Xe né trạm BOT, đường làng 'oằn mình', người dân mất ngủ

Dòng xe ô tô chạy vào tuyến đường bê tông chật hẹp tại phường An Thắng khiến người dân bất an - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Trạm BOT Điện Bàn nằm trên tuyến quốc lộ 1, đặt ở phường Điện Bàn Bắc, giáp ranh với phường An Thắng, TP Đà Nẵng.

Thời gian qua, cả chủ đầu tư, chính quyền địa phương và người dân sống gần trạm thu phí đều than phiền, còn cánh tài xế thì né phí.

Đường làng oằn mình gánh xe né trạm BOT

Trên quốc lộ 1, ngay phía trước 2 đầu trạm BOT Điện Bàn đều có các tuyến đường nhánh, tài xế dễ dàng rẽ hướng mà không đi vào trạm thu phí. Chỉ mất thêm tầm 5 phút chạy xe, mỗi xe có thể tiết kiệm vài chục ngàn đồng tiền phí.

Dòng xe né trạm ngày càng nhiều khiến các tuyến đường dân sinh không được thiết kế để chịu tải lớn phải oằn mình gánh xe.

Tuyến ĐH15, đoạn qua khu vực gần trụ sở Đảng ủy phường An Thắng có biển cấm xe trên 6 tấn và xe khách trên 16 chỗ, thời gian qua xuống cấp nghiêm trọng với nhiều "ổ gà", "ổ voi".

Tháng 11 năm ngoái, phường An Thắng phải bỏ tiền ra sửa chữa. Những ngày gần đây, tuyến đường tiếp tục hư hỏng nặng, buộc phường phải rào chắn để nâng cấp.

Gánh lượng phương tiện lớn, đường ĐH15 xuống cấp trầm trọng, buộc địa phương phải rào lại để sửa chữa - Ảnh: VĂN QUYÊN

Khi tuyến đường này bị rào lại, tài xế lại tìm những lối đi khác qua khu dân cư khối phố Thanh Quýt 3. Ô tô, xe tải nhỏ nối đuôi nhau chạy cả ngày lẫn đêm khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Bà Phan Thị Cẩm (79 tuổi, khối phố Thanh Quýt 3) cho biết xe chạy đông, chen lấn trên đường, gây tiếng ồn từ sáng đến khuya. Có hôm 1-2h sáng, tiếng xe vẫn ầm ĩ khiến bà không thể ngủ. Đáng lo hơn, vào giờ học sinh đi học và tan trường, xe cộ đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cùng khu phố, ông Nguyễn Hữu Long (71 tuổi) kể xe chạy rầm rầm cả giờ nghỉ trưa lẫn đêm khuya. Lo phương tiện va quệt làm hư tường nhà, ông phải mang đá, những khối xi măng đặt sát tường để hạn chế va chạm.

Theo bà Trần Thị Hồng (51 tuổi), xe chạy nhiều không chỉ làm hư đường mà còn khiến nước bẩn bắn vào nhà mỗi khi trời mưa.

Chủ đầu tư trạm BOT "bất lực"

Đường ĐH15 được rào chắn để sửa chữa, nhiều tài xế đi vào đường bê tông. Đường chật hẹp, lưu lượng xe đông khiến việc đi lại rất khó khăn - Ảnh: TRẦN THƯỜNG



Trao đổi với chúng tôi, nhiều tài xế cho biết việc né trạm khá thuận tiện, chỉ cần đi vòng vài phút là tiết kiệm được một khoản phí.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Thắng, cho biết tình trạng xe né trạm liên tục đi vào đường ĐH15 khiến tuyến giao thông này hư hỏng nặng, địa phương phải bố trí kinh phí sửa chữa.

Ông Hồ Anh Sơn, Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình 545 (chủ trạm BOT Điện Bàn), cho hay doanh nghiệp đã nhiều lần gửi văn bản đến các cơ quan chức năng đề nghị tháo gỡ tình trạng xe né trạm nhưng đến nay chưa có giải pháp dứt điểm.

Theo ông Sơn, mỗi ngày doanh nghiệp thất thu hàng trăm triệu đồng. Nguồn thu giảm sút từ năm 2018 khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc trả lãi vay ngân hàng, khoản vay bị xếp vào nhóm nợ xấu cao nhất. "Bây giờ chúng tôi cũng mệt mỏi lắm rồi", ông Sơn than phiền.

ĐH15 là con đường thuận tiện nhất để đi vòng né trạm BOT Điện Bàn, hiện xuống cấp nên được rào chắn để sửa chữa - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Đủ loại xe từ ô tô con, xe khách 16 chỗ và xe tải nhỏ len lỏi vào các tuyến đường bê tông khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Trong khi các tuyến đường nhánh có nhiều phương tiện chen chúc nhau thì trạm BOT Điện Bàn khá đìu hiu - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Thời gian thu phí từ 13 năm tăng lên 27 năm Trạm BOT Điện Bàn được xây dựng năm 2014, thu phí dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn Tứ Câu - Vĩnh Điện và Duy Xuyên - Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam trước đây (nay là TP Đà Nẵng). Thời hạn thu phí đoạn Tứ Câu - Vĩnh Điện kết thúc ngày 2-8-2020. Tuy nhiên, trạm chưa thể di dời vào phía trong do vướng quy định khoảng cách tối thiểu 70km giữa hai trạm (trạm BOT Tam Kỳ cách vị trí dự kiến chỉ hơn 30km). Từ năm 2018, doanh thu trạm giảm mạnh do xe né phí, cộng thêm ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến doanh nghiệp khó trả nợ khoản vay hơn 1.000 tỉ đồng. Theo chủ đầu tư, do nguồn thu sụt giảm, thời gian thu phí phải điều chỉnh từ 13 năm lên 27 năm, đến năm 2042. Tháng 7-2024, tỉnh Quảng Nam cũ từng đề nghị xem xét mua lại dự án. Năm 2025, phường An Thắng từng có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng, cho rằng việc tồn tại trạm BOT Điện Bàn đồng nghĩa với việc thu phí đường bộ lần thứ 2 (từ ngày 2-8-2020 đến nay), nên đề nghị sớm giải quyết bất cập này.