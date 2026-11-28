Hai biển báo 70km/h và 50km/h nằm cách nhau chỉ khoảng 5m trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, trước khi tháo dỡ - Ảnh: Tài xế cung cấp

Không hoàn thành nhiệm vụ, hạ bậc thi đua

Chiều 28-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tạ Thanh Tình - Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) - cho biết đang làm quy trình kiểm điểm đối với cán bộ liên quan vì để xảy ra sai sót khi cho cắm 2 biển báo chưa hợp lý trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Theo ông Tình, đơn vị cắm biển báo chưa hợp lý là phía thi công trạm dừng nghỉ cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

"Người cho cắm có thể nhận thức pháp luật chưa tốt, chúng tôi sẽ làm việc với các bên để chấn chỉnh. Tuy nhiên, về mặt quản lý Nhà nước thuộc trách nhiệm của Văn phòng Quản lý đường bộ III.3" - ông Tình trao đổi thẳng thắn.



Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 khẳng định đơn vị đang làm quy trình kiểm điểm cán bộ liên quan và sẽ có mức kỷ luật thích hợp.

"Chắc chắn cán bộ đó không hoàn thành nhiệm vụ năm nay và xem xét hạ bậc thi đua khi họp xét cuối năm" - ông Tình xác nhận.

Khu Quản lý đường bộ III.3 hiện đang quản lý 5 tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi vào đến Khánh Hòa, gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Chủ đầu tư trạm dừng nghỉ là ai?

Dự án trạm dừng nghỉ tại Km334+900 trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang (địa phận xã Tân Định, Khánh Hòa) do liên danh Petrolimex làm nhà đầu tư. Dự án có diện tích 7,8ha, trong đó diện tích trạm bên phải tuyến (hướng Nam - Bắc) hơn 4,2ha, còn trạm bên trái tuyến gần 3,6ha.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 225 tỉ đồng, khởi công vào tháng 8-2025, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 6-2026. Tuy nhiên, dự án hiện đang chậm tiến độ.

Liên danh Petrolimex làm nhà đầu tư còn thi công 3 trạm dừng nghỉ khác, gồm trạm dừng nghỉ Km15+620 và Km77+820 trên tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và trạm Km33+930 trên tuyến Nha Trang - Cam Lâm.

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, tại KM1389 thuộc cao tốc Vân Phong - Nha Trang tồn tại 2 biển báo quy định tốc độ bất hợp lý.

Theo đó tại vị trí Km1389 gần trạm dừng nghỉ đang thi công có cùng lúc 2 biển báo tốc độ 70km/h và biển 50km/h, nằm cách nhau chỉ khoảng 5m.

Sau khi nhận phản ánh của Tuổi Trẻ, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 đã phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (C08, Bộ Công an) và cơ quan liên quan cho tháo dỡ biển báo giới hạn 50km/h, vào trưa ngày 26-11.

Lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết sẽ không tiến hành xử phạt tài xế chạy không đúng biển báo chưa hợp lý nói trên vì đây không phải lỗi do tài xế.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83km, khởi công từ tháng 1-2023. Trong đó khoảng 70,35km đã hoàn thiện và đưa vào khai thác từ tháng 4-2025. 13km còn lại đến tháng 1-1-2026 mới thông tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỉ đồng. Giai đoạn đầu, tuyến được xây dựng 4 làn xe, tốc độ khai thác 90km/h; khi hoàn chỉnh sẽ đạt quy mô 6 làn xe, tốc độ tối đa 120km/h.