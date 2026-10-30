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Vụ ô tô mui trần chở người đóng giả 'cương thi': 3 người bị xử phạt

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Một chiếc ô tô mui trần chở người hóa trang thành "cương thi" lưu thông trên quốc lộ 91 (tỉnh An Giang) gây chú ý trên mạng xã hội. Qua xác minh, CSGT xác định cả tài xế và hai người ngồi trên xe đều không thắt dây đai an toàn.

Vụ ô tô mui trần chở người đóng giả 'cương thi': 3 người bị xử phạt - Ảnh 1.

Chiếc ô tô mui trần chở người hóa trang thành "cương thi" lưu thông trên quốc lộ 91 (tỉnh An Giang) gây chú ý trên mạng xã hội - Ảnh: D.C.

Ngày 30-10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế xe mui trần, chở người đóng "cương thi" không đeo đai an toàn.

Cụ thể, sau khi nhận được chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo đội địa bàn xác minh.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy ô tô mui trần biển số 66A-667.XX chạy trên tuyến quốc lộ 91, đoạn qua phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 28-10. Cảnh sát xác định anh L.N.T.H. (sinh năm 2004, trú tại xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp), lái xe ô tô có hành vi chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn.

Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H. về hành vi trên.

Theo Nghị định 168, hành vi lái xe ô tô không thắt dây đai an toàn sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

Lực lượng CSGT cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn là N.T.Đ. (sinh năm 2007, trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) và T.T.T. (sinh năm 2001, trú tại xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ).

Mức phạt đối với hành vi này theo Nghị định 168 là 350.000 đến 400.000 ngàn đồng.

Cục Cảnh sát giao thông cũng cảnh báo với các hành vi "càn quấy" trên đường gây mất an toàn giao thông, trường hợp có tính chất nghiêm trọng còn có thể sẽ bị xem xét về việc gây rối trật tự công cộng.

- Ảnh 3.Làm rõ clip người đàn ông nằm trên vỉa hè, bất hợp tác với CSGT

Khi cảnh sát tiến tới gần, người này không kiểm soát được hành vi, có biểu hiện bất hợp tác với lực lượng cảnh sát giao thông.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: dây an toàn đóng giả Cảnh sát giao thông Xử phạt

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