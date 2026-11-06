Lịch trình 72 giờ khám phá Kagawa, Nhật Bản trong những ngày cuối thu

Những nếp nhà cổ giữa không gian xanh của Bảo tàng ngoài trời Shikoku Mura - Ảnh: DNCC

Ngày 1: Ghé thăm nhà cổ Shikoku và đỉnh Yashima

Từ trung tâm Takamatsu, du khách có thể đi tàu điện 30 phút để tham quan Bảo tàng ngoài trời Shikoku Mura.

Tìm hiểu về nếp sống xưa tại Bảo tàng ngoài trời Shikoku Mura

Quần thể kiến trúc tại đây sở hữu những nếp nhà dân gian cổ kính, với những xưởng ủ nước tương truyền thống, và cả một không gian sân khấu kịch Kabuki. Mọi công trình đều được di dời và phục dựng từ 4 tỉnh thuộc vùng Shikoku, tái hiện khung cảnh sinh hoạt, lao động của người dân trước quá trình đô thị hóa.

Trong bữa trưa đầu tiên, du khách có thể thưởng thức đặc sản trứ danh của Kagawa - mì Sanuki Udon. Sợi mì dai chắc, mềm dẻo hòa quyện cùng nước dùng nóng hổi, mang đến hương vị đậm đà và cảm giác ấm áp, xua tan cái se lạnh của những ngày cuối thu.

Ngắm toàn cảnh thành phố Takamatsu từ trên đỉnh Yashima

Buổi chiều, du khách có thể di chuyển lên đỉnh núi Yashima, nằm cách khu bảo tàng một chặng xe buýt khoảng 10 phút để ngắm nhìn toàn cảnh bức tranh thành phố giữa hệ thống quần đảo trên mặt Biển nội địa Seto lấp lánh.

Ngắm hoàng hôn buông xuống thành phố Takamatsu và Biển nội địa Seto từ đài quan sát trên đỉnh Yashima - Ảnh: DNCC

Men theo những lối đi rợp bóng cây, du khách sẽ bước vào khuôn viên của chùa Yashima - ngôi chùa thứ 84 trên tuyến đường hành hương 88 ngôi chùa linh thiêng vùng Shikoku. Sắc sơn đỏ rực rỡ của cổng chùa, hòa cùng kiến trúc gỗ mộc mạc với những bức tượng điêu khắc nhuốm màu thời gian tạo nên một không gian thiền định, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ã.

Chiều tối, du khách trở về dạo bước dưới mái vòm khu phố mua sắm dài nhất Nhật Bản ở Takamatsu, khám phá các cửa hiệu và cảm nhận nhịp sống thị thành sôi động. Bữa tối sẽ thêm trọn vị khi du khách thưởng thức món đùi gà nướng nguyên xương Honetsukidori ướp tiêu tỏi cay nồng, nướng trên lửa lớn để lớp da đạt độ chín vàng ruộm, khép lại trọn một ngày dài khám phá.

Ngày 2: Chuyến phà rẽ sóng đến đảo Shodoshima

Sáng ngày 2, du khách lên chuyến phà cập bến hòn đảo Shodoshima. Điểm dừng chân đầu tiên là hẻm núi Kankakei.

Ngồi cáp treo đi xuyên mùa lá đỏ ở hẻm núi Kankakei

Những ngày cuối tháng 11 là khoảng thời gian rực rỡ nhất của mùa lá đỏ tại đây. Tuyến cáp treo đưa du khách lướt đi giữa không trung, băng qua những vách đá dựng đứng sừng sững.

Toàn bộ thảm thực vật bên dưới hiện lên tựa như một tấm thổ cẩm dệt từ muôn vàn sắc phong đỏ thắm, rẻ quạt vàng óng đan cài cùng sắc xanh trầm mặc của rặng thông cổ thụ.

