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Sở Nội vụ Đà Nẵng nói về 4 nhóm định hướng sáp nhập cấp xã, có tiêu chí khu kinh tế đặc biệt

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TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng đang thực hiện chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã nhằm bảo đảm các tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên, mở rộng không gian phát triển theo 4 nhóm định hướng.

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Núi Thành là thủ phủ công nghiệp của TP Đà Nẵng, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của TP - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 23-10, trả lời báo chí tại buổi họp báo quý 3-2026, ông Trương Hồng Giang, Phó giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cho biết thành phố có 4 nhóm định hướng sắp xếp xã, phường.

Theo ông Giang, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm bảo đảm các tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên, mở rộng không gian phát triển, huy động hiệu quả nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, thực hiện Kết luận số 76 của Ban Chấp hành Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chương trình hành động. Từ đó, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2026. 

Hiện nay dự thảo đã được báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại Hội nghị lần thứ 5. Đến nay, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 20 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

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Ông Trương Hồng Giang, Phó giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, trả lời báo chí - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo ông Giang, đề án tập trung vào 4 nhóm định hướng chính. 

Trong đó, nhóm 1 là sắp xếp các phường, xã chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định. Nhóm 2 là hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính chất hạt nhân tiêu biểu, giữ vai trò động lực dẫn dắt và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nhóm 3 là hình thành đơn vị hành chính cấp xã gắn với khu kinh tế đặc biệt, khu đặc thù có tiềm năng, lợi thế nổi trội nhằm tạo không gian phát triển mới và thúc đẩy tăng trưởng.

Nhóm 4 là hình thành đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình xã hội chủ nghĩa, phù hợp với định hướng phát triển, yêu cầu quản trị đô thị và đặc điểm thực tiễn của thành phố.

Ông Giang cho biết hiện nay Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã cơ bản thống nhất và giao UBND TP Đà Nẵng tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện đề án. Sở Nội vụ Đà Nẵng đã dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng đề án và đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

"Sau khi ban hành kế hoạch, thành phố sẽ thực hiện các bước tiếp theo, báo cáo các cấp có thẩm quyền và tham mưu theo quy trình, thủ tục do Chính phủ quy định" - ông Giang nói.

Sở Nội vụ Đà Nẵng nói về 4 nhóm định hướng sáp nhập cấp xã, có tiêu chí khu kinh tế đặc biệt - Ảnh 1.

Xã Bà Nà - phường Liên Chiểu - phường Hải Vân có vị trí đặc biệt trong phát triển kinh tế xã hội của TP Đà Nẵng. Trong ảnh du khách nước ngoài tham quan đỉnh Bà Nà - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đề án mới ở mức dự thảo, còn quá trình lấy ý kiến

Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, cho biết theo quy trình thực hiện, đề án phải trải qua nhiều bước, từ cấp chuyên môn, cấp có thẩm quyền thành phố, tiếp thu, hoàn thiện, trình Trung ương cho đến bước lấy ý kiến nhân dân.

"Do hiện tại đề án mới ở bước dự thảo và đang trong quy trình lấy ý kiến nên chưa thể cung cấp chính xác các phương án nhân sự hay tên gọi cụ thể các xã, phường được sắp xếp" - ông Bình nói.

- Ảnh 3.Đà Nẵng thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng thống nhất dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng.

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    Chủ đề: Núi Thành sắp xếp xã phường tiêu chí tp đà nẵng Sở Nội vụ Đà Nẵng

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