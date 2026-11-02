Đề xuất bổ sung báo hiệu tốc độ trên mặt đường bằng đèn chiếu

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ - Ảnh: THY NHUNG

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (thay thế QCVN 41:2024/BGTVT).

Bộ cũng đã tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhiều đơn vị về các nội dung liên quan.

Đề xuất áp dụng báo hiệu trên mặt đường bằng bằng đèn chiếu

Cụ thể, Vụ Vận tải và An toàn giao thông cho biết hiện nay, dấu hiệu khác trên mặt đường được thực hiện bao gồm vạch kẻ đường các loại và đinh phản quang; trong thời gần đây đã thực hiện việc kẻ vẽ thông tin tốc độ trên mặt đường bằng sơn nhiệt dẻo.

Nếu áp dụng báo hiệu trên mặt đường bằng công nghệ đèn chiếu sẽ hiệu quả về mặt hiển thị cảnh báo tới người điều khiển phương tiện về ban đêm, đặc biệt là các hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn được áp dụng riêng theo làn đường.

Vụ Vận tải và An toàn giao thông đề xuất nghiên cứu, bổ sung quy định về sử dụng báo hiệu đường bộ bằng đèn chiếu vào Điều 4 (Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu) và Điều 14 (Biển báo có thông tin thay đổi) để có cơ sở triển khai thực hiện công nghệ này trong báo hiệu đường bộ. Đồng thời bổ sung các quy định riêng trong việc sử dụng đèn chiếu (vị trí lắp đặt, hướng lắp đặt…) để bảo đảm an toàn và hiệu quả sử dụng.

Đề xuất này, tổ soạn thảo ghi nhận việc nghiên cứu sử dụng đèn chiếu nhằm tăng khả năng nhận biết báo hiệu đường bộ, đặc biệt trong điều kiện ban đêm hoặc tầm nhìn hạn chế.

Tuy nhiên đèn chiếu biển báo về bản chất là giải pháp hỗ trợ khả năng quan sát, không phải một loại báo hiệu độc lập và không làm thay đổi hiệu lực hoặc thứ tự ưu tiên của báo hiệu đường bộ. Do đó chưa bổ sung "đèn chiếu" như một loại báo hiệu riêng.

Quốc lộ và đường phố chính đô thị: cái nào ưu tiên hơn?

Tại Điều 5 dự thảo quy định về thứ tự đường ưu tiên như sau: Đường cao tốc; Đường cao tốc đô thị; Quốc lộ và đường phố chính đô thị; Đường tỉnh và đường phố gom; Đường xã; Đường phố nội bộ; Đường thôn; Đường chuyên dùng.

Dự thảo quy định về thứ tự đường ưu tiên của 8 nhóm đường - Ảnh: THY NHUNG

Về nội dung này, Cục Phát triển đô thị đề nghị tách thứ tự đường ưu tiên đường quốc lộ và đường phố chính đô thị thành 2 gạch đầu dòng riêng.

Lý do là phương tiện tham gia giao thông trên đường quốc lộ và đường phố chính đô thị có nhiều loại hình phương tiện khác nhau, do đó việc tách riêng thứ tự đường ưu tiên của 2 cấp đường này sẽ hạn chế rủi ro cho các phương tiện và người tham gia giao thông.

Theo đơn vị soạn thảo thì quốc lộ và đường phố chính đô thị được xếp cùng nhóm trong thứ tự đường ưu tiên nhằm phản ánh vai trò giao thông chính của các tuyến đường trong mạng lưới tương ứng.

Việc tách thành hai mức ưu tiên riêng cần có cơ sở rõ ràng về chức năng, phân cấp đường và tổ chức giao thông; sự khác biệt về thành phần phương tiện lưu thông tự thân chưa đủ căn cứ để xác lập thứ tự ưu tiên khác nhau. Việc xác định đường ưu tiên tại nút giao thực hiện theo quy định của quy chuẩn và phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền quyết định. Do đó đơn vị soạn thảo cho rằng dự thảo sẽ giữ nguyên.

Trong khi đó Trường ĐH Công nghệ GTVT cho rằng quy định đang ghép cấp quản lý đường bộ với phân loại chức năng đường đô thị nhưng Điều 3 chưa giải thích "đường phố chính đô thị", "đường phố gom", "đường phố nội bộ".

Đơn vị này đề nghị bổ sung định nghĩa hoặc viện dẫn rõ quy chuẩn phân cấp đường đô thị, đồng thời quy định nguyên tắc xác định tương đương khi các loại đường này giao nhau để tránh cách hiểu khác nhau giữa các địa phương.

Tổ soạn thảo giải thích định nghĩa đường đô thị đã được quy định trong Luật Đường bộ, ngoài ra các thuật ngữ như đường cao tốc đô thị, đường phố chính đô thị... chỉ là một nhóm (hệ thống đường chính đô thị) của đường đô thị đã được quy định trong TCVN 13592:2022.

Bỏ quy định đường nào có chất lượng mặt đường cao hơn thì được ưu tiên Dự thảo của Bộ Xây dựng có quy định về nội dung: "Đường nào có chất lượng mặt đường cao hơn thì được ưu tiên" tại Điều 5, khoản 5.2, mục 5.2.6 Theo ý kiến của Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, việc phân loại chất lượng mặt đường theo kết cấu mặt đường và công nghệ thi công gây khó khăn cho việc xác định mức độ ưu tiên của hai đường cùng mức. Nên điều chỉnh thành "Đường nào có kết cấu mặt đường cao hơn thì được ưu tiên". Còn Trường đại học Công nghệ GTVT cho ý kiến: "Chất lượng mặt đường" là tiêu chí biến động theo thời gian và chưa có chỉ tiêu định lượng trong quy chuẩn, không nên dùng làm tiêu chí cuối cùng để xác định quyền ưu tiên. Trường này đề nghị bỏ khoản quy định hoặc thay bằng quy định: khi các tiêu chí trước tương đương, cơ quan có thẩm quyền quyết định trên cơ sở chức năng giao thông và an toàn, kèm phương án báo hiệu. Tổ soạn thảo tiếp thu và bỏ quy định tiêu chí ưu tiên căn cứ vào chất lượng mặt đường. Chất lượng mặt đường biến động theo thời gian và điều kiện khai thác, bảo trì; đồng thời chưa có chỉ tiêu định lượng và phương pháp đánh giá thống nhất trong quy chuẩn để làm căn cứ so sánh giữa các tuyến đường. Do đó việc sử dụng tiêu chí này để xác định đường ưu tiên chưa bảo đảm tính khách quan và thống nhất trong áp dụng.