Cáp treo đưa du khách băng qua hẻm núi Kankakei giữa sắc thu rực rỡ - Ảnh: DNCC

Xuôi theo cung đường dốc thoai thoải hướng ra biển, du khách có thể ghé thăm Công viên Ô liu Shodoshima - nơi khởi nguồn của ngành nông nghiệp trồng ô liu Nhật Bản. Khuôn viên công viên rợp bóng những hàng cây cành lá ánh bạc, điểm xuyết hình ảnh chiếc cối xay gió trắng muốt mang âm hưởng kiến trúc Hy Lạp.

Buổi trưa, du khách có thể thưởng thức những món ăn cùng với nguyên liệu từ ô liu được trồng và sản xuất ngay tại Shodoshima.

Ghé thăm ngôi làng bước ra từ bộ phim "Hai mươi tư con mắt"

Buổi chiều, băng qua những cung đường ven biển êm ả, du khách có thể ghé thăm Làng phim điện ảnh "Hai mươi tư con mắt", nơi tái hiện bối cảnh của một xóm chài Nhật Bản giai đoạn chuyển giao giữa thời kỳ Taisho và Showa.

Những phòng học bằng gỗ bạc màu sương gió, chiếc bàn học sinh nhỏ nhắn hướng ánh nhìn ra mặt biển khơi xa, cùng các nếp nhà lợp ngói rêu phong đầy hoài niệm.

Lớp học gỗ tại Làng phim "Hai mươi tư con mắt" tái hiện không gian trường làng trong tác phẩm cùng tên - Ảnh: DNCC

Sau khi tham quan Làng phim, du khách di chuyển ra bến cảng Ikeda đón chuyến phà về thành phố Takamatsu.

Ngày 3: Chiêm bái đền Kotohira và thưởng thức Kabuki cổ điển

Ngày cuối ở Kagawa, du khách có thể lên chuyến tàu điện từ Takamatsu, băng qua những cánh đồng lúa mì tới thị trấn Kotohira.

Buổi sáng, du khách chiêm bái ngôi đền Kotohira với 785 bậc thang đá dẫn lên khu vực chính điện. Tới bậc thang cuối cùng, toàn bộ phong cảnh đồng bằng Sanuki trù phú cùng vóc dáng vút cao của ngọn núi Iinoyama hiện lên phía chân trời như phần thưởng xứng đáng, xua tan mọi mỏi mệt cho những du khách đã kiên trì chinh phục chặng đường.

Sau khi xuống chân núi, du khách có thể tự tay trải nghiệm làm mì Sanuki Udon. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân bản địa, du khách sẽ thực hiện từng công đoạn từ nhào bột, cán mỏng rồi cắt thành từng sợi.

Bát mì nóng hổi do chính tay mình luộc chín và thưởng thức ngay tại chỗ mang đến trải nghiệm ẩm thực chân thực, lưu giữ hương vị của vùng Shikoku.

Khép lại hành trình tại Nhà hát Kanamaruza Kabuki

Sau bữa trưa, du khách ghé thăm không gian kịch nghệ tại Kanamaruza - nhà hát Kabuki cổ nhất Nhật Bản hiện còn được bảo tồn đến ngày nay.

Bước vào bên trong, hương chiếu tatami thoang thoảng dẫn lối du khách chiêm ngưỡng lối đi xuyên khán đài hanamichi độc đáo và hệ thống bục sân khấu được vận hành hoàn toàn bằng sức người.

Từng đường nét kiến trúc tinh xảo tại đây là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần trân trọng nghệ thuật dân gian sâu sắc của người dân Kagawa.

Đền Kotohira-gū nằm trên sườn núi Zōzu, với 785 bậc đá dẫn từ chân núi lên khu vực chính điện - Ảnh: DNCC

Rời khỏi không gian hoài cổ của nhà hát, du khách tản bộ trong bóng chiều chạng vạng, trở về thủ phủ Takamatsu. Hành trình 72 giờ tại Kagawa mang du khách trải nghiệm những dấu ấn văn hóa đặc sắc nhất của vùng đất này, để lại những dư vị khó quên về một miền quê Nhật Bản hiền hòa.