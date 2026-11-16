Đề xuất không quy định tốc độ tối thiểu gần trạm thu phí trên đường cao tốc

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất không quy định tốc độ tối thiểu tại khu vực trạm thu phí - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất sửa đổi để bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với trường hợp khai thác trên đường chính đường cao tốc có những vị trí có thể nhỏ hơn quy định chung tốc độ khai thác tối thiểu đang quy định đối với đường cao tốc là 60km/h.

Đặc biệt các đoạn đi qua hầm trong điều kiện bất lợi (đèn chiếu sáng hỏng, đang thay hoặc mất điện), đoạn đi qua trạm thu phí đặt trên tuyến chính đường cao tốc.

Đề xuất không quy định tốc độ tối thiểu khu vực trạm thu phí

Cụ thể, tốc độ khai thác tối thiểu trên đường cao tốc không nhỏ hơn 60km/h, và được quy định trên hệ thống báo hiệu của đường cao tốc, trừ một số quy định dưới đây.

Đối với đoạn đường đi qua hầm đường bộ và các trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn giao thông, cơ quan có thẩm quyền có thể đặt báo hiệu tốc độ khai thác tối thiểu nhỏ hơn 60km/h.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất, không quy định tốc độ tối thiểu trong các khu vực trạm thu phí đường bộ, đoạn đường bộ trên làn chuyển tiếp để tách nhập vào, ra đường cao tốc và trong các trường hợp cần thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, bảo trì, sửa chữa, xử lý sự cố công trình, thực hiện các nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp, công tác quốc phòng, an ninh, hoặc trong điều kiện ùn tắc giao thông.

Theo Cục Đường bộ, quy định tốc độ tối thiểu 60km/h, chưa phù hợp với một số trường hợp tốc độ trên đường cao tốc hoặc một số đoạn, làn đường cao tốc mà thực tế phải quy định tốc độ tối thiểu nhỏ hơn 60km/h.

Đơn cử như đoạn đặt trạm thu phí trên tuyến chính đường cao tốc. Ví dụ tại các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc Bến Lức - Long Thành và một số tuyến đường cao tốc khác.

Tương tự như vậy với đoạn đường trên các làn chuyển tiếp tách, nhập vào đường cao tốc, một số hầm trên đường cao tốc khi thấy cần thiết. Một số trường hợp khác, có thể không quy định được giá trị cụ thể (giới hạn) của tốc độ tối thiểu, như khi thực hiện cứu nạn, xử lý ùn tắc trên đường cao tốc, xử lý sự cố công trình.

Bổ sung tốc độ tối đa đối với xe chở nhiều người và xe chở hàng

Các sửa đổi bổ sung trong dự thảo mà Cục Đường bộ đang lấy ý kiến sẽ phù hợp hơn với Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ 2024 - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Dự thảo cũng bổ sung trị số (giới hạn) tốc độ khai thác tối đa, tối thiểu cho phép trên đường cao tốc, kể cả các đường nhánh ra, vào đường cao tốc được xác định trong phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng phải bảo đảm một số yêu cầu.

Đối với đường cao tốc chưa xây dựng làn dừng xe khẩn cấp liên tục, tốc độ khai thác tối đa cho phép không lớn hơn 90km/h.

Tốc độ khai thác tối đa cho phép đối với xe ô tô chở người từ 28 - 45 chỗ không kể chỗ của người lái không quá 100km/h.

Đối với xe khách giường nằm và các phương tiện cơ giới khác trên đường cao tốc không lớn hơn 90km/h, trừ xe ô tô chở người đến 45 chỗ không kể chỗ của người lái, ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép không lớn hơn 3,5 tấn.

Theo đơn vị soạn thảo, sửa đổi bổ sung để quy định thống nhất đối với đường cao tốc phân kỳ đầu tư, đã xây dựng đủ 4 làn xe, nhưng chưa xây dựng làn dừng khẩn cấp liên tục, thì tốc độ khai thác tối đa cho phép không quá 90km/h. Tốc độ cụ thể từng tuyến đường, từng loại đường quy định trong phương án tổ chức giao thông được phê duyệt.

Bổ sung quy định tốc độ khai thác cho phép lớn nhất đối với xe chở nhiều người, xe chở hàng có khối lượng hàng chuyên chở lớn bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế (Trung Quốc, EU và nhiều nước khác) nhằm bảo đảm an toàn giao thông.