị loại bỏ vì trầy xước hoặc các lý do khác, qua đó cung cấp sản phẩm với giá thấp hơn.