Hai biển báo giới hạn tốc độ bất hợp lý trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Hiện đã được tháo dỡ sau phản ánh của Tuổi Trẻ - Ảnh tài xế cung cấp

Ngày 29-11, lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, đơn vị vận hành, khai thác cao tốc từ Quảng Ngãi - Khánh Hòa tiến hành rà soát các biển báo, bảng chỉ dẫn.

Ngoài cao tốc, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 cũng sẽ rà soát các biển báo trên tuyến quốc lộ mà đơn vị này quản lý.

Việc rà soát nhằm phát hiện những biển báo, bảng chỉ dẫn chưa hợp lý, hư hỏng để từ đó thay thế, sửa chữa cho phù hợp với từng tuyến đường, đúng quy định pháp luật.

Động thái trên được thực hiện sau khi Tuổi Trẻ phản ánh tại Km1389 trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang (thuộc cao tốc Bắc - Nam) tồn tại 2 biển báo quy định tốc độ bất hợp lý.

Theo đó, tại vị trí Km1389 gần trạm dừng nghỉ đang thi công có cùng lúc 2 biển báo tốc độ 70km/h và biển 50km/h, nằm cách nhau chỉ khoảng 5m.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã thông toàn tuyến từ tháng 1-2026 - Ảnh: XUÂN HOÁT

Sau khi nhận phản ánh của Tuổi Trẻ, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 đã phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, C08, Bộ Công an) và cơ quan liên quan cho tháo dỡ biển báo giới hạn 50km/h vào trưa ngày 26-11.

Lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 cho biết sẽ kiểm điểm, kỷ luật cán bộ liên quan vì để xảy ra sai sót khi cho cắm 2 biển báo chưa hợp lý trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang nêu trên.

Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 hiện đang quản lý 5 tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi vào đến Khánh Hòa, gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83km, khởi công từ tháng 1-2023. Trong đó khoảng 70,35km đã hoàn thiện và đưa vào khai thác từ tháng 4-2025. 13km còn lại đến 1-1-2026 mới thông tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỉ đồng. Giai đoạn đầu, tuyến được xây dựng 4 làn xe, tốc độ khai thác 90km/h; khi hoàn chỉnh sẽ đạt quy mô 6 làn xe, tốc độ tối đa 120km/h.