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Cô gái bị người yêu cũ dùng video nhạy cảm tống tiền sau khi chia tay

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Trong thời gian yêu nhau, Sơn đã ghi lại video nhạy cảm của chị M. khi hai người gọi điện qua messenger. Sau khi chia tay, Sơn nhiều lần sử dụng video này để đe dọa, gây sức ép đòi tiền.

Bắt nam thanh niên dùng video nhạy cảm để 'tống tiền' người yêu cũ - Ảnh 1.

Đỗ Hồng Sơn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 2-11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Hồng Sơn (22 tuổi, trú tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội TikTok, Sơn quen biết và có quan hệ tình cảm với chị L.T.M. (20 tuổi trú tại Quảng Ninh).

Trong thời gian yêu nhau, Sơn đã ghi lại video có nội dung nhạy cảm khi hai người gọi điện qua Messenger.

Sau khi chia tay vào cuối tháng 4-2026, do chị M. không đồng ý nối lại tình cảm, Sơn nhiều lần sử dụng video này để đe dọa, gây sức ép đòi tiền.

Sơn còn gửi video cho người thân của chị M., yêu cầu đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Trước hành vi đe dọa trên, chị M. đã trình báo cơ quan công an.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin, hình ảnh và video riêng tư, đặc biệt khi chia sẻ qua mạng xã hội, ứng dụng liên lạc.

Khi bị đe dọa phát tán hình ảnh, video cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không tự ý thỏa hiệp hoặc chuyển tiền theo yêu cầu.

Đồng thời lưu giữ đầy đủ tin nhắn, hình ảnh, video liên quan và kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt nam thanh niên dùng video nhạy cảm tống tiền người yêu cũ - Ảnh 3.Nhiều trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm do cắt ghép

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm bị cắt ghép, có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỉ đồng.

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    Chủ đề: người yêu cũ Khởi tố cô gái tống tiền Video nhạy cảm

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