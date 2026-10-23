Loạt xe ben chở đất 30 tấn dán chữ ‘TQ’ vẫn chạy vào đường cấm xe tải trên 2,5 tấn

Xe ben chở đất trên kính dán chữ "TQ" chạy trên đường Trần Hưng Đạo - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trong các ngày 21 và 22-10, nhiều xe ben chở đất loại 4 trục, khoảng 30 tấn, tiếp tục chạy trên đường Trần Hưng Đạo (Đà Nẵng) - tuyến đường trung tâm có mật độ phương tiện qua lại đông đúc, dù đã có biển cấm xe tải trên 2,5 tấn.

Theo ghi nhận ngày 21-10, xe ben chở đất biển số 92H-0… chạy từ đường Ngô Quyền, rẽ xuống đường Nguyễn Công Trứ rồi đi vào đường Trần Hưng Đạo.

Xe tiếp tục chạy hướng về đường Lê Văn Duyệt, vào một dự án bất động sản để đổ đất.

Ít phút sau, liên tiếp có 2 xe ben chở đầy đất cũng nối đuôi nhau vào dự án này.

Đoàn xe ben nối đuôi nhau chạy trên đường Trần Hưng Đạo - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đến ngày 22-10, đoạn đường dài hàng chục mét phía trước cổng dự án, từ ngã ba đường Lý Nhật Quang - Lê Văn Duyệt đến ngã ba Lê Văn Duyệt - Nại Hưng 1, bị bùn đất phủ nhem nhuốc phần đường bên phải. Các xe ben vẫn tiếp tục ra vào khu vực.

Bùn đất trải dài hàng chục mét dọc theo dự án - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trên đường Trần Hưng Đạo, nhiều xe ben vẫn chạy, trong đó có nhiều xe phía trước kính có tấm biển để chữ "TQ".

Biển cấm xe tải trên 2,5 tấn trên đường Trần Hưng Đạo - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sau khi nhận phản ánh, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng) đã vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Trên đường Trần Hưng Đạo, cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm tài xế xe ben chở đất biển số 92H-0… là T.X.H. về hành vi đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại xe đang chạy.

Mức phạt cho hành vi này là 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý xe ben chở đất vi phạm trên đường Trần Hưng Đạo - Ảnh: CSGT

Ngoài ra, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải cũng xử lý 1 xe ben vi phạm trên đường Nghiêm Xuân Yêm (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Trước đó, Tuổi Trẻ đã phản ánh tình trạng nhiều xe ben chở đất loại lớn chạy trên đường Trần Hưng Đạo, dù tuyến đường này có biển cấm xe tải trên 2,5 tấn.

Qua ghi nhận, nhiều xe ben 4 trục, loại khoảng 30 tấn, có bảng ký hiệu "HT" hoặc dòng chữ "bình phong" phía trước kính, vẫn chạy qua tuyến đường đông đúc này.

Sau phản ánh, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính tài xế xe ben vi phạm.