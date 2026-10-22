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Quảng Trị hoàn thành sớm sắp xếp 100% chủ tịch cấp xã không là người địa phương

tác giả
QUỐC NAM
QUỐC NAM
QUỐC NAM

Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí 100% chủ tịch của 78 xã, phường, đặc khu không phải là người địa phương từ rất sớm.

Quảng Trị hoàn thành sớm sắp xếp 100% chủ tịch cấp xã không là người địa phương - Ảnh 1.

Những chủ tịch xã, phường được điều động qua xã khác để thực hiện chủ trương chủ tịch xã không là người địa phương giữa tháng 10 vừa qua - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 22-10, Sở Nội vụ Quảng Trị xác nhận tỉnh này đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí 100% chủ tịch xã, phường, đặc khu không phải là người địa phương.

Việc này được thực hiện ngay sau khi hoàn thành việc bố trí toàn bộ bí thư cấp xã không là người địa phương. Mục đích của chủ trương này là để tránh cục bộ, tăng cường hiệu quả quản lý. Theo Sở Nội vụ, những chủ tịch cấp xã người địa phương cuối cùng đã được điều động qua làm chủ tịch xã khác từ giữa tháng 10 vừa qua.

"Việc sắp xếp chủ tịch xã không là người địa phương được triển khai thực hiện theo lộ trình. Tuy nhiên, Quảng Trị đã có bước rà soát từ trước nên đã thực hiện nhanh và hoàn thành sớm", đại diện Sở Nội vụ cho hay.

Quảng Trị sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền 2 cấp có 78 xã, phường, đặc khu. Nhiều chủ tịch cấp xã vừa qua đã được điều động "đổi ghế" cho nhau để thực hiện hoàn thiện chủ trương sắp xếp, bố trí 100% chủ tịch cấp xã không là người địa phương.

Ngoài việc bố trí chủ tịch xã như trên, Tỉnh ủy Quảng Trị cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn tốt tại các sở, ban ngành, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và cán bộ chuyên môn sâu để tăng cường, điều động hoặc luân chuyển về các xã, phường.

Quảng Trị hoàn thành sớm sắp xếp 100% chủ tịch cấp xã không là người địa phương - Ảnh 2.Quảng Trị điều động 4 phó giám đốc sở, 3 người về làm chủ tịch cấp xã

Tỉnh Quảng Trị vừa công bố quyết định điều động 22 cán bộ lãnh đạo, trong đó có 4 phó giám đốc sở. 3 trong số 4 người này được điều động về làm chủ tịch cấp xã, phường.

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    Chủ đề: Chủ tịch Sở Nội vụ người địa phương Quảng Trị sắp xếp

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