Đề xuất không áp dụng tốc độ tối thiểu khu vực trạm thu phí nhận được nhiều sự đồng tình của người dân và chuyên gia - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đó là nhận định của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) trong báo cáo tổng kết để lấy ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Phù hợp với thực tiễn trên cao tốc

Theo Cục Đường bộ, đối với đường cao tốc có trạm thu phí nằm trên tuyến chính, khi xe đi qua trạm sẽ phải giảm tốc độ. Nếu việc thu phí gặp sự cố, xe cần dừng lại.

Vì vậy, áp dụng quy định tốc độ tối thiểu đối với trường hợp này và các trường hợp trên đường đang thực hiện cứu nạn, cứu hộ giao thông là không phù hợp. Cần bổ sung quy định để loại trừ áp dụng tốc độ khai thác tối thiểu đối với các trường hợp này.

Đề xuất này nhận được sự đồng tình của các chuyên gia và người lái xe.

Anh Minh Hùng (TP.HCM) cho rằng đề xuất này sẽ giảm áp lực cho người lái xe hơn.

Chuyên gia Huỳnh Minh Châu đánh giá dự thảo sửa đổi Thông tư 38/2024 lần này là rất cần thiết để "vá" những lỗ hổng an toàn trên mạng lưới cao tốc Việt Nam.

"Tôi thấy quy định mới này thực tế hơn, an toàn hơn, nhưng cần đồng bộ về tổ chức làn xe. Bỏ tốc độ tối thiểu 60 km/h ở trạm thu phí và đoạn nhập làn cũng giúp cởi trói cho tài xế", chuyên gia nhận định.

Theo ông Châu, việc này giải quyết được "bẫy" chuyển cấp tốc độ, nhiều tài xế và người lái xe sẽ ủng hộ.

Một chuyên gia khác cho rằng việc áp dụng cứng nhắc mức tốc độ tối thiểu 60 km/h trên toàn tuyến cao tốc là không hợp lý. Tại các điểm đặc thù như trạm thu phí, điểm dừng, hoặc khu vực rẽ ra/vào, nhập làn, tách làn, các phương tiện bắt buộc phải giảm tốc độ xuống mức 35, 40 hoặc 50 km/h tùy tình huống, chứ không thể duy trì 60 km/h.

"Việc nhiều tài xế bị phạt nguội ở những khu vực này trước đây là điều bất hợp lý và bất công cho người lái xe", chuyên gia này nói và cho rằng việc giảm tốc độ ở các điểm giao cắt, trạm thu phí không nên ấn định một con số cố định, mà phải linh hoạt tùy thuộc vào từng dòng xe, loại xe. Ví dụ xe con, xe khách 20 chỗ khác với các dòng xe 60 chỗ, xe giường nằm, xe container..., cũng như tuỳ vào điều kiện làn đường thực tế.

Khắc phục bất cập, tối ưu khai thác hạ tầng

Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng thay đổi của dự thảo là phù hợp, nhằm khắc phục các bất cập thực tế và tối ưu hóa khả năng khai thác hạ tầng giao thông hiện đại.

Theo luật sư, trước đó, Cục Cảnh sát giao thông đã tiếp nhận phản ánh về tình trạng một số xe khó duy trì tốc độ tối thiểu 60 km/h khi lên dốc tại một số đoạn cao tốc. Do đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tạm dừng đo tốc độ hay xử phạt xe chạy dưới mức tối thiểu tại một số vị trí đặc biệt trên cao tốc để đánh giá, thực nghiệm khả năng vận hành của phương tiện.

Kết quả cho thấy xe vẫn có thể đạt tốc độ 60 km/h nhưng phụ thuộc vào tình trạng kỹ thuật, khả năng tạo đà trước khi lên dốc và kinh nghiệm của tài xế.