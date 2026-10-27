Diện mạo quốc lộ hơn 1.800 tỉ trước giờ về đích

Cầu vượt đường sắt trên tuyến quốc lộ 14E đã được thảm nhựa, từ sáng 27-10, tất cả phương tiện đã được lưu thông qua cầu - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ đến ngày 27-10, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E có tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỉ đồng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dù chưa thể về đích đúng thời hạn trong tháng 10-2026, phần lớn tuyến đường đã được nâng cấp, các phương tiện có thể lưu thông gần như thông suốt.

Thông xe cầu vượt đường sắt quốc lộ 14E, người dân phấn khởi

Trên toàn tuyến dự án cải tạo quốc lộ 14E vẫn còn một số đoạn chưa được thảm bê tông nhựa, các phương tiện phải di chuyển qua đường cũ trong khu dân cư, như tuyến tránh xã Việt An, tuyến tránh trung tâm hành chính xã Hiệp Đức, tuyến tránh đoạn cầu Bà Huỳnh (xã Phước Trà)…

Ngoài ra, hạng mục cầu Đắk Mi 1 (xã Phước Hiệp) thi công chưa xong. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục thoát nước, kẻ vạch mặt đường, lắp đặt biển báo giao thông… cũng còn dang dở.

Một trong những vị trí từng gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, gây "đau đầu" cho chủ đầu tư, đơn vị thi công là khu vực cầu vượt đường sắt Bắc - Nam (xã Thăng Bình). Do vướng mặt bằng, quá trình thi công kéo dài khiến người dân phải chịu cảnh bụi bặm khi trời nắng, lầy lội lúc mưa xuống.

Đơn vị thi công thảm nhựa mặt đường cầu vượt đường sắt vào ngày 26-10 - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Đến ngày 26-10, đơn vị thi công tiến hành thảm bê tông nhựa lớp 2 trên mặt cầu. Từ chiều tối cùng ngày, các phương tiện thô sơ, ô tô con, xe tải nhỏ đã có thể lưu thông thuận tiện qua cầu. Sáng 27-10, toàn bộ phương tiện được đi lại trên cầu, góp phần giải tỏa áp lực giao thông tại khu vực này.

Vừa đi bộ lên cầu tập thể dục, bà Trương Thị Lại (63 tuổi, thôn Quý Thạnh 1, xã Thăng Bình) không giấu được niềm vui khi nhìn mặt cầu mới được thảm nhựa.

"Giờ thảm nhựa rồi, đi lại thoải mái, tôi rất hài lòng. Trước đây đường lầy lội, đi lại khó khăn, nay công trình cơ bản hoàn thành, tôi đi bộ tham quan, tập thể dục cũng thấy dễ chịu hơn nhiều", bà Lại nói.

Cùng thôn, ông Bùi Minh Hồng (54 tuổi) nói tuyến quốc lộ 14E có mật độ phương tiện rất lớn, là trục kết nối lên cao tốc và đi các khu vực Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn. "Ba năm trời người dân phải sống chung với bụi bẩn hết sức khổ sở, nay mặt cầu làm xong, đi lại thuận lợi hơn, ai cũng mừng", ông Hồng chia sẻ.

Cầu vượt đường sắt thảm bê tông nhựa, người dân địa phương mừng vui - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Người dân, học sinh đi lại thuận lợi trên cầu vượt đường sắt trên quốc lộ 14E - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Hết hạn thi công, vẫn còn vướng mặt bằng

Có mặt trên công trường, ông Trần Khắc Khánh - tư vấn giám sát gói thầu 1 tại khu vực cầu vượt đường sắt - cho biết việc đưa cầu vào khai thác giúp giải quyết một trong những điểm nghẽn giao thông lớn trên tuyến.

Những ngày tới, nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, trong đó có việc lắp đặt các cấu kiện và hoàn chỉnh phạm vi công trình.

Sáng 27-10, ông Quế Hải Trung - Giám đốc Ban điều hành, quản lý dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E - cho biết khối lượng thi công toàn tuyến đạt hơn 95%. Dù một số đoạn tuyến tránh chưa hoàn thiện, các phương tiện có thể di chuyển trên quốc lộ 14E khá thuận lợi.

Hiện trên tuyến vẫn còn vướng mặt bằng 2 hộ dân ở xã Thăng Bình và Hiệp Đức. Chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương giải quyết để sớm hoàn thành dứt điểm dự án.

Còn vướng một hộ dân, khu vực tuyến tránh xã Hiệp Đức vẫn chưa thể thảm nhựa. Nhiều phương tiện lựa chọn đi vào khu vực nội thị để thuận lợi hơn - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E có chiều dài hơn 70km, được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt năm 2022, khởi công ngày 10-2-2023. Tuyến đường đi qua địa bàn các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức và Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ), nay thuộc TP Đà Nẵng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỉ đồng, quy mô nền đường rộng 9m, mặt đường xe chạy rộng 7m. Riêng đoạn qua nút giao đường sắt Bắc - Nam có nền đường rộng 12m. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên do vướng mặt bằng, điều kiện thời tiết và những khó khăn trong quá trình thi công, tiến độ được gia hạn đến tháng 10-2026.

Mặt đường phần lớn dự án đã cơ bản hoàn thiện, giúp người dân đi lại thuận tiện - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Quốc lộ 14E đi qua khu vực đồi núi uốn lượn khá đẹp mắt, kết nối quốc lộ 1 với các xã vùng núi của TP Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nguyên - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Khu vực tuyến tránh đoạn cầu Bà Huỳnh (xã Phước Trà) vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Quốc lộ 14E đoạn qua xã Phước Hiệp nằm dọc lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4, ta luy đường có độ dốc lớn - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ở vị trí này, mùa mưa lũ năm 2025 từng xảy ra sạt lở, một tảng đá nặng hàng chục tấn từ trên núi lăn xuống làm lệch cây cầu, phải bổ sung cầu Đắk Mi 1 vào dự án - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14E dài hơn 70km, kết nối quốc lộ 1 với các xã vùng cao của Đà Nẵng. Trong ảnh là điểm cuối tại km 89+700, giáp với đường Hồ Chí Minh (xã Phước Hiệp) - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

