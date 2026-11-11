Bị kết tội quấy rối sau 14 lần nhấn thích bài đăng của người yêu cũ

Cô gái Nhật Bản bị kết tội quấy rối sau khi có những tương tác với tài khoản X của người yêu cũ - Ảnh minh họa: AI



Tòa án Quận Tokyo hôm 10-11 tuyên Serina Saito 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo trong 3 năm. Trước đó, công tố viên đề nghị mức án 6 tháng tù giam sau hành vi cô làm với người yêu cũ.

Vi phạm lệnh cấm tiếp xúc với người yêu cũ sau chia tay

Theo trang Sankei Shimbun, Saito là một phụ nữ thất nghiệp, sống tại quận Meguro, Tokyo, Nhật Bản. Thẩm phán Yoshihiro Hayashi nhận định hành vi của cô mang tính "dai dẳng" và "đáng bị chỉ trích nghiêm khắc".

Theo phán quyết, ngày 3-6, Saito đã "thích" 14 bài đăng của bạn trai cũ và đăng lại một bài, qua đó vi phạm lệnh cấm chống quấy rối do tòa án ban hành.

Thẩm phán Hayashi lưu ý rằng hành vi này xảy ra chỉ một tuần sau khi Saito bị phạt 200.000 yen (khoảng 1.300 USD) vì một vụ quấy rối trước đó nhằm vào chính người đàn ông này.

"Đây là hành vi đáng bị chỉ trích nghiêm khắc", thẩm phán Hayashi phát biểu tại phiên tuyên án.

Tuy nhiên, tòa án quyết định cho Saito hưởng án treo sau khi ghi nhận cô đã bày tỏ sự hối hận và cam kết xóa ứng dụng X khỏi các thiết bị của mình.

Saito bị bắt sau khi liên tục nhắn tin cho người yêu cũ trên ứng dụng Line vào ngày 14-2, sau khi người đàn ông chia tay cô. Sau vụ việc, cô bị áp dụng lệnh cấm tiếp xúc vào ngày 3-3.

Saito được thả sau khi bị phạt tiền vào ngày 27-5. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, cô tiếp tục có những tương tác với tài khoản X của người yêu cũ. Ngày 3-6, cô đăng lại một bài viết và "thích" 14 bài đăng của người đàn ông này. Những hành động trên mạng xã hội bị xác định là vi phạm lệnh cấm chống quấy rối mà tòa án đã ban hành.

Tòa án mạnh tay với tương tác kỹ thuật số không mong muốn

Vụ việc được xem là trường hợp hiếm hoi khi một người bị truy tố và kết tội chỉ vì những tương tác với bài đăng trên mạng xã hội.

Các chuyên gia pháp lý nhận định luật chống quấy rối thường tập trung vào những hình thức quấy rối trực tiếp hơn. Tuy nhiên, phán quyết trong vụ Saito cho thấy tòa án Nhật sẵn sàng xử lý nghiêm những tương tác kỹ thuật số không được mong muốn khi chúng vi phạm lệnh cấm đã được ban hành.

Theo các chuyên gia, phán quyết này cho thấy những hành động tưởng như đơn giản trên mạng xã hội, chẳng hạn "thích" hoặc đăng lại một bài viết, vẫn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nếu được thực hiện trong bối cảnh một người đang chịu lệnh cấm tiếp xúc và chống quấy rối.