Nếu dự thảo được thông qua, tốc độ tối đa trên nhiều tuyến đường sẽ thay đổi - Ảnh minh họa: HỒNG QUANG

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024/TT-BGTVT về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh tốc độ tối đa theo đặc điểm từng loại đường, thay vì chủ yếu áp dụng các mức chung như hiện nay.

Dự thảo đưa ra 3 thay đổi đáng chú ý: cho phép quy định tốc độ cao hơn trên một số trục đường chính đô thị, giới hạn 30 - 40km/h đối với đường nội bộ và khống chế tốc độ tối đa 60km/h tại một số đoạn đường nguy hiểm ngoài khu đông dân cư.

Đường lớn trong đô thị có thể được chạy trên 60km/h

Theo quy định hiện hành, tốc độ tối đa của ô tô trong khu vực đông dân cư thường là 60km/h đối với đường đôi hoặc đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên. Với đường hai chiều không có dải phân cách giữa hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới, giới hạn là 50km/h.

Tuy nhiên, một số trục đường đô thị hiện được thiết kế với quy mô lớn, nhiều làn xe, có đường bên tách biệt khu dân cư và đáp ứng điều kiện khai thác ở tốc độ cao hơn.

Vì vậy, dự thảo đề xuất cho phép cơ quan có thẩm quyền quy định tốc độ tối đa riêng đối với phần đường chính trên các tuyến đường cấp I, II, III, đường trục chính, đường chính và đường liên khu vực trong đô thị.

Một số tuyến có thể tăng tốc độ tối đa, trong khi một số con đường khác có thể bị giảm - Ảnh minh họa: HỒNG QUANG

Chẳng hạn, một tuyến đường có phần đường chính gồm 10 làn xe, mỗi chiều 5 làn, được thiết kế cho tốc độ cao, trong khi hai bên có đường gom phục vụ việc đi lại tại khu dân cư. Khi đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, phần đường chính có thể được xem xét áp dụng giới hạn tốc độ cao hơn mức 60km/h hiện hành.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa tất cả các tuyến đường lớn trong đô thị đều được tự động nâng tốc độ. Mức cụ thể sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định dựa trên thiết kế, điều kiện khai thác và tổ chức giao thông của từng tuyến.

Đường nội bộ có thể chỉ được chạy tối đa 30km/h

Trái với đề xuất nới tốc độ trên các trục đường lớn, dự thảo bổ sung giới hạn riêng đối với đường cấp nội bộ trong đô thị.

Cụ thể, tốc độ khai thác tối đa không được vượt quá tốc độ thiết kế, đồng thời không quá 40km/h đối với đường phân khu vực và 30km/h đối với các đường nội bộ khác.

Đây là điểm khác biệt so với quy định hiện hành, khi tốc độ tối đa trong khu đông dân cư chủ yếu được phân chia theo đường đôi, đường hai chiều hoặc số làn xe cơ giới.

Các mức trên là giới hạn tối đa theo dự thảo, có thể thấp hơn tùy tốc độ thiết kế hoặc quyết định tổ chức giao thông.

Việc bổ sung giới hạn riêng nhằm phù hợp hơn với đặc điểm của đường nội bộ đô thị, nơi thường có nhiều hoạt động giao thông hỗn hợp, người đi bộ và các điểm ra vào công trình.

Một số đoạn đèo dốc sẽ không được chạy quá 60km/h

Dự thảo cũng đề xuất giới hạn tốc độ đối với các tuyến đường ngoài khu đông dân cư có điều kiện khai thác phức tạp.

Theo đó, với đường cấp IV, V, VI và đường giao thông nông thôn cấp A, B, C, D đi qua khu vực đèo dốc, đường cong có bán kính nhỏ, tầm nhìn hạn chế hoặc những vị trí cần thiết khác, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định tốc độ phù hợp nhưng không quá 60km/h.

Hiện nay, trên đường hai chiều ngoài khu đông dân cư, ô tô con và ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép đến 3,5 tấn được chạy tối đa 80km/h theo mức chung. Xe chở người trên 28 chỗ và ô tô tải trên 3,5 tấn có giới hạn 70km/h.

Nếu áp dụng trần 60km/h tại các đoạn đường nguy hiểm thuộc phạm vi đề xuất, mức tốc độ cao nhất có thể thấp hơn tương ứng 20km/h và 10km/h so với các giới hạn chung nêu trên.

Với các nhóm xe vốn có giới hạn thấp hơn, người lái vẫn phải tuân thủ mức tốc độ áp dụng cho loại xe và hệ thống báo hiệu thực tế.

Đề xuất này nhằm giảm nguy cơ tai nạn tại những vị trí có độ dốc lớn, nhiều khúc cua hoặc hạn chế tầm quan sát.

Khi nào áp dụng các mức tốc độ mới?

Theo Bộ Xây dựng, việc sửa đổi quy định nhằm phù hợp hơn với điều kiện khai thác thực tế của từng tuyến đường, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông.

Tuy nhiên, các nội dung trên mới đang ở giai đoạn dự thảo, chưa chính thức có hiệu lực. Người tham gia giao thông vẫn phải tuân thủ các quy định hiện hành và hệ thống biển báo tốc độ trên từng tuyến đường.

Sau khi hoàn tất quá trình lấy ý kiến, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.