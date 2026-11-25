Cơ quan quản lý đường bộ đã cắm bổ sung biển nhắc lại giới hạn tốc độ 60km/h sau ngã ba đường tránh lũ và quốc lộ 1 đoạn qua Sen Ngư (Quảng Trị) - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 25-11, ông Bùi Trọng Tuệ - Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (thuộc Khu Quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam) - xác nhận đơn vị đã cắm biển báo nhắc lại giới hạn tốc độ 60km/h tại nút giao đường tránh lũ và quốc lộ 1, đoạn qua xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị.

Đây là vị trí thời gian qua bị hàng loạt tài xế phản ứng vì không có biển nhắc lại nhưng vẫn đo tốc độ theo biển hạn chế tốc độ cắm trước ngã ba.

Theo quan sát, biển báo nhắc lại được gắn chung trụ với biển cấm dừng, đỗ đã có sẵn ở ngay điểm bắt đầu vào đoạn đường đôi sau ngã ba trên quốc lộ 1.

Tài xế từ đường tránh lũ đi vào quốc lộ 1 đã có thể quan sát và nhận biết giới hạn tốc độ.

Phải đi thêm khoảng 150m sau ngã ba thì mới có biển báo hết hiệu lực biển 60km/h.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trên quốc lộ 1 qua xã Sen Ngư, một biển báo giới hạn tốc độ 60km/h được đặt cách ngã ba với đường tránh lũ khoảng 200m.

Phải đi qua nút giao khoảng 150m mới có biển hết giới hạn 60km/h nhưng sau ngã ba không có biển nhắc lại giới hạn tốc độ này khiến các tài xế phản ứng.

Đặc biệt, các phương tiện từ đường tránh lũ nhập vào quốc lộ 1 không thể quan sát biển giới hạn tốc độ được đặt trước ngã ba.

Nhiều tài xế cho biết đã bị xử phạt lỗi chạy quá tốc độ tại khu vực này và cho rằng việc thiếu biển nhắc lại khiến người điều khiển phương tiện dễ nhầm lẫn.

Sau khi báo phản ánh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã khảo sát và đề xuất cơ quan quản lý đường bộ cắm biển nhắc lại sau ngã ba này.