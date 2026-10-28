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TP.HCM - tỉnh Hyogo xúc tiến du lịch, kết nối nhân lực chất lượng cao

tác giả
THANH HIỆP
THANH HIỆP
THANH HIỆP

TP.HCM mong muốn tăng cường hợp tác với tỉnh Hyogo (Nhật Bản) trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

TP.HCM - Tỉnh Hyogo xúc tiến du lịch, kết nối nhân lực chất lượng cao - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh tiếp ông Ogiso Hiroyasu, Giám đốc Trung tâm Kinh tế và Du lịch tỉnh Hyogo, Nhật Bản - Ảnh: THANH HIỆP

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nêu định hướng trên tại buổi tiếp và làm việc với ông Ogiso Hiroyasu, Giám đốc Trung tâm Kinh tế và Du lịch tỉnh Hyogo, Nhật Bản, bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 ngày 28-10.

Kết nối doanh nghiệp Nhật, mở rộng chuỗi cung ứng

Theo ông Vinh, Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của TP.HCM. Tính đến ngày 31-8, Nhật Bản có 2.346 dự án đầu tư tại thành phố, với tổng vốn đăng ký khoảng 15,356 tỉ USD, đứng thứ ba trong số 152 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TP.HCM.

Trong quan hệ hợp tác cấp địa phương, TP.HCM và tỉnh Hyogo đã duy trì quan hệ từ năm 2007, với các hoạt động trao đổi đoàn, xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác trong giáo dục, môi trường, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

TP.HCM - Tỉnh Hyogo xúc tiến du lịch, kết nối nhân lực chất lượng cao - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh - Ảnh: THANH HIỆP

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao vai trò của Diễn đàn Kinh tế TP.HCM - Hyogo trong kết nối chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương. Sau kỳ diễn đàn thứ 7 năm 2025 tại TP.HCM, kỳ thứ 8 dự kiến diễn ra ngày 10-11 tại tỉnh Hyogo.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có không gian phát triển rộng hơn, kết hợp thế mạnh về tài chính, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển, logistics và du lịch. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng tăng cường hợp tác với Hyogo, ông Vinh chỉ ra.

TP.HCM kiến nghị Trung tâm Kinh tế và Du lịch tỉnh Hyogo tiếp tục làm cầu nối, giới thiệu doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu môi trường đầu tư tại thành phố, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, sản xuất công nghệ cao, công nghiệp xanh và logistics.

Thành phố cũng mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường tại Nhật Bản.

Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh, TP.HCM quan tâm kinh nghiệm của tỉnh Hyogo về ứng dụng công nghệ xanh, phát triển năng lượng hydrogen và chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố đề xuất đẩy mạnh quảng bá du lịch, kết nối doanh nghiệp lữ hành, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, bền vững và thúc đẩy trao đổi khách giữa hai địa phương.

Tỉnh Hyogo muốn quảng bá du lịch, văn hóa tại TP.HCM

TP.HCM - Tỉnh Hyogo xúc tiến du lịch, kết nối nhân lực chất lượng cao - Ảnh 4.

Ông Ogiso Hiroyasu, Giám đốc Trung tâm Kinh tế và Du lịch tỉnh Hyogo, Nhật Bản - Ảnh: THANH HIỆP

Đáp lời, ông Ogiso Hiroyasu nêu rằng trong những năm qua, lãnh đạo hai địa phương duy trì các hoạt động thăm hỏi, trao đổi và làm việc nhằm tăng cường quan hệ hợp tác.

Tháng 4 vừa qua, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, đã đến thăm tỉnh Hyogo và trao đổi với lãnh đạo địa phương về khả năng hợp tác trong lĩnh vực y tế và phúc lợi xã hội.

Theo ông Ogiso Hiroyasu, hội nghị xúc tiến kinh tế được tổ chức luân phiên giữa hai địa phương là dịp để đại diện chính quyền và doanh nghiệp trao đổi về tình hình phát triển kinh tế, môi trường đầu tư, nhu cầu nhân lực và cơ hội mở rộng hợp tác.

Bên cạnh xúc tiến thương mại và đầu tư, tỉnh Hyogo mong muốn mở rộng kết nối doanh nghiệp gắn với phát triển nguồn nhân lực.

Tỉnh Hyogo cũng vừa tổ chức trong tháng 10 chương trình kết nối doanh nghiệp với sinh viên tại Trường đại học Bách khoa TP.HCM, với sự tham gia của 15 doanh nghiệp của tỉnh.

Các doanh nghiệp giới thiệu cơ hội việc làm và thông tin tuyển dụng trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí, kiến trúc và xây dựng.

Thông qua chương trình, tỉnh Hyogo muốn giúp sinh viên Việt Nam tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp tại Nhật Bản, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp.

Bên cạnh hợp tác kinh tế và công nghệ, hai địa phương còn nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch và giao lưu văn hóa. Tỉnh Hyogo có nhiều địa điểm du lịch, đặc sản và những giá trị văn hóa đặc sắc.

Tỉnh Hyogo mong muốn tăng cường quảng bá các điểm đến của Hyogo tại TP.HCM, đồng thời giới thiệu văn hóa và du lịch Việt Nam đến người dân Nhật Bản.

Thông qua các hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu văn hóa và tổ chức chương trình giao lưu, tỉnh Hyogo hy vọng người dân hai địa phương sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu về đời sống, văn hóa và con người lẫn nhau.

TP.HCM - Tỉnh Hyogo xúc tiến du lịch, kết nối nhân lực chất lượng cao - Ảnh 5.TP.HCM sắp bước vào đợt tổng kích cầu '5 trong 1'

Với hơn 250 tỉ đồng ưu đãi từ hơn 100 thương hiệu, TP.HCM chuẩn bị triển khai chương trình tổng kích cầu cuối năm theo mô hình “5 trong 1”, kết hợp mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số.

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THANH HIỆP
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