Ngã ba lớn ở Quảng Trị không nhắc lại biển 60km/h, nhiều tài xế bị phạt oan?

Ngã ba đường tránh lũ giao quốc lộ 1 không có biển nhắc lại biển giới hạn tốc độ 60km/h - Ảnh: QUỐC NAM

Dù là ngã ba lớn nhưng nhiều năm qua nút giao đường tránh lũ và quốc lộ 1 đoạn qua xã Sen Ngư (Quảng Trị) lại không được cắm biển nhắc lại giới hạn tốc độ đã cắm trước đó khiến nhiều tài xế vô cùng băn khoăn. Đặc biệt, nhiều tài xế đã bị phạt lỗi quá tốc độ giới hạn ở vị trí sau ngã ba này.

Ngã ba lớn không có biển nhắc lại giới hạn tốc độ 60km/h

Thời gian gần đây, nhiều tài xế phản ứng việc bị xử phạt lỗi vượt quá tốc độ 60km/h khi di chuyển trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị. Điểm mấu chốt khiến các bác tài bức xúc là sự bất hợp lý trong hệ thống biển báo giao thông tại khu vực này.

Theo phản ánh, trước ngã ba đường tránh lũ cắt vào quốc lộ 1 khoảng 200m có một biển giới hạn tốc độ 60km/h. Phải đi qua khỏi ngã ba thêm chừng 150m, tài xế mới gặp biển hết giới hạn tốc độ 60km/h.

Tuy nhiên, điều khiến các tài xế khó hiểu là ở ngã ba này không được cắm biển nhắc lại biển hạn chế tốc độ trước đó. Quan sát của Tuổi Trẻ cho thấy ở ngã ba chỉ được cắm một biển cấm dừng đỗ.

Không những thế, đoạn đường trước ngã ba là đường hai chiều không có dải phân cách cứng, trong khi đoạn sau ngã ba lại là đường đôi có dải phân cách cứng. Việc áp dụng chung một mức giới hạn 60km/h kéo dài mà không có biển nhắc lại khiến nhiều người băn khoăn khi bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt.

"Sau ngã ba thì đường đã có dải phân cách cứng, mỗi chiều có hai làn rộng mở nhưng vẫn bị hạn chế tốc độ 60km/h là không hợp lý. Trường hợp nếu có hạn chế tốc độ đi nữa mà không có biển báo nhắc lại thì càng không hợp lý, vì có nhiều xe đi từ hướng đường tránh lũ cắt qua, họ không thể thấy biển báo trước ngã ba để chạy 60km/h.

Thấy đường có dải phân cách cứng, mặc nhiên họ sẽ chạy lên 90km/h và dính phạt", một tài xế phân tích.

Phải đến 150m sau ngã ba mới có biển hết giới hạn tốc độ 60km/h - Ảnh: QUỐC NAM

Có thể dời biển hết hạn chế tốc độ đến gần ngã ba

Trước thông tin trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ tiến hành kiểm tra thực tế và đề nghị cơ quan quản lý hạ tầng giao thông xem xét lại bất cập này.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, ông Bùi Trọng Tuệ - Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (thuộc Khu Quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam) - xác nhận đơn vị đã khảo sát vị trí nói trên sau khi có phản ánh.

Lý giải về việc không cắm biển nhắc lại sau ngã ba, ông Tuệ cho biết khoảng cách từ ngã ba đến vị trí đặt biển hết hạn chế tốc độ chỉ hơn 100m nên không cắm biển nhắc lại.

Tuy nhiên, trước ý kiến của nhiều tài xế về việc khoảng cách từ ngã ba đến biển hết hạn chế tốc độ khá xa, tài xế không thể nhìn thấy rõ biển này từ vị trí ngã ba, ông Tuệ nói đơn vị sẽ tính toán phương án khắc phục.

"Chúng tôi đang tính giải pháp sẽ di dời vị trí biển hết giới hạn 60km/h đến sát ngay ngã ba này để tài xế có thể trực tiếp quan sát được", ông Tuệ thông tin.