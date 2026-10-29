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Thống đốc trẻ nhất Nhật Bản gây sốt mạng xã hội vì 'quá đẹp trai'

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BÌNH MINH
BÌNH MINH

Takato Ishida, Thống đốc 36 tuổi của tỉnh Fukui (Nhật Bản), thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội kể từ sau khi đắc cử hồi đầu năm nay.

Thống đốc trẻ nhất Nhật Bản gây sốt mạng xã hội vì 'quá đẹp trai' - Ảnh 1.

Cứ mỗi lần ông Takato Ishida chia sẻ những bức ảnh lại là một lần mạng xã hội "dậy sóng" - Ảnh: Instagram

Người dùng mạng xã hội liên tục khen ngợi ngoại hình của vị Thống đốc trẻ tuổi nhất Nhật Bản, và mô tả ông là một chính trị gia có vẻ ngoài "đặc biệt đẹp trai". Sự chú ý lần đầu bùng lên mạnh mẽ ngay sau khi ông nhậm chức vào tháng 1.

Gần đây nhất, ngày 26-10, ông Takato Ishida tiếp đại diện Liên đoàn Lao động Fukui để thảo luận về các đề xuất cho ngân sách năm 2027. 

Theo trang SCMP, những bình luận được hãng truyền thông Nhật Bản J-CAST News trích dẫn có những lời nhận xét như: "Trẻ trung và cuốn hút!" và "Anh ấy đẹp trai đến mức tôi rung động".

Theo hồ sơ LinkedIn cá nhân, ông Ishida hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành an ninh và nghiên cứu quốc tế tại Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia (GRIPS). Trước đó ông học thạc sĩ khoa học ngành ngoại giao tại Trường Ngoại giao Walsh thuộc Đại học Georgetown.

Ông Ishida cũng có hai bằng cử nhân, bao gồm cử nhân ngành nghiên cứu quốc tế tại Đại học Pacific và cử nhân ngành truyền thông quốc tế tại Đại học Kansai Gaidai.

Dường như cứ mỗi lần ông Ishida chia sẻ những bức ảnh lại là một lần mạng xã hội "dậy sóng". Ông là cựu quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản từng công tác tại Washington, Zambia và Melbourne.

Thống đốc trẻ nhất Nhật Bản gây sốt mạng xã hội vì 'quá đẹp trai' - Ảnh 2.

Theo hồ sơ LinkedIn cá nhân, ông Ishida hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành an ninh và nghiên cứu quốc tế tại Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia (GRIPS) - Ảnh: LinkedIn

Thống đốc trẻ nhất Nhật Bản gây sốt mạng xã hội vì 'quá đẹp trai' - Ảnh 3.

Ông Ishida cũng có hai bằng cử nhân, bao gồm cử nhân ngành nghiên cứu quốc tế tại Đại học Pacific và cử nhân ngành truyền thông quốc tế tại Đại học Kansai Gaidai - Ảnh: 8days.sg

Thống đốc trẻ nhất Nhật Bản gây sốt mạng xã hội vì 'quá đẹp trai' - Ảnh 4.

Ông Ishida là cựu quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, từng công tác tại Washington, Zambia và Melbourne - Ảnh: SCMP

Khi hình ảnh của mình ngày càng được biết đến rộng rãi trên mạng, Ishida thừa nhận mức độ chú ý khác thường mà ông nhận được, cũng như những trách nhiệm đi kèm với điều đó.

"Nếu sức ảnh hưởng ấy mang lại lợi ích cho người dân tỉnh Fukui, tôi rất biết ơn", ông phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19-2, đề cập đến sức lan tỏa của sự hiện diện trên mạng xã hội và tiềm năng của các nền tảng này trong việc quảng bá những sáng kiến như dự án đường sắt cao tốc Hokuriku Shinkansen cũng như các điểm tham quan của tỉnh.

"Đồng thời tôi muốn bảo đảm mình luôn phải thận trọng", ông nói thêm. 

"Tôi phải luôn ghi nhớ rằng mọi phát ngôn của mình đều được đưa ra trên cương vị Thống đốc. Cùng với sự thận trọng, tôi muốn tận dụng mạng xã hội một cách hiệu quả để mang lại lợi ích cho người dân Fukui".

Thống đốc trẻ nhất Nhật Bản gây sốt mạng xã hội vì 'quá đẹp trai' - Ảnh 6.TP.HCM - tỉnh Hyogo xúc tiến du lịch, kết nối nhân lực chất lượng cao

TP.HCM mong muốn tăng cường hợp tác với tỉnh Hyogo (Nhật Bản) trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

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    Chủ đề: nhật bản thống đốc

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