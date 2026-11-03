Bộ Xây dựng: Thời gian thu phí trạm BOT Điện Bàn, Đà Nẵng hơn 26 năm

Trạm BOT của Công ty 545 tại phường An Thắng (Điện Bàn cũ), Đà Nẵng - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

Ngày 3-11, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời kiến nghị cử tri thành phố Đà Nẵng liên quan đến thời gian khai thác trạm thu phí BOT đặt tại khu vực Điện Bàn (cũ).

Trước đó, cử tri phường An Thắng đề nghị Bộ Xây dựng thông tin trạm thu phí này đã đủ thời hạn khai thác theo hợp đồng hay chưa, dự kiến thời điểm chấm dứt hoạt động và tháo dỡ trạm khi nào. Cử tri cũng đề nghị có lộ trình cụ thể để người dân biết, yên tâm ổn định cuộc sống.

Trả lời kiến nghị, Bộ Xây dựng cho biết trạm thu phí BOT đặt tại khu vực Điện Bàn (cũ) (Km943+975, Quốc lộ 1) thu phí hoàn vốn cho dự án thành phần 1 - mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km947 - Km987 tỉnh Quảng Nam theo hình thức hợp đồng BOT thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) từ ngày 1-1-2016.

Theo quy định hợp đồng BOT đã ký kết, thời gian tính toán dự kiến thu phí hoàn vốn cho dự án là 26 năm 7 tháng.

Trạm thu phí BOT đặt tại khu vực Điện Bàn (cũ), ở khu vực đông dân cư, nhiều lần kiến nghị cơ quan thẩm quyền đưa giải pháp hạn chế xe né trạm nhưng không thành. Do lượng xe né trạm rất lớn không đảm bảo nguồn thu, đơn vị khai thác cũng từng đề nghị Nhà nước mua lại quyền khai thác tuyến đường mà doanh nghiệp đã đầu tư.

Cũng trong văn bản trả lời, Bộ Xây dựng thông tin về kiến nghị đầu tư mở rộng, nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông trên quốc lộ 1 nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc và hạn chế tai nạn của cử tri phường An Thắng (khu vực trạm thu phí BOT Điện Bàn).

Các ngả đường vào khu dân cư bên trạm BOT Điện Bàn đang tạm đóng để sửa chữa do nhiều xe vào khu dân cư để tránh trạm thu phí - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo Bộ Xây dựng, đoạn quốc lộ 1 qua địa bàn phường An Thắng, từ Km944+200 đến Km946+400, đã được mở rộng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km942+00 - Km947+00 theo hình thức hợp đồng BOT.

Công ty cổ phần Xây dựng công trình 545 là nhà đầu tư, Công ty TNHH MTV CECO545 BOT là doanh nghiệp dự án đang quản lý, khai thác.

Hiện đoạn tuyến có nền đường rộng 33m, mặt đường rộng 21m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Mặt đường kết cấu bê tông nhựa, dải phân cách giữa rộng 1,5m có trồng cây xanh, vỉa hè hai bên rộng 1m.

Bộ Xây dựng cho biết quy mô đoạn tuyến phù hợp với Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được phê duyệt năm 2025.

Trạm thu phí BOT đặt tại khu vực Điện Bàn (cũ) - Ảnh: B.D.

Bộ Xây dựng cho biết trong quá trình khai thác sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông.