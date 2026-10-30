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Cục CSGT lý giải vụ tài xế ô tô đã dừng đèn đỏ vẫn bị lập biên bản xử phạt 18-20 triệu

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Theo lý giải của Cục Cảnh sát giao thông, khi thấy đèn tín hiệu chuyển đỏ, tài xế xe đầu kéo không chủ động giảm tốc độ để dừng trước vạch mà tiếp tục cho xe tiến về phía ngã tư. Khi xe dừng lại, phần đầu xe đã vượt qua vạch dừng, vươn ra gần khu vực giao nhau.

Cục CSGT lý giải vụ tài xế ô tô đã dừng đèn đỏ vẫn bị lập biên bản xử phạt 18-20 triệu - Ảnh 2.

Khi xe dừng lại, phần đầu xe đã vượt qua vạch dừng, vươn ra gần khu vực giao nhau - Ảnh: D.C.

Ngày 30-10, Cục Cảnh sát giao thông có thông tin liên quan chiếc xe đầu kéo đã dừng khi đèn đỏ nhưng tài xế vẫn bị xử phạt. Sự việc xảy ra lúc 6h18 ngày 12-10, tại Km105+550 quốc lộ 1A (phường Lạng Giang, thành phố Bắc Ninh). Tài xế là anh H.V.X. (sinh năm 1993, trú tại xã Mỹ Thái).

Từ hình ảnh phản ánh, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh xác minh, xử lý.

Ngày 30-10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã mời tài xế đến làm việc. Trước hình ảnh ghi nhận vi phạm, tài xế đã thừa nhận hành vi và chấp hành việc lập biên bản. Nam tài xế sẽ bị xử phạt 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT lý giải vụ tài xế ô tô đã dừng đèn đỏ vẫn bị lập biên bản xử phạt 18-20 triệu - Ảnh 3.

Nam tài xế làm việc với cảnh sát - Ảnh: D.C.

Theo lý giải của Cục Cảnh sát giao thông, khi thấy đèn tín hiệu chuyển đỏ, tài xế xe đầu kéo không chủ động giảm tốc độ để dừng trước vạch mà tiếp tục cho xe tiến về phía ngã tư. Khi xe dừng lại, phần đầu xe đã vượt qua vạch dừng, vươn ra gần khu vực giao nhau. Toàn bộ diễn biến được camera ghi lại.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo khi gặp đèn đỏ, tài xế phải chủ động giảm tốc độ, dừng xe trước vạch dừng theo quy định. Đặc biệt, với xe đầu kéo, xe tải trọng lớn, việc không chủ động giảm tốc độ có thể khiến phương tiện vượt quá vạch dừng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cục CSGT lý giải vụ tài xế ô tô đã dừng đèn đỏ vẫn bị lập biên bản xử phạt 18-20 triệu - Ảnh 3.Vụ ô tô mui trần chở người đóng giả 'cương thi': 3 người bị xử phạt

Một chiếc ô tô mui trần chở người hóa trang thành "cương thi" lưu thông trên quốc lộ 91 (tỉnh An Giang) gây chú ý trên mạng xã hội. Qua xác minh, CSGT xác định cả tài xế và hai người ngồi trên xe đều không thắt dây đai an toàn.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: giao thông vượt đèn đỏ đèn đỏ Xử phạt

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