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Biển 'Cấm rẽ phải' nền xanh khiến dân nhầm lẫn, cơ quan chức năng nói gì?

tác giả
QUỐC NAM
QUỐC NAM
QUỐC NAM

Hàng loạt biển chỉ dẫn 'Đèn đỏ cấm rẽ phải' lắp dưới các cột đèn giao thông tại Quảng Trị gây tranh luận vì để nền màu xanh khiến người dân dễ nhầm lẫn với biển cho phép rẽ phải. Bà con đề nghị đổi thành màu đỏ để dễ phân biệt.

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Biển chỉ dẫn "đèn đỏ cấm rẽ phải" tại nhiều cột đèn giao thông ở Quảng Trị có nền màu xanh, người dân cho là dễ gây nhầm lẫn với biển cho phép rẽ phải - Ảnh: QUỐC NAM

Nhiều người dân tại Quảng Trị phản ánh biển chỉ dẫn cấm rẽ phải ở nhiều ngã ba, ngã tư có đèn giao thông trên địa bàn vừa được cơ quan chức năng lắp đặt có nền màu xanh. Có người đã nhầm biển "cấm rẽ phải" với biển "cho phép rẽ phải" và đang lo lắng bị phạt nguội 19 triệu đồng như mức phạt cho hành vi vượt đèn đỏ.

Biển "Cấm rẽ phải" có nền màu xanh, chữ trắng

Theo quan sát của Tuổi Trẻ, biển "cho phép rẽ phải" và biển "đèn đỏ cấm rẽ phải" được lắp đặt ở tất cả các nút giao có đèn tín hiệu giao thông ở Quảng Trị. Tuy nhiên, cách thể hiện các biển này đang khiến không ít người đi đường bối rối. 

Tại ngã ba Bắc Lý, phường Đồng Thuận - nút giao giữa quốc lộ 1 và đường Hữu Nghị, một trong những tuyến đường lớn ở trung tâm TP Đồng Hới cũ, cơ quan chức năng lắp thêm biển hình chữ nhật có nội dung "Đèn đỏ cấm rẽ phải" bên dưới cụm đèn tín hiệu giao thông ở trụ đèn dọc. 

Điều khiến người dân dễ nhầm lẫn là biển có nền xanh, chữ trắng, hình thức giống với biển chỉ dẫn "Cho phép rẽ phải" cũng có nền xanh, chữ trắng lắp ở nhiều trụ đèn khác.

Sự khác biệt chủ yếu nằm ở nội dung chữ trên biển. Trong điều kiện thiếu sáng, nhất là vào buổi tối, bị lóa đèn, người đi đường có thể chỉ kịp nhận diện màu sắc mà không đọc kỹ nội dung.

Ông Lê Xuân Chính, một người dân ở Đồng Hới, thường xuyên đi qua nút giao này, cho biết đã chứng kiến nhiều trường hợp rẽ phải vì tưởng biển màu xanh là biển cho phép rẽ.

"Đúng ra phải làm biển cấm rẽ màu đỏ, hoặc không có biển chỉ dẫn cấm rẽ phải luôn để người dân đi theo đèn giao thông thì khỏi nhầm", ông Chính đề xuất.

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Đặc biệt vào ban đêm, đèn lóa, biển cấm rẽ phải màu xanh càng dễ khiến người dân nhầm lẫn - Ảnh: QUỐC NAM

Ông N.H.C., ở xã Quảng Trạch, kể khoảng nửa tháng trước, vào buổi tối, ông có việc đến thăm người thân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Trước khi đến ngã ba Bắc Lý, ông đi qua hai nút giao có đèn tín hiệu giao thông và thấy biển màu xanh cho phép rẽ phải. Vì vậy, khi đến nút giao Bắc Lý và nhìn thấy biển màu xanh gắn trên trụ đèn, ông nghĩ rằng mình vẫn được phép rẽ phải nên đã thực hiện theo, rẽ qua lối gần nhất bên phải đèn đỏ.

"Tại vị trí này có camera phạt nguội. Lỗi rẽ phải của tui được tính như lỗi vượt đèn đỏ. Vậy là tui có nguy cơ bị mức phạt nguội 19 triệu đồng", ông C. lo lắng.

Không chỉ ông C., trên mạng xã hội cũng có nhiều người chia sẻ từng đi qua các ngã ba, ngã tư tại Quảng Trị vừa được lắp biển "đèn đỏ cấm rẽ phải" và đã nhầm lẫn nên vô tình rẽ phải.

Nhiều người cũng cho rằng cần rà soát cách bố trí, hình thức thể hiện biển chỉ dẫn tại các nút giao để người dân dễ nhận biết, tránh nhầm lẫn khi lưu thông.

Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, đánh giá 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết việc lắp đặt các biển chỉ dẫn liên quan đến rẽ phải xuất phát từ đề nghị của đơn vị nhằm bổ sung thông tin, hỗ trợ người tham gia giao thông.

Theo vị này, tại một số nút giao, đèn tín hiệu mũi tên cho phép rẽ phải bị hỏng nên cần có biển chỉ dẫn để người dân biết vị trí nào được phép hoặc không được phép rẽ phải.

Sau đó, việc triển khai lắp đặt biển được Sở Xây dựng và chính quyền các phường xã thực hiện tùy theo quy mô, mức độ quan trọng của từng tuyến đường.

Ông Hoàng Đăng Cương - Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Trị - xác nhận việc triển khai lắp đặt các biển phụ chỉ dẫn liên quan đến rẽ phải tại các trụ đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh.

"Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại thực tế rồi có đánh giá cụ thể việc này", ông Cương nói.

- Ảnh 3.Bao giờ cập nhật thói quen nhường đường cho xe rẽ phải?

Một số người vẫn chưa cập nhật thói quen nhường đường cho xe rẽ phải ở những giao lộ cho phép rẽ phải.

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    Chủ đề: cho phép rẽ phải cấm rẽ phải Quảng Trị đèn tín hiệu sở Xây dựng

    Dòng sự kiện: Giao thông đô thị

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