Biển báo cấm rẽ phải nhưng phía trước lại là đường một chiều trên quốc lộ 46 khiến người dân lúng túng - Ảnh: QUỐC HỘI

Những ngày qua, ông Bùi Quốc Hội - người dân ở khu vực xóm Nam Giang, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An - chia sẻ hình ảnh biển báo giao thông tại vị trí đường dân sinh đấu nối với quốc lộ 46, đặt câu hỏi về cách tổ chức giao thông tại đây.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Hội viết: "Tiếp tục series về con đường 46. Theo các bác thì phải đi như thế nào?", kèm hình ảnh biển cấm rẽ phải được đặt ngay lối ra từ đường dân cư.

Bài viết này thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ để người dân dễ nhận biết, tránh đi nhầm hoặc vi phạm quy định.

Theo phản ánh của người dân, từ đường dân cư muốn đi ra quốc lộ 46, người lái xe gặp biển cấm rẽ phải.

Trong khi đó, hướng đi phía trước lại có quy định đường một chiều, khiến người dân lúng túng khi lựa chọn hướng đi vì dễ gặp xung đột giao thông.

Đáng chú ý, tại vị trí này, biển cấm rẽ phải được đặt cùng biển báo giao nhau với đường ưu tiên. Việc bố trí biển báo như vậy khiến người dân đặt câu hỏi về phương án tổ chức giao thông, nhất là khi đây là lối đi lại thường xuyên của các hộ dân trong khu vực.

Ông Hội cho rằng việc bố trí biển báo cần rõ ràng, hợp lý để người dân thuận tiện đi lại, tránh tình trạng không biết phải lưu thông theo hướng nào hoặc vô tình vi phạm quy định giao thông.

Biển báo giao thông sau khi được điều chỉnh sáng 29-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 29-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện đơn vị quản lý đường bộ tuyến quốc lộ 46 cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, đơn vị đã kiểm tra thực tế và xử lý việc cắm biển báo chưa đúng tại khu vực này.

Theo đơn vị quản lý, tại vị trí trên, phương án tổ chức giao thông là cấm xe rẽ trái. Tuy nhiên, trong quá trình lắp đặt, biển báo đã bị… cắm nhầm sang biển cấm rẽ phải, gây ra sự bất cập trong việc nhận biết hướng đi của người dân.

Đơn vị quản lý đường bộ cho hay đã kiểm tra, xử lý để bảo đảm hệ thống biển báo đúng với phương án tổ chức giao thông được phê duyệt.

Vị trí xảy ra sự việc thuộc khu vực dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2022, có chiều dài gần 10,7km, đi qua các xã Kim Liên, Đại Huệ và Vạn An. Tổng mức đầu tư dự án gần 500 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương. Hiện dự án đang hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật như hệ thống biển báo giao thông, đèn chiếu sáng, dải phân cách trước khi đưa vào sử dụng.