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Vụ xe ben 30 tấn chở đất dán chữ ‘bình phong’ chạy vào đường cấm: Phạt tài xế

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Sau bài viết “Loạt xe ben 30 tấn chở đất ghi chữ 'bình phong' phía trước chạy vào đường cấm ở Đà Nẵng” trên Tuổi Trẻ, cảnh sát giao thông đã xử phạt tài xế vi phạm.

Vụ xe ben 30 tấn chở đất dán chữ ‘bình phong’ chạy vào đường cấm: Phạt tài xế - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông xử phạt tài xế vi phạm - Ảnh: CSGT

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, xử lý.

Đến 14h ngày 20-10, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải đã mời người điều khiển xe ben chở đất là ông N.Đ.S. (40 tuổi, trú tại phường An Thắng, Đà Nẵng) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông S. thừa nhận đã điều khiển xe ben biển kiểm soát 92H… trên 7,5 tấn đi vào đường cấm. 

Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Với hành vi vi phạm này, ông S. bị phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo cảnh sát giao thông, người vi phạm đã thừa nhận sai phạm, cam kết không tái phạm.

Vụ xe ben 30 tấn chở đất dán chữ ‘bình phong’ chạy vào đường cấm: Phạt tài xế - Ảnh 2.

Xe ben chở đất trên kính có chữ "bình phong" - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải cho biết thêm vào ngày 21-10, đơn vị cũng xử phạt tài xế P.Đ. (52 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi điều khiển xe tải đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đối với phương tiện đang điều khiển.

Ông Đ. lái xe ben lưu thông trên đường Chương Dương, trong khi đường này có biển cấm xe tải 7,5 tấn.

Ngoài ra, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải cũng đang tiếp tục xác minh liên quan đến một số xe ben khác chạy vào tuyến đường Trần Hưng Đạo.

Vụ xe ben 30 tấn chở đất dán chữ ‘bình phong’ chạy vào đường cấm: Phạt tài xế - Ảnh 4.

Xe ben bất chấp biển báo cấm - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trước đó, báo Tuổi Trẻ đã thông tin về việc đường Trần Hưng Đạo (Đà Nẵng) là tuyến trung tâm, có mật độ người và phương tiện qua lại rất đông đúc.

Tuy nhiên thời gian qua, nhiều xe ben chở đất loại lớn tấp nập lưu thông qua lại, dù đường này đã có biển báo cấm xe tải trên 2,5 tấn.

Theo ghi nhận, có nhiều xe ben 4 trục loại khoảng 30 tấn (phía trước kính có bảng ký hiệu HT) và các xe ben phía trước kính ghi chữ "bình phong" liên tục lưu thông vào tuyến đường này…

Vụ xe ben 30 tấn chở đất dán chữ ‘bình phong’ chạy vào đường cấm: Phạt tài xế - Ảnh 5.Tài xế xe ben chở đất làm rơi vãi trên đường Cộng Hòa bị phạt 6 triệu đồng

Một xe ben chở đất làm rơi vãi đất trên đường Cộng Hòa (TP.HCM) khiến mặt đường trơn trượt, nhiều người té ngã. Qua trích xuất camera, Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất nhanh chóng xác định xe và tài xế mời lên xử lý.


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    Chủ đề: đường cấm xe ben Công an Đà Nẵng Đà Nẵng Trạm Cảnh sát giao thông Hoà Hải Đà Nẵng

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