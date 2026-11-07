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Nhiều ô tô chạy 'rùa bò', bám làn trái cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bị phạt

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Cảnh sát giao thông đã xử phạt nhiều tài xế ô tô chạy dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, với mức phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm được phát hiện sau khi tuyến đường áp dụng phương án tổ chức giao thông mới.

Loạt xe chạy 'rùa bò' bám làn trái trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bị xử phạt - Ảnh 1.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã xử phạt nhiều trường hợp ô tô đi dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - Ảnh: D.C.

Ngày 7-11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã xử phạt nhiều trường hợp ô tô đi dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cụ thể, các tổ công tác đã phát hiện ô tô mang biển số 35A-207.XX do tài xế Đ.H.C. cầm lái với tốc độ 62km/h (thấp hơn tốc độ tối thiểu 18km/h).

Trường hợp thứ hai là ô tô mang biển số 50H-406.XX do tài xế T.Q.T. điều khiển với tốc độ 68km/h (thấp hơn tốc độ tối thiểu 12km/h).

Ngoài ra, ô tô mang biển số 36H-188.XX do tài xế N.Đ.H. điều khiển cũng được xác định chạy với tốc độ 68km/h.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, các tài xế đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt về hành vi vi phạm quy định tại điểm o khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Theo quy định, mức phạt là 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Trước đó từ ngày 14-10, tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được tổ chức giao thông theo phương án mới. Lực lượng chức năng bố trí làn sát dải phân cách giữa đường (làn 1) làm làn dành cho các xe chạy với tốc độ cao.

Làn 1 có tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h; cấm xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn lưu thông thường xuyên. Các loại xe này chỉ được sử dụng làn 1 để vượt xe, sau đó phải trở về làn 2 (sát bên phải làn 1).

Các xe không bảo đảm tốc độ tối thiểu được yêu cầu di chuyển ở làn 2, nhường làn 1 cho các xe chạy với tốc độ cao hơn.

Tại làn 2, tốc độ tối đa được quy định là 100km/h, tốc độ tối thiểu là 60km/h, áp dụng đối với các loại ô tô còn lại

"Việc tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc nhằm hạn chế tình trạng xe chạy chậm bám làn 1, gây hạn chế năng lực lưu thông, khả năng khai thác của đường và gây ức chế cho người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông khác", đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh.

Loạt xe chạy 'rùa bò' bám làn trái trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bị xử phạt - Ảnh 2.Quy định mới về tốc độ trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ, xử phạt vi phạm từ 20-10

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông báo về tổ chức giao thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ. Áp dụng xử phạt vi phạm từ ngày 20-10.

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    Chủ đề: cao tốc làn trái chạy rùa bò cầu giẽ ninh bình xử phạt

    Dòng sự kiện: Phạt vi phạm giao thông

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