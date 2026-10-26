Ông Nguyễn Duy Ngọc: Các biển báo, biển chỉ dẫn, biển tốc độ trong giao thông cần rất cụ thể, rõ ràng

Ông Nguyễn Duy Ngọc phát biểu - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 26-10, Quốc hội thảo luận tại tổ dự Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Đi hết cao tốc vẫn phải quay lại nơi vi phạm để nộp phạt "quá là khó khăn"

Nêu ý kiến thảo luận về dự Luật Xử lý vi phạm hành chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc quan tâm đến việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phát hiện, xử lý hành vi vi phạm.

Ông nói nghiêng về quan điểm của Ban soạn thảo, đồng thời cho rằng hiện nay đã có đầy đủ các điều kiện nhưng vấn đề làm sao hướng dẫn rõ ràng.

Ông dẫn ví dụ trong lĩnh vực giao thông, các biển báo, biển chỉ dẫn, biển giới hạn tốc độ... cần rất cụ thể, rõ ràng để người điều hành, người tham gia giao thông dễ hiểu, dễ thực hiện.

Khi vi phạm, việc xử phạt, tạm dừng hoặc xử lý tang vật vi phạm cũng cần được thực hiện thuận lợi.

Theo ông, nếu người vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đã xuống đến cuối tuyến nhưng phải quay lại Lào Cai, nơi xảy ra vi phạm để nộp phạt thì "quá là khó khăn".

Vì vậy, cùng với áp dụng khoa học kỹ thuật phải đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình chấp hành xử lý vi phạm để "không bỏ lọt vi phạm, không làm mất nhiều thời gian của người chịu sự điều chỉnh".

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đặc biệt quan tâm đến dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính.

Ông nhấn mạnh đây là vấn đề ý nghĩa quan trọng trong mối liên hệ giữa xử lý vi phạm hành chính và xử lý hình sự, trong đó có các quy định liên quan đến tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Việc xây dựng bộ dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính đã được kiến nghị từ lâu và nhiều lần đề cập trong Đề án 06.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng - Ảnh: GIA HÂN

Cần đánh giá toàn diện việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính

Về đề xuất áp dụng biện pháp cưỡng chế mới, trong đó có ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị rà soát.

Trong đó đánh giá đúng nguyên nhân chưa thi hành quyết định xử phạt dẫn đến phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế này, bảo đảm biện pháp lựa chọn thực sự phù hợp và hiệu quả để khắc phục.

Ông cho hay Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã lưu ý với đề xuất hạn chế giao dịch, ngừng cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải làm rõ căn cứ pháp lý, tính cần thiết.

Cùng với đó là tính tương xứng với mức độ vi phạm, quyền khiếu nại và cơ chế khắc phục hiệu quả, bảo vệ quyền của người không có hành vi vi phạm nhưng bị ảnh hưởng bởi biện pháp cưỡng chế.

Những biện pháp trên tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, vì vậy ông đề nghị làm rõ mối liên hệ giữa biện pháp được áp dụng với nghĩa vụ phải thi hành ngay trong quyết định xử phạt.

Nếu mục đích nhằm buộc cá nhân, tổ chức chấp hành quyết định xử phạt phải đánh giá khả năng thực tế của biện pháp trong việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đó.

Ông nói ngừng cung cấp dịch vụ đối với một doanh nghiệp để buộc thi hành nghĩa vụ phạt tiền thì chắc chắn biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ internet sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy phải hết sức cân nhắc, có đánh giá toàn diện.

Biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế cần áp dụng hiệu quả nhưng không ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bên thứ ba.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhận định các biện pháp như tạm hoãn xuất cảnh, niêm phong cơ sở sản xuất, kinh doanh, ngừng cấp điện, nước, dịch vụ số... có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tự do đi lại, hoạt động kinh doanh, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.

Vì vậy cần quy định chặt chẽ căn cứ, điều kiện, phạm vi, thời hạn áp dụng, bảo đảm tính cần thiết, tương xứng, đúng đối tượng.

Quy định về hoãn và nộp tiền phạt nhiều lần Đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) đồng tình dự Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi có các quy định về hoãn và nộp tiền phạt nhiều lần để xem xét những trường hợp gặp khó khăn. Đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) - Ảnh: GIA HÂN Dự thảo quy định tổ chức bị phạt từ 50 triệu đồng mới được xem xét hoãn khi gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế, từ 100 triệu đồng mới được xem xét nộp nhiều lần khi gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế. Ông dẫn ví dụ một xưởng cơ khí có 8 lao động, tổ chức theo mô hình doanh nghiệp, bị phạt 40 triệu đồng và có khó khăn thuộc trường hợp luật định thì vẫn chưa đạt các ngưỡng này. Nếu chậm nộp, doanh nghiệp còn phải nộp thêm 0,03% mỗi ngày trên số tiền phạt chưa nộp. Từ đó ông đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc ngưỡng phù hợp hơn đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo tiêu chí phân loại của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cùng với đó nghiên cứu thời hạn nộp nhiều lần phù hợp với khả năng phục hồi và thời hiệu thi hành quyết định. Về chứng minh khó khăn, đề nghị nghiên cứu ưu tiên khai thác dữ liệu thuế, báo cáo tài chính đã có, kết hợp tài liệu doanh nghiệp cung cấp. Hạn chế yêu cầu xin xác nhận với thông tin cơ quan nhà nước có thể kiểm tra và quy định trách nhiệm kê khai, kiểm chứng.

Hai Bộ trưởng Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ sẽ trả lời chất vấn tại Quốc hội Theo chương trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn nhiều nhóm nội dung về đầu tư công, quản lý thuế, thúc đẩy chuyển đổi số.



