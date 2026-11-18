Khách mời, người dân tìm hiểu các sản phẩm nông đặc sản đạt chứng nhận OCOP, tại buổi họp báo Festival OCOP Việt Nam 2026 diễn ra sáng 16-11- Ảnh: Q.ĐỊNH



UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch 646 về phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, các bên sẽ tăng cường kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng. TP.HCM sẽ hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với các địa phương trong chế biến, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, đưa hàng vào các hệ thống phân phối, bán lẻ hiện đại.

Với Thái Nguyên, TP.HCM hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã của hai địa phương trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm OCOP, làm nhà phân phối hàng hóa và đưa sản phẩm vào các hợp tác xã, doanh nghiệp lớn của thành phố.

Hai bên cũng phối hợp kêu gọi nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư trung tâm thương mại, siêu thị và dịch vụ vui chơi giải trí tại Thái Nguyên.

Tại Cao Bằng, các bên phối hợp quảng bá, truyền thông sản phẩm OCOP, hỗ trợ chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm OCOP. Một số hoạt động được tổ chức tại TP.HCM trong giai đoạn 2026-2030.

Với Hà Tĩnh, TP.HCM dự kiến phối hợp tổ chức tuần lễ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn, đặc sản của tỉnh tại thành phố trong giai đoạn 2027-2030.

Kế hoạch cũng có nội dung tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất Hà Tĩnh với hệ thống phân phối, chợ đầu mối và sàn thương mại điện tử của TP.HCM.

Tại Nghệ An, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, trưng bày, giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng.

Với Quảng Trị, TP.HCM phối hợp đưa các sản phẩm chủ lực của tỉnh như nông sản chế biến, sản phẩm OCOP, thủy sản, dược liệu, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu vào hệ thống phân phối, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại và sàn thương mại điện tử tại TP.HCM.

Với Thanh Hóa, cũng có chương trình đưa sản phẩm OCOP, nông lâm thủy sản đặc trưng vào hệ thống phân phối hiện đại tại TP.HCM như Saigon Co.op, Satra, Winmart, Big C, chợ đầu mối và sàn thương mại điện tử.

Ngoài kết nối hàng hóa, kế hoạch còn có các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục và y tế.

Trong lĩnh vực du lịch, các địa phương phối hợp xây dựng tour, quảng bá điểm đến và tổ chức các chương trình kết nối. Với Huế, hai bên dự kiến tổ chức chương trình xúc tiến điểm đến Huế tại TP.HCM, kết nối doanh nghiệp du lịch và quảng bá sản phẩm du lịch...

Theo kế hoạch, TP.HCM thành lập Tổ công tác để phối hợp, điều phối hoạt động hợp tác, theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả. Các chương trình được làm trong giai đoạn 2026-2030, tùy từng nội dung và địa phương